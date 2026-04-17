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名人健康｜70年代花旦溫柳媚罕談47年前遇車禍， 頭骨碎裂嗅覺喪失，花10年學釋懷
健康Tips

名人健康｜70年代花旦溫柳媚罕談47年前遇車禍， 頭骨碎裂嗅覺喪失，花10年學釋懷

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年78歲的前無綫電視當家花旦溫柳媚，於1979年7月4日遭遇嚴重車禍，星途一夜盡毀，至今生活仍受影響。近日她罕有接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道節目《快拍.曼鏡頭》訪問，親述車禍後的康復心路歷程與近況。

 

車禍後昏迷兩日 頭骨碎裂嗅覺永久喪失

 

　　溫柳媚在訪問中憶述，撞車一刻她已失去知覺，昏迷兩日後才在醫院醒來。事故導致她頭骨碎裂，部分嗅覺神經斷裂，從此失去嗅覺。她前後共接受6次手術，曾於頭部植入假骨，但因出現發炎，最終需要做手術取出。對於肇事的女友人司機，溫柳媚表示早已原諒對方，對方曾在她入院初期探望，但事隔40多年，二人已再無聯絡。

 

明星健康｜70年代花旦溫柳媚罕談47年前車禍後地獄人生 頭部凹陷嗅覺永久喪失 曾負擔龐大醫藥費陷財困破產

溫柳媚接受資深傳媒人汪曼玲訪問，親述車禍後的康復心路歷程與近況。（圖片來源：YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

 

視力受損需靠觸覺生活
 

　　溫柳媚經歷嚴重車禍後，出現車禍後遺症影響其生活，當中以視力受損最為嚴重。她透露，現時她一隻眼近乎失明，另一隻眼僅剩模糊視力，難以辨認他人。她表示，現在生活多靠觸覺摸索，笑言家中的鐘點工根本不用告訴她哪裏抹乾淨了，因為她一摸就知。目前溫柳媚與弟弟同住，每日負責煮飯，自嘲是「一家之煮」。因失去嗅覺，她曾煲燶湯也不知情，要弟弟提醒才發現，其後更換了可自動熄火的煤氣爐以策安全。

 

明星健康｜70年代花旦溫柳媚罕談47年前車禍後地獄人生 頭部凹陷嗅覺永久喪失 曾負擔龐大醫藥費陷財困破產

溫柳媚接受資深傳媒人汪曼玲訪問，親述車禍後的康復心路歷程與近況。（圖片來源：YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

明星健康｜70年代花旦溫柳媚罕談47年前車禍後地獄人生 頭部凹陷嗅覺永久喪失 曾負擔龐大醫藥費陷財困破產

溫柳媚接受資深傳媒人汪曼玲訪問，親述車禍後的康復心路歷程與近況。（圖片來源：YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

 

鼻骨裂縫致空氣通腦 額頭凹位放棄再做手術

 

　　溫柳媚憶述車禍後的治療過程，當年鼻骨裂縫令空氣直通腦部，傷口反覆發炎流膿。她解釋，曾嘗試植入假骨，但因人體白血球無法在假骨上發揮殺菌作用，細菌容易黏附導致發炎。最終她決定不再在頭頂裝設假骨，額頭位置至今仍有一個明顯凹位。她對此看得很淡：

 

　　我諗唔好啦，我而家又唔係出鏡，唔需要靚吖，加拿大同香港兩邊都唔做（手術），由得佢冇骨，係幾醜樣，不過總之一戴假髮我就話畀自己聽，以我嘅年齡唔係算好醜，算過得去。

 

花10年學懂釋懷

 

　　溫柳媚坦言，她花了整整10年才學懂面對人生這場「悲劇劇本」：

 

　　初初係好逃避唔鍾意見人，唔鍾意出嚟交際，只鍾意匿喺屋企，後來覺得人生好似上天安排一個劇本你去演，唔可以先睇晒劇本。

 

　　她憶述住院期間，家人怕她無法接受毀容後的模樣，特意在鏡上貼滿海報。有一次她偷偷溜進廁所照鏡，見到自己眼部紅腫、佈滿血絲，反而自嘲：「好得意，呢個人成個熊貓咁」她透露當年夏雨探望她時，也因她的樣子想笑又不敢笑。

 

　　走過近半世紀傷痛，溫柳媚坦言最初也曾怨天尤人，花了約10年時間學懂釋懷，將人生比作無法預知劇本的戲，既已發生，便以樂觀態度面對。現在她每日看報、關心時事，雖然視力不佳需靠放大鏡，仍努力與時代接軌，了解世界大局。

 

拒TVB借錢好意 潘冰嫦等好友籌手術費

 

　　車禍後演藝事業中斷，溫柳媚經濟陷入困境。她憶述，當時TVB曾提出借錢方案，但家人為免她難堪而婉拒。她坦言不願與人分享自己的苦楚，也不想開口求人，覺得再苦也應自己承擔。至第5次手術時，圈中好友潘冰嫦等人為她籌集手術費，她感激至今。由於多年來為負擔龐大醫藥費而入不敷支，她最終在2003年申請破產。

 

昔日轟舊愛何守信花心

 

　　溫柳媚當時曾與「金牌司儀」何守信相戀，兩人在她車禍後分手，何守信更因此被外界指責冷血無情。而溫柳媚昔日曾公開批評何守信，指他一腳踏兩船、花心。多年後何守信受訪時自責，承認當年不懂如何處理已變質的感情。雖然分手不愉快，但溫柳媚曾透露，車禍後無綫高層何家聯通知她合約照舊、薪水不變，她猜想應是何守信在背後幫忙。

 

明星健康｜70年代花旦溫柳媚罕談47年前車禍後地獄人生 頭部凹陷嗅覺永久喪失 曾負擔龐大醫藥費陷財困破產

溫柳媚曾為70年代無綫當家花旦。（電視截圖）

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溫柳媚曾為70年代無綫當家花旦。（電視截圖）

 

轉載自晴報



Tags:#健康問題#後遺症#毀容#溫柳媚#何守信#車禍#精神健康#嗅覺
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