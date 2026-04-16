人工受孕︱白冰冰29年前女兒遭撕票，16次嘗試打3200針失敗，感慨人生孤獨

台灣資深藝人白冰冰的獨生女白曉燕於1997年慘遭綁架撕票，震驚社會。近日，白冰冰發文提到受外界關心表示感謝，同時披露她在女兒離世後，為了「把女兒生回來」，共嘗試16次人工受孕，可惜最終仍以失敗告終，嘆人生孤獨。

17歲女兒遭撕票

1997年，年僅17歲的白曉燕在上學途中遭歹徒綁架。綁匪將她的照片與一截小指頭寄給白冰冰，勒索500萬美元贖金。然而在交付贖金過程中，因媒體為搶獨家不顧人質安危，甚至出動直升機跟蹤拍攝，導致談判破裂。最終，白曉燕被發現棄屍水溝，法醫鑑定她生前遭重擊肝臟破裂，並疑似遭受性侵。

白冰冰事後沉痛表示：「是自己的成名害了女兒。」這起案件也推動台灣強化兒童安全保護與警方辦案設備。她隨後成立「白曉燕基金會」，以獎學金幫助弱勢學生；亦多次公開發表反對「廢除死刑」的立場。

【白曉燕命案3歹徒落案時序】

1997年4月14日白曉燕在上學途中遭林春生、高天民及陳進興綁架3歹徒將白曉燕的照片和一截小指頭寄給白冰冰並要求500萬美元贖金。

4月15日至23日歹徒多次與白冰冰通話並將取款地點換了7次惟歹徒卻一直未有現身。

4月25日警方掌握歹徒行蹤並進行大圍捕雙方發生槍戰歹徒逃脫。

4月26日白冰冰在上午舉行記者會請求全民一起救白曉燕。

4月28日白曉燕屍體被發現棄屍水溝。經法醫檢驗白曉燕死前頭、腹部遭受重擊，導致肝臟破裂大量失血，處女膜亦有破裂新痕懷疑死者生前遭到強暴。

逃亡期間三歹徒不斷犯下多宗殺人、強暴、強盜案件，令當時社會籠罩不安氣氛。

8月19日據民眾線報警方在台北市五常街圍捕林春生和高天民二人雙方駁火期間一名警員不幸身亡，林春生身中六槍當場斃命。

11月17日有人舉報綁匪高天民的行蹤，警方派出大批警力，將高藏身的公寓完全包圍，與警方發生短暫駁火後，高天民遂當場舉槍自盡。

11月18日陳進興闖入位於台北的南非大使館，並挾持官員卓懋祺一家五口，其後與警方進行談判，陳進興要求面見妻子張素真獲同意後才棄械投降，結束挾持事件。

12月24日陳進興被判死刑

1999年10月6日陳進興槍決身亡

白冰冰的獨生女兒白曉燕於1997年慘遭綁架撕票。

7年做16次試管 捱至少3200針



女兒過世後，白冰冰陷入巨大傷痛。從42歲起，她決心透過人工受孕「把女兒生回來」，展開長達7年的試管嬰兒療程。高強度療程每次需打超過200針黃體素，並臥床14天。7年共進行16次，累計至少3200針。

白冰冰回憶當時身心煎熬的日子：

第4、5次失敗，我開始哭；第8、9次失敗，醫療團隊一直鼓勵我，跟我加油；第14次失敗，醫生勸我放棄，反而是我拜託他們，給他們加油打氣；第16次失敗，已經完全取不到卵子了，一群醫護人員跟我抱頭痛哭。

她指出，當時取精不易，16次皆使用同一捐贈者的精子，如今回想可能精子也有問題。她願公開失敗經歷，是希望後人不必重蹈覆轍。

在交付贖金過程中，因媒體為搶獨家不顧人質安危，導致談判破裂。

喪女29年感慨「孤獨的人生」



白冰冰在4月15日於Facebook發文，提到在14日收到許多人的關心，感嘆時間已過了29年之久。她回顧自己從崩潰到懷疑人生、以淚洗面的頹廢日子，執意想將小孩生回來，做了16次試管人工受孕。雖一事無成，但她也重新振作，一直走到現在。

白冰冰感慨地說，被命運注定孤獨的人生，但卻一點也不孤單：

因為有這麼多真心愛我的人，我也努力做到不要讓人們擔心我，如今痛苦漸淡、但傷痕依舊，也有夜晚軟弱的時候，也會流下幾滴清淚，但第二天擦乾眼淚，又是一個勇敢邁步向前的人。再次感謝大家！

她還提到，日前在路上遇到白曉燕的高中同學，對方帶着就讀大學的兒子喊她「阿嬤」，她心想「如果曉燕還在會是甚麼樣子」，她忘了女兒會老，記憶中的她永遠停在17歲，永遠是美麗可愛的。

白冰冰曾出席活動回憶長達7年的試管嬰兒療程。療程共進行16次、累計至少3200針。

人工受孕可接受試管嬰兒療程6大情況

根據香港輔助生育中心資料，體外受精及胚胎移植（IVF），俗稱試管嬰兒，是一種有效治療不孕症的方法。IVF療程涉及從女士的卵巢中抽取卵子，讓精子和卵子在體外受精結合，培養成胚胎後再移植回女士的子宮內。

根據仁安生殖醫學中心的參考數據，在香港大約每6對夫婦，便有一對要面對不育煩惱，如夫婦有意找香港私家醫院或診所進行生育治療，每個體外受孕或稱試管嬰兒療程費用，介乎由8萬元至15萬元之間。而有6種人可接受試管嬰兒療程：

1.男士精子質素欠佳

2.女士輸卵管閉塞或受損

3.女士罹患嚴重子宮內膜異位

4.所有不孕症包括不明原因的不孕，特別是已嘗試其他不孕治療但未能成功。

5.女士已屬生殖高齡或卵巢儲備低下，令懷孕時間變得緊迫。

資料來源：香港輔助生育中心

試管嬰兒5大注意事項

據香港試管嬰兒中心資料，接受IVF治療的夫婦有5大注意事項：

1.超過45歲的女士接受試管嬰兒治療的受孕成功率較低，故需要使用第三代試管嬰兒技術增加活胎生產成功率。



2.只有合法結婚的不育夫婦才可以接受IVF療程，病人必須帶結婚證書正本到中心。



3.接受治療夫婦必須在醫學上、生理上或精神上沒有不適宜懷孕的情況。



4.夫婦必須已經完成充分的評估，而IVF是最合適的治療方法。



5.若評估檢查顯示病人卵巢的功能嚴重衰退，可能會被拒絕接受療程或建議接受捐卵。

資料來源：香港輔助生育中心