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水解膠原蛋白｜4大神奇功效：美肌、修復髮質、維護關節及指甲健康！如何發揮最強功效？
食得有營

水解膠原蛋白｜4大神奇功效：美肌、修復髮質、維護關節及指甲健康！如何發揮最強功效？

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　許多人以為水解膠原蛋白只出現在精華液與乳霜之中，但其實其用途遠比我們想像更廣泛。到底水解膠原蛋白是甚麼？又有甚麼功效？ 

 

水解膠原蛋白是甚麼？

 

　　膠原蛋白（Collagen）主要存在於皮膚、骨骼、肌腱與軟骨等結締組織中，如同身體的「膠水」支撐組織結構，維持皮膚緊緻彈性及關節靈活。不過，隨著年齡增長，體內的膠原蛋白合成會逐漸減少。水解膠原蛋白（又稱膠原蛋白肽 Hydrolyzed Collagen）是一種經過切割後的短鏈形式，更容易被人體吸收並具有較高的生物可利用性。

 

水解膠原蛋白有甚麼分子類型？如何選擇符合自己需求？

 

水解膠原蛋白｜4大神奇功效：美肌、修復髮質、維護關節及指甲健康！如何發揮最強功效？

 

1.    第1型水解膠原蛋白
能抑制MMP2活性，延緩肌膚衰老，刺激皮膚組織合成代謝，達至維持肌膚彈性、促進合成代謝，防止肌膚衰老之效用。

 

2.    第2型水解膠原蛋白
廣泛存在於人體的關節軟骨當中，有助於改善關節發炎，維持軟骨的完整性，幫助維持關節健康。

 

3.    第3型水解膠原蛋白
是肌膚傷口修復初期的關鍵成分，3型水解膠原蛋白於傷口新生處形成網狀結構，維持新生組織的穩定性，促進肌膚傷口修復。

 

　　第1型及第3型水解膠原蛋白皆能用於肌膚調理，因而建議同時補充。

 

水解膠原蛋白的4大神奇功效

 

1.    美肌 
 

水解膠原蛋白｜4大神奇功效：美肌、修復髮質、維護關節及指甲健康！如何發揮最強功效？

 

補充水解膠原蛋白有助於增加皮膚彈性與保濕，幫助肌膚鎖水、維持彈性，顯著減少細紋與皺紋的深度。水解膠原蛋白同時亦可促進受損皮膚修復，幫助維持細胞緊密性，以維持肌膚年輕狀態。

 

2.    修復髮質

 

水解膠原蛋白｜4大神奇功效：美肌、修復髮質、維護關節及指甲健康！如何發揮最強功效？

 
水解膠原蛋白內含的角蛋白有助增加頭髮強度，減少斷裂與脫落，並提升髮絲保濕水潤，讓頭髮更有光澤。

 

3.    維持指甲健康
 

水解膠原蛋白｜4大神奇功效：美肌、修復髮質、維護關節及指甲健康！如何發揮最強功效？

 

水解膠原蛋白能強化指甲結構，減少斷裂，對容易斷裂、脆弱的指甲有顯著的保養效果。

 

4.    維護關節健康

 

水解膠原蛋白｜4大神奇功效：美肌、修復髮質、維護關節及指甲健康！如何發揮最強功效？

 
水解膠原蛋白能有效促進軟骨組織修復、減緩關節不適感，適合長時間久坐、久站的上班族或銀髮族群補充。同時，水解膠原蛋白亦有助運動後的肌肉修復與身體組織再生，是提升身體恢復力的營養來源之一。

 

水解膠原蛋白最佳配搭｜發揮最強功效

 

1.    水解膠原蛋白＋維他命C
維他命C能加速膠原蛋白生成並穩定其結構，使膠原蛋白更有效率地發揮護膚效果，達到相輔相成的效果。

 

2.    水解膠原蛋白＋L-賴氨酸
配合L-賴氨酸服用能有效促進膠原蛋白合成，改善肌膚彈性、修復關節與軟骨、強健骨骼。

 

3.    水解膠原蛋白＋生物素
生物素能促進角蛋白合成，強韌頭髮與指甲，同時輔助代謝，兩者結合有效縮小毛孔、提升肌膚緊實度、恢復彈性。

 

　　現代生活節奏急促，加上氣溫與環境變化多端，肌膚與關節同樣承受著不少壓力。適量補充水解膠原蛋白，不僅有助維持肌膚的年輕與健康，也能為關節提供必要的支持，讓身體內外都保持在最佳狀態。

 

Tags:#食得有營#膠原蛋白#水解膠原蛋白#延緩肌膚衰老#關節軟骨#關節健康#修復傷口#美肌#保濕#鎖水#減少細紋#皺紋#修復髮質#指甲健康#維他命C#L-賴氨酸#生物素
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