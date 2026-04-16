旅行後遺症注意｜搬行李閃腰急性腰痛＋正確搬重物三部曲貼士

旅遊高峰過後，便是我的工作高峰期了。

不少客人都因為搬運重型行李，引起腰部及手腕的問題，其中因姿勢不正確而引致腰椎關節剪力過高，引發急性腰扭傷，或椎間壓力過高引起更嚴重的椎間盤脫出，若疼痛延伸至下肢伴隨麻痹更需慎防神經受壓。手拖行李箱或手提戰利品，則容易導致控制大拇指的筋腱發炎或腱鞘炎（即是媽媽手）。

各位老友剛剛由日本、歐洲返來，一定會買到滿載而歸？但千萬不要掉以輕心，在行李輸送帶把那個幾十公斤嘅行李箱抽出來那一刻——如果有「啪」聲的伴隨，甚或全身僵硬了，這種「閃腰」的確是錐心之痛！就比信用卡爆數更加之震撼。

彎腰落唔到，要「拱」起腰才能可以彎下去

或需要曲膝來遷就腰部

好多人問我︰「Oscar，我平時都有做運動，在Gym房負重比那個行李箱還要重，為何搬動行李都會引致急性腰痛？」

其實道理十分簡單，平日去 Gym 房可能姿勢正確又有保護，但在機場趕車趕飛機時，很多人就只會「彎腰、直腿、抽起」把行李箱抬起來，腰椎及椎間盤就成了「出氣袋」。這種不良姿勢只會令腰椎受力瞬間增加幾倍壓力，輕則肌肉拉傷，重則椎間盤突出，如果痛楚一直傳到腳部，麻、痺、拉扯、失力，甚至步行不穩，那就真的是「旅遊變留醫」。

提提大家 搬重物三部曲：

1. 唔好懶，行近啲：件行李離你越遠，你條腰就越辛苦。記住，行李要貼近身體先好發力。

2. 咪做「長頸鹿」，要做「大力士」：千祈唔好直腿彎腰！你要學下師傅「紮馬」，雙腳打開，屈膝踎低。

3. 靠大髀唔靠腰：發力嗰下，想像係用你對強壯嘅大髀（四頭肌）撐起個人，條腰全程要保持挺直，將壓力交畀大肌肉去揹。

如果真係不幸中招，出現腳麻、大小便控制唔到（這些係急症！），便必須即時去醫院處理。如果只係普通肌肉痠痛，先冰敷止痛，先處理發炎再找物理治療師幫你「啪」返正。

去旅行係為咗放鬆，唔好畀個行李箱變成拉傷腰背的「最後一根稻草」呀！