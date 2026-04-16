歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
旅行後遺症注意｜搬行李閃腰急性腰痛＋正確搬重物三部曲貼士
腰椎脊椎
其他痛症
關節肌腱炎

旅行後遺症注意｜搬行李閃腰急性腰痛＋正確搬重物三部曲貼士

都市痛症
Oscar 治療師
都市痛症

　　旅遊高峰過後，便是我的工作高峰期了。

 

　　不少客人都因為搬運重型行李，引起腰部及手腕的問題，其中因姿勢不正確而引致腰椎關節剪力過高，引發急性腰扭傷，或椎間壓力過高引起更嚴重的椎間盤脫出，若疼痛延伸至下肢伴隨麻痹更需慎防神經受壓。手拖行李箱或手提戰利品，則容易導致控制大拇指的筋腱發炎或腱鞘炎（即是媽媽手）。

 

旅行後遺症注意｜搬行李閃腰急性腰痛＋正確搬重物三部曲貼士

 

　　各位老友剛剛由日本、歐洲返來，一定會買到滿載而歸？但千萬不要掉以輕心，在行李輸送帶把那個幾十公斤嘅行李箱抽出來那一刻——如果有「啪」聲的伴隨，甚或全身僵硬了，這種「閃腰」的確是錐心之痛！就比信用卡爆數更加之震撼。

 

旅行後遺症注意｜搬行李閃腰急性腰痛＋正確搬重物三部曲貼士

彎腰落唔到，要「拱」起腰才能可以彎下去

 

旅行後遺症注意｜搬行李閃腰急性腰痛＋正確搬重物三部曲貼士

或需要曲膝來遷就腰部

 

　　好多人問我︰「Oscar，我平時都有做運動，在Gym房負重比那個行李箱還要重，為何搬動行李都會引致急性腰痛？」

 

　　其實道理十分簡單，平日去 Gym 房可能姿勢正確又有保護，但在機場趕車趕飛機時，很多人就只會「彎腰、直腿、抽起」把行李箱抬起來，腰椎及椎間盤就成了「出氣袋」。這種不良姿勢只會令腰椎受力瞬間增加幾倍壓力，輕則肌肉拉傷，重則椎間盤突出，如果痛楚一直傳到腳部，麻、痺、拉扯、失力，甚至步行不穩，那就真的是「旅遊變留醫」。

 

　　提提大家 搬重物三部曲：

 

　　1.    唔好懶，行近啲：件行李離你越遠，你條腰就越辛苦。記住，行李要貼近身體先好發力。

　　2.    咪做「長頸鹿」，要做「大力士」：千祈唔好直腿彎腰！你要學下師傅「紮馬」，雙腳打開，屈膝踎低。

　　3.    靠大髀唔靠腰：發力嗰下，想像係用你對強壯嘅大髀（四頭肌）撐起個人，條腰全程要保持挺直，將壓力交畀大肌肉去揹。

 

　　如果真係不幸中招，出現腳麻、大小便控制唔到（這些係急症！），便必須即時去醫院處理。如果只係普通肌肉痠痛，先冰敷止痛，先處理發炎再找物理治療師幫你「啪」返正。

 

　　去旅行係為咗放鬆，唔好畀個行李箱變成拉傷腰背的「最後一根稻草」呀！

 

Tags:#旅行#後遺症#行李#急性腰痛#椎間盤脫出麻痹#筋腱發炎#腱鞘炎#媽媽手
Add a comment ...Add a comment ...
旅行後遺症︱拆解手腕關節痛兩大病因與症狀＋行李箱選購防痛貼士
更多都市痛症文章
旅行後遺症︱拆解手腕關節痛兩大病因與症狀＋行李箱選購防痛貼士
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處