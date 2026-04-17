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名人健康｜34歲張寶兒自爆患乳腺炎高燒不退，大仔腦評測後退學
健康Tips

名人健康｜34歲張寶兒自爆患乳腺炎高燒不退，大仔腦評測後退學

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年34歲的張寶兒（Bowie），在2016年參選港姐，奪得「友誼小姐」後入行。自2020年與袁偉豪結婚後，先後誕下長子「袁咕碌」及幼子「袁氹氹」。張寶兒不時在社交平台分享溫馨的育兒日常，然而，她近日在IG自爆，因乳腺堵塞首次患上乳腺炎，更一度高燒不退，情況令人擔憂。

 

張寶兒患乳腺炎谷痛如石頭

 

　　張寶兒自2023年誕下大仔「袁咕碌」後，再於去年11月誕下細仔「袁氹氹」。近日她在IG限時動態分享了一張奶瓶的照片，並附上長文詳述患上乳腺炎的痛苦經歷。

 

　　她透露，由於「袁氹氹」最近食量減少，她為了追奶，卻因為有一天比較忙碌而少泵了一餐，結果導致乳腺堵塞。她寫道：「自己嘗試急救，搵埋袁生（袁偉豪）幫手，疏通到一點兒但逃不過發燒和各樣不適。」

 

　　

張寶兒｜34歲張寶兒發高燒患乳腺炎谷痛如石頭　禍不單行大仔「腦評測」後退學

 

       張寶兒更自揭自己的身體狀況，表示「從來胸裏都有一塊二塊鈣化」，暗示自己一直有乳腺不通的問題。她坦言，在生第一胎時，並未意識到專業催乳師的重要性，幸而這次她及時找到一位催乳師幫助，直言對方「又一次拯救了我」。

 

　　在催乳師的專業治理下，張寶兒的乳腺堵塞問題終於得到紓緩，她驚訝地表示：「原來乳房可以脹、有奶，但唔谷唔痛，就像一個泵脹了的皮球而非石頭」。她更開玩笑指，可能因為過程太過舒適，有時會忘記泵奶，需要設定鬧鐘提醒自己。

 

張寶兒｜34歲張寶兒發高燒患乳腺炎谷痛如石頭　禍不單行大仔「腦評測」後退學

 

被指專注力不足大仔急退學做「腦評測」
 

　　此外，張寶兒近日還透露，已決定為大仔「袁咕碌」退學。她解釋，袁咕碌本來是一個吸收力強、容易適應新環境的小朋友，但在上playgroup或興趣班時，老師卻反映仔仔專注力不足，例如坐不定、在課堂上很多小動作，有時還會自言自語。由於擔心孩子的學習及專注能力等，她最終決定為袁咕碌辦理退學。

 

　　隨後，她安排袁咕碌進行了一項名為「大腦 TQC 測評系統」（Talent Quotient Count）的腦波天賦測評。報告顯示，袁咕碌是屬於「聽力學習型」及「思考探究型」的小朋友，即代表他平日接受資訊的能力會較同齡人強，且偏好聆聽具挑戰性的内容，若資訊刺激性不足反而會令他走神。

 

　　因此，張寶兒意識到傳統的教育模式早已不適合袁咕碌，遂重新調整仔仔的學習計劃。短短不夠兩周，已明顯感受到他的表達能力、思考能力及學習語言能力都有所提升。她同時提醒各位家長，可參考腦評測的分析報告為自己的小朋友揚長補短、因材施教，從而判斷哪類課程更適合自己的孩子。

 

張寶兒｜34歲張寶兒發高燒患乳腺炎谷痛如石頭　禍不單行大仔「腦評測」後退學

 

張寶兒｜34歲張寶兒發高燒患乳腺炎谷痛如石頭　禍不單行大仔「腦評測」後退學

 

因餵母乳開始着重健康養生

 

　　張寶兒（Bowie）在2020年嫁給大自己10歲的男星袁偉豪，2023年誕下仔仔「袁咕碌」，此後甚少參與幕前演出，開始養生飲食。她曾在小紅書發布影片，公開自己一日養生飲食。她透露，自從榮升媽媽後，就戒掉吃生食的習慣，主要原因與餵哺母乳有關。她在過往訪問中提到產後比懷孕時期着重飲食和健康，皆因餵哺母乳會將媽媽進食的食物直接透過母乳被仔仔吸收，為了「袁咕碌」健康，她開始實行超自律養生飲食。

 

一日養生飲食全公開
養生飲品+營養補充品：

 

　　首先每天起床，她會喝黃芪南棗水，當中黃芪有補氣、養血、益中的功效；而南棗可以健腦安神、補脾養胃，美容養顏。除了身體不適外，她產後幾乎每天都會煲來喝。她亦分享養生飲品的做法：

 

  • 10-15g黃芪、南棗，材料切片更容易出味
  • 煲煮10分鐘直到出味

 

　　隨後轉移到她的營養補充品的「專櫃」，至少每天食4種，每種1至3粒不等。她指出，營養補充品對於維持每日營養素很重要，有些在日常飲食中難以攝取足夠的量，就靠營養補充劑。

 

早午餐：

到中午12時，Bowie才吃她第一口早午餐，包括有她最愛的酸種麵包、牛油果、小番茄和雞蛋，再淋上亞麻籽油。她坦言，有時候早上起床未必有食慾，故此忙完一輪照顧好「袁咕碌」睡午覺才會吃她的早午餐。

 

下午茶：

Bowie亦分享喜歡喝手沖咖啡，尤其是偏果香味的。到下午3點，她會吃一些仔仔吃剩的邊角料，而最近她與仔仔研究不同輔食食譜，而甜菜小蛋糕就成為她近來的健康零食。

 

晚餐：

晚上7時就是Bowie一家的晚飯時間，枱上「四餸一湯」全都是養生健康菜式，包括有雜菜煲，魚湯、蒸雞、三文魚和黑米飯，還有仔仔晚餐的剩食。

 

零食：

最後Bowie亦分享自己的饞嘴零食，坦承自己破戒偷吃了一整包「過口癮」。不過可見Bowie的零食都是非常健康的天然蔬果脆片或是蔬果乾，如風乾紅菜頭片、蒜味南瓜脆片等，罪惡感迅速大減！

 

張寶兒｜34歲張寶兒發高燒患乳腺炎谷痛如石頭　禍不單行大仔「腦評測」後退學

 

產後5個月極速修身 搣甩26磅

 

　　2023年成為新手媽媽的Bowie亦曾經歷過一段艱辛的修身時期，當時她亦拍片記錄自己的心路歷程，坦言曾因身材而焦慮。香港小姐出身的她亦曾擔心自己產後難以恢復過往苗條身形。

 

　　Bowie指自己平均體重大概是50-51公斤左右（約110磅左右），懷孕時最高峰達64公斤（約141磅），「卸貨」後第一個星期體重回復至57公斤，一個月後，體重回落至55公斤，但之後體重就沒有再下降。為了瘦身，Bowie除了有餵母乳外，亦有調整餐單，從坐月期間一日6餐「谷奶」變回正常一日3餐。她亦有配合紮肚幫助骨盆修復，視覺上身形有變得緊緻。

 

　　當中最有效是做運動，Bowie分享自己產後運動主要是普拉提、腹式呼吸及循序漸進的運動，透過學習腹式呼吸法和普拉提動作，幫助建立核心肌肉，重拾腰線。飲食上，她亦實行「204斷食法」，即20小時不進食，只在4小時內進食，以及一星期內選擇一日進行「231斷食」，即23小時不進食，只在1小時內進食。最終亦見有成果，僅5個月時間，體重就回落至51.9公斤。

 

同場加映：甚麼是乳腺炎

 

　　蘇安莎中醫診所註冊中醫師郭桂廷曾表示，乳腺炎是指乳房組織發炎疾病，臨床上主要分為「哺乳期」及「非哺乳期」兩種，當中又以哺乳期乳腺炎較為常見，產後3個月屬於乳腺炎的高峰期。

 

　　哺乳期乳腺炎一般屬於無菌性的發炎，但有時會因為哺乳時寶寶吸吮不當令乳頭破損，這樣有機會造成細菌感染。

 

乳腺炎主要症狀：

 

  • 乳房可摸到局部腫塊（乳汁淤積）
  • 乳房紅腫疼痛
  • 持續低燒
  • 疲倦

 

乳腺炎常見成因：

 

1. 乳腺不通，令乳汁淤積於乳腺管中，導致乳房組織發炎。
2. 過久沒有擠奶，導致母乳滯留。
3. 哺乳時清潔不當或乳頭受損。
4. 產後收奶過快。
5. 產後穿著過度緊繃的內衣。
6. 肥胖。
7. 吸煙。

 

乳腺炎預防調護方法：

 

1. 定時排出乳汁，切忌因為乳腺炎而減少哺乳頻率。
2. 做好哺乳前後清潔與護理。
3. 按摩乳房，幫助排出乳汁。
4. 適當休息與運動。
5. 戒煙。

資料來源：註冊中醫師郭桂廷

Tags:#張寶兒#袁偉豪#乳腺炎#育兒#社交媒體#健康#營養#養生#袁咕碌#袁氹氹#香港小姐#催乳師#專注力#學習#教育模式#母乳#修身#運動#普拉提#204斷食法#哺乳#中醫
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