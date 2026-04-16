水解膠原蛋白｜4大神奇功效：美肌、修復髮質、維護關節及指甲健康！如何發揮最強功效？

許多人以為水解膠原蛋白只出現在精華液與乳霜之中，但其實其用途遠比我們想像更廣泛。到底水解膠原蛋白是甚麼？又有甚麼功效？

水解膠原蛋白是甚麼？

膠原蛋白（Collagen）主要存在於皮膚、骨骼、肌腱與軟骨等結締組織中，如同身體的「膠水」支撐組織結構，維持皮膚緊緻彈性及關節靈活。不過，隨著年齡增長，體內的膠原蛋白合成會逐漸減少。水解膠原蛋白（又稱膠原蛋白肽 Hydrolyzed Collagen）是一種經過切割後的短鏈形式，更容易被人體吸收並具有較高的生物可利用性。

水解膠原蛋白有甚麼分子類型？如何選擇符合自己需求？

1. 第1型水解膠原蛋白

能抑制MMP2活性，延緩肌膚衰老，刺激皮膚組織合成代謝，達至維持肌膚彈性、促進合成代謝，防止肌膚衰老之效用。

2. 第2型水解膠原蛋白

廣泛存在於人體的關節軟骨當中，有助於改善關節發炎，維持軟骨的完整性，幫助維持關節健康。

3. 第3型水解膠原蛋白

是肌膚傷口修復初期的關鍵成分，3型水解膠原蛋白於傷口新生處形成網狀結構，維持新生組織的穩定性，促進肌膚傷口修復。

第1型及第3型水解膠原蛋白皆能用於肌膚調理，因而建議同時補充。

水解膠原蛋白的4大神奇功效

1. 美肌



補充水解膠原蛋白有助於增加皮膚彈性與保濕，幫助肌膚鎖水、維持彈性，顯著減少細紋與皺紋的深度。水解膠原蛋白同時亦可促進受損皮膚修復，幫助維持細胞緊密性，以維持肌膚年輕狀態。

2. 修復髮質



水解膠原蛋白內含的角蛋白有助增加頭髮強度，減少斷裂與脫落，並提升髮絲保濕水潤，讓頭髮更有光澤。

3. 維持指甲健康



水解膠原蛋白能強化指甲結構，減少斷裂，對容易斷裂、脆弱的指甲有顯著的保養效果。

4. 維護關節健康



水解膠原蛋白能有效促進軟骨組織修復、減緩關節不適感，適合長時間久坐、久站的上班族或銀髮族群補充。同時，水解膠原蛋白亦有助運動後的肌肉修復與身體組織再生，是提升身體恢復力的營養來源之一。

水解膠原蛋白最佳配搭｜發揮最強功效

1. 水解膠原蛋白＋維他命C

維他命C能加速膠原蛋白生成並穩定其結構，使膠原蛋白更有效率地發揮護膚效果，達到相輔相成的效果。

2. 水解膠原蛋白＋L-賴氨酸

配合L-賴氨酸服用能有效促進膠原蛋白合成，改善肌膚彈性、修復關節與軟骨、強健骨骼。

3. 水解膠原蛋白＋生物素

生物素能促進角蛋白合成，強韌頭髮與指甲，同時輔助代謝，兩者結合有效縮小毛孔、提升肌膚緊實度、恢復彈性。

現代生活節奏急促，加上氣溫與環境變化多端，肌膚與關節同樣承受著不少壓力。適量補充水解膠原蛋白，不僅有助維持肌膚的年輕與健康，也能為關節提供必要的支持，讓身體內外都保持在最佳狀態。