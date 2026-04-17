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名人保養｜《逐玉》28歲張凌赫曾胖到100KG，靠4招4個月激瘦變男神
健康Tips

名人保養｜《逐玉》28歲張凌赫曾胖到100KG，靠4招4個月激瘦變男神

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地古裝劇《逐玉》正在各大平台熱播，飾演將軍的28歲張凌赫，卻由於劇中造型妝容過分白皙俊美，因此被外界嘲笑為「粉底液將軍」，更引起內地官方批評。不過，張凌赫的人氣依然極盛，但他的肥胖黑歷史卻隨之被網民翻出。原來大學時期的張凌赫，體重曾接近100公斤。不過，後來他透過4招，竟於短短4個月內成功狂瘦24公斤，逆襲成男神。

 

　　張凌赫於4月13日出席《逐玉》慶功宴時，雖然未有正面回應外界對他劇中細膩妝容的批評，不過致詞時卻一度哽咽，並感謝工作人員的付出，也謝謝觀眾對他的支持，同時慨嘆在這行業工作艱難：

 

　　大家都知道這兩年行業還是挺艱難的，我覺得《逐玉》的誕生，其實給了我自己，也給了所有老闆、平台、觀眾一些信心，是有可能長劇能夠再興起一波風潮的，可以吸引更多觀眾進入到長劇市場。

 

明星保養丨《逐玉》被嘲「粉底液將軍」　張凌赫曾胖到100KG靠4招逆襲成男神

《逐玉》男女主角張凌赫和田曦薇。（圖片來源：逐玉 微博）

 

　　憑英俊外表及高佻身材、一躍成為內地頂流男神的張凌赫，過去曾在綜藝節目中自揭黑歷史，坦言大學時一度胖到100公斤，而減肥1大原因則是源於暗戀失敗的故事。張凌赫在實境節目《青春環遊記》中透露，高三時曾暗戀一名女同學，兩人約好上大學後再聯絡。不料當他滿心期待再次連繫對方時，女方不僅早已名花有主，更對當時身材肥胖的他流露嫌棄目光。而正正是這份打擊，讓他毅然展開瘋狂的瘦身計劃。

 

明星保養丨《逐玉》被嘲「粉底液將軍」　張凌赫曾胖到100KG靠4招逆襲成男神

明星保養丨《逐玉》被嘲「粉底液將軍」　張凌赫曾胖到100KG靠4招逆襲成男神

張凌赫的人氣依然極盛，但他的肥胖黑歷史亦隨之被網民翻出。大學時期的張凌赫，體重曾接近100公斤。

 

循環飲食法+高蛋白飲食+有氧重訓成功減肥

 

　　張凌赫曾在短短4個月內成功狂瘦24公斤，他過去亦曾分享簡單4招減肥方法，強調飲食非常重要。

 

  • 七天碳循環飲食法:張凌赫透過一周不同的碳水攝取比例，讓身體持續維持高代謝狀態，即是有些日數攝取低碳飲食，有些日數則正常攝取碳水，避免身體因長期低碳而降低新陳代謝。
  • 水煮高蛋白飲食: 張凌赫平日飲食會以高蛋白、原型食物為主，像是雞胸肉、魚肉、雞蛋等，烹調方式盡量採用水煮或清蒸，並減少油脂與重口味調味，盡量降低額外熱量攝取，同時維持足夠蛋白質幫助肌肉修復。
  • 絕不極端節食:張凌赫曾提到，減肥並絕不能單純節食，反而要注重營養均衡，因為過度少吃，反而容易降低代謝，容易造成復胖。
  • 重訓＋有氧搭配: 張凌赫亦採用「重量訓練＋有氧」的組合，而且多半會先做重訓再進行有氧運動。常見訓練包含臥推、背部訓練、核心運動等肌力訓練，再搭配跑步機慢跑或游泳等有氧運動。

 

醫生建構原理+實行方法

 

　　何謂碳循環飲食法？台灣減重醫生蕭捷健曾介紹，「碳水循環法」即休息日低碳、運動日高碳，再配合超慢跑，讓身體保持代謝彈性，避免復胖。

 

　　為何減肥期間要保留高碳日？蕭捷健解釋，長期極低碳水攝取，可能導致甲狀腺激素T3下降，代謝率隨之減慢。此外，當身體長時間缺乏澱粉，分解碳水化合物的酵素活性會降低。一旦恢復正常飲食時，身體容易將多餘碳水化合物迅速儲存為脂肪，造成體重反彈，又稱「報復性復胖」。

 

　　相反，適時補充碳水化合物，尤其在高強度運動前後，能有效補充肌肉中的糖原儲備，提升運動表現。有過往研究指出，長期低碳高脂飲食雖能促進脂肪燃燒，但可能降低運動效率，影響耐力。

 

　　而「碳水循環法」就可以解決身體長期缺乏澱粉質帶來的減肥副作用，詳細實行方法如下：

 

低碳休息日

  • 碳水化合物控制在每公斤體重1克
  • 蛋白質(如雞胸、魚肉)
  • 蔬菜及健康油脂(如橄欖油、牛油果)為主

 

高碳運動日

  • 碳水化合物提高至付公斤體重2克
  • 配合15-20分鐘「超慢跑」
  • 心率維持在可輕鬆說話的強度

 

每日吸收蛋白質與睡眠

  • 每日蛋白質攝取至少每公斤體重1.5克，維持肌肉量
  • 確保每晚睡眠7小時以上，幫助恢復

資料來源:減重醫生蕭捷健

 

減脂人士3大建議

 

　　雖說「減肥7分靠飲食，3分運動」，但蕭捷健提醒減肥人士不必恐懼澱粉質，減肥的關鍵是在於「何時吃」。例如運動前後補充碳水，能量會優先進入肌肉，而非囤積為脂肪。他亦提醒，低碳只是減肥其中一個工具，非長期方案。要持續減肥，首先要保持身體對碳水的代謝能力，才能避免「瘦得快、反彈更快」的情況。

 

　　另外，可選擇可持續的運動，如超慢跑、健走等低強度有氧，搭配高碳日更能提升燃脂效率。

Tags:#中國電視劇#逐玉#張凌赫#減肥#節食#運動#碳循環飲食法#高蛋白飲食#重量訓練#有氧運動
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