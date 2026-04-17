名人健康｜51歲吳文忻化療脫髮，樂觀面對索性剪男仔頭

現年51歲的1998年港姐季軍吳文忻（Natalie），自2024年8月公開乳癌復發的消息後，一直以樂觀態度積極抗癌。她曾多次往返香港大學深圳醫院接受檢查和治療，期間卻發現感染肺炎，並出現左胸腔積水，需暫停化療及留院治理。原本計劃在復活節回港陪伴女兒，也因此未能成行，身體狀況一度令外界擔憂。吳文忻近日終於出院返港，她透露早前的化療導致脫髮，頭髮變得一撮撮，形容如同「癩痢頭」，她因此剪了一頭清爽男仔頭的新造型，以一貫樂觀態度面對。

藥物副作用引發肺炎 須停藥轉藥

吳文忻的抗癌之路並非一帆風順。她近日在社交平台上分享新髮型，由於化療帶來脫髮副作用，令其頭髮脫落至出現「一撻撻」的情況。吳文忻曾做好心理準備要剃光頭，不過，日前醫生告知她，原先使用的化療藥物有可能引發肺炎，必須即時停藥並轉用其他藥物。談及藥物帶來的身體變化，她坦言：「未知下隻藥用咩藥，會唔會甩頭髮，咁就決定唔剷光頭，剪個男仔頭」，最終她選擇修剪成清爽的短髮造型，背後頭髮幾乎剃光，並感謝髮型師的專業技術，樂天表示：「將我個癩痢頭修剪到幾型。」

吳文忻因化療導致脫髮，變「癩痢頭」，因此樂觀改剪男仔頭。（IG圖片）

積極心態獲網民力撐



面對抗癌路上的種種挑戰，吳文忻一直保持樂觀。回顧過往，她曾讓兩個女兒親手為她剃光頭，並將過程記錄下來放上社交平台，以此作為「另類親子教育」，教導女兒在逆境中亦要保持正能量。

對於她此次以「男仔頭」示人，大批網民紛紛留言鼓勵，稱讚她：「長髮短髮一樣carry到」、「無論光頭定男仔頭都係咁靚女」、「新髮型夠潮夠爽朗」、「加油正能量女神」，其堅毅且樂天的態度為不少網民帶來正面的力量。

吳文忻因化療導致脫髮，變「癩痢頭」，因此樂觀改剪男仔頭。

過去兩年被騙去畢生積蓄

吳文忻早前在IG交代病況，指在深圳港大醫院接受新一輪化療。治療前進行的磁力共振掃描（MRI）顯示，除原有已擴散至肝臟的腫瘤外，再發現腦部左右兩側各有一粒約1厘米的腫瘤。雖然面對病情反覆，但她仍然保持樂觀，堅信可以戰勝病魔。

吳文忻透露，她在過去兩年不幸被騙去畢生積蓄，面對日後治療和日常生活的支出壓力，有人提議幫她發起眾籌，但她最終婉拒：「因為由細到大有咩都是自己搞掂，自己負責，攤大手板問人攞實在不是我的作風，而且也覺自己未去到這個地步，自己很舊的那份保險cover唔到私家醫院，咪去排政府囉！」

吳文忻於2024年8月公開乳癌復發消息，而且癌細胞已演變為4期。

婉拒眾籌變賣所有嫁妝

之後，吳文忻更低調將自己出嫁的所有金器賣走，也把勞力士、鑽石手飾、名牌手袋等奢侈品賣出，直言：「原來當自己面對生死，這一切虛榮的東西也不重要，而且，平日不嬲我行我素打扮勁樸素的我，這些東西買來也只是滿足當時一刻的虛榮，根本買來擺多過用！」

病情惡化至第四期

吳文忻多年前確診乳癌，2024年復發後癌細胞變異並擴散至尾龍骨，病情惡化至第四期，但她一直樂觀面對。吳文忻過去於商台接受《1圈圈》訪問，為新歌《重新》宣傳，並透露抗癌期間的辛酸事，她曾因乳癌擴散住院16日，甚至痛到無法伸直身體：「每日起身擘大眼都痛」，最差時需靠輪椅代步。她憶述當時情況嚴重：「當時心積水、肺積水，行動都唔方便，出醫院後所有夢想都放低咗。慶幸靠自己努力意志拉筋，起碼做返個正常人先。」

吳文忻1998年參選香港小姐奪得季軍入行。

「生前追思會」滿載溫馨

由2024年乳癌證實復發開始，吳文忻身心一直飽受折磨，不過，幸運的是如此艱苦的時刻，她的身邊一直有女兒們及一班好友的陪伴，她更曾特別點名感謝「老Best」導演彭秀慧在她最低潮時每天通電話關心，讓她感到無比窩心；為了幫助吳文忻克服對死亡的恐懼，一班朋友又為她在酒店舉行了一場特別的「生前追思會」。

女導演彭秀慧於3月4日在社交帳號上載多張「生前追思會」的合照，只見吳文忻與8位女友人，包括彭秀慧，於一間酒店海景房相聚，房間佈置亦極溫馨，不但有多個心型氣球、多束鮮花，茶桌上亦放滿了相簿，並寫着「Friendship Forever」。

在房間內，坐在中間的吳文忻被一眾女閏密包圍，時而手挽手擁抱，時而擺出不同甫士打卡及細看兒時的照片，畫面溫馨感人。彭秀慧更寫道：

多久沒有隨隨便便圍在一起看看照片，說說舊事，微笑大笑一起笑這麼簡單，這麽快樂。我想，可以引以為傲的應該是泛黃相簿內的臉孔，今天還在身邊我在你在，大家在。動機很簡單，希望你快樂，回報就是，大家都很快樂Friendship Forever。

對此，吳文忻亦有留言回覆：

謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！I love u all!

吳文忻曾參加由一班好友為她舉行了一場特別的「生前追思會」。(IG圖)

好友冀大眾集氣

不過，同日晚上，吳文忻另一位圈外好友卻透露，吳文忻已再次入院準備接受治療，並呼籲大眾為她集氣祈禱。

彭秀慧在社交帳號上載多張她與吳文忻的合照，更大爆兩人原來6歲已認識

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕揑乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會