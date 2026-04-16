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月經問題 │ 如何定義月經量少？中醫推介春日養血湯，健脾袪濕益氣補血
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月經問題 │ 如何定義月經量少？中醫推介春日養血湯，健脾袪濕益氣補血

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「陳醫師，最近月經的量好像少了。」Daisy說。

 

　　「正常的月經為每二十八天一潮，最理想是每次五至七天，月經量為五十至八十毫升。」我說。

 

　　「好難知道月經量呢。」Daisy說。

 

　　「你說得對呀。一般首三天量會較多，一天大約用三至五條衛生巾，而且是滿滿的。如果比這個少，會考慮月經量少這範疇了。」我說。

 

　　「真的有少的趨勢。怎麼辦？」Daisy問。

 

　　「除了經量，我們還要考慮月經的周期，還有身體整體的體質。我們要化身偵探，了解血少的原因。一般來說，血少當然要補血啦。但血從哪裏來？從脾胃啊！再往上推，就是日常飲食，通過脾胃的消化和吸收，把當中的水穀精微化成人體有用的氣血，運到全身。所以血少當然和脾胃有關啦！

 

　　還有，入不敷支都會造成血少的。都巿人較晚睡，睡眠不足是常態。經常熬夜導致了陽氣虛弱，暗耗氣血。另外愛吃生冷食物和喝冷飲，這會損傷脾胃。脾胃受損，如何造氣血？」我說。

 

　　「如何補氣血？」Daisy急問。

 

　　「稍等一下，我們還要排除有無堵塞的可能。打個比喻，災民收不到物資，除了物資短缺，也可能運送的途中出現問題。很多時兩個原因同時存在。所以中醫是一個偵探啊。」我說。

 

　　「真的深奧！」Daisy說。

 

　　「如果發現自己的月經量偏少，我們先要量入為出，早點休息，減少身體消耗。飲食方面，少吃生冷食物，以補脾胃。近日天氣潮濕，我們要注意健脾袪濕，可以吃炒白扁豆，有健脾、化濕功效。氣血不足，經血會有血塊，我們可以吃白背木耳。白背木耳有涼血止血、潤肺益胃、益氣補血的功效。血少的朋友容易失眠，我們可以吃桂圓有益心脾，補氣血的作用。腎主生殖，月經問題離不開腎。所以我們要顧及腎，可以吃枸杞和核桃，枸杞子能養肝明目、補腎益精。核桃有補腎溫肺，潤腸通便的功效。這些材料可煲成春日養血湯水。補血少不了紅棗，配合生薑，有健脾養血的功用。」我說。

 

　　「我也覺得喝了紅棗水，來月經時比較舒服。」Daisy說。

 

　　「始於這些都是食物，若持續月經量少，就要找醫師了。」我說。

 

　　「收到！」Daisy說。

 

春日養血湯

 

月經問題 │ 如何定義月經量少？中醫推介春日養血湯，健脾袪濕益氣補血

 

材料（4人分量）：

 

月經問題 │ 如何定義月經量少？中醫推介春日養血湯，健脾袪濕益氣補血

 

核桃1兩、桂圓、枸杞子3錢、白背木耳2片、炒白扁豆1兩、生薑2片、紅棗5粒、雞肉8兩、紅蘿蔔1條

 

製作方法：

 

　　1. 紅蘿蔔去皮切片。

 

　　2. 紅棗切開兩半。

 

　　3. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細再煲1.5小時。

 

　　4. 最後加少許天然鹽。

 

Tags:#中醫#養生#湯水#食療#中藥#月經#月經量少#氣血#脾胃#春日養血湯#健脾袪濕#益氣補血#核桃#桂圓#枸杞子#白背木#炒白扁豆#紅棗
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