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隱形眼鏡危機｜男子戴隱形眼鏡睡過夜致左眼失明，醫生揭致盲禍因
健康Tips

隱形眼鏡危機｜男子戴隱形眼鏡睡過夜致左眼失明，醫生揭致盲禍因

健康解「迷」
健康解「迷」

　　佩戴隱形眼鏡入睡，恐喪失視力！內地一名41歲男子因一次疏忽，未有摘下隱形眼鏡便入睡，導致左眼患上角膜潰瘍，喪失視力。有醫生提醒市民切勿佩戴隱形眼鏡過夜，一旦眼部出現不適，必須及時求醫，以免延誤治療。

 

男子佩戴隱形眼鏡入睡致左眼角膜潰瘍 視力僅餘眼前手影

 

　　據內媒《極目新聞》報道，事主楊先生（化名）是一名上班族，長期佩戴隱形眼鏡。早前因工作繁忙，身體極度疲倦，某晚回家後便倒頭大睡，忘記摘除隱形眼鏡。翌日醒來，他感到左眼又紅又痛，並出現畏光、流淚等症狀。他隨即取下隱形眼鏡，原以為休息數天便會好轉。然而4日後，情況不但未有改善，左眼角膜更逐漸變白，視力急劇下降。

 

　　楊先生察覺事態嚴重，先到當地診所求醫。經靜脈輸液治療後，眼紅症狀雖有減輕，但疼痛、畏光等其他症狀並未改善。他隨即趕往武漢大學附屬愛爾眼科醫院求助。該院眼表及角膜病專科副主任醫生陳翔熙接診後，為他進行詳細檢查。結果顯示，楊先生左眼已患上嚴重角膜潰瘍，視力僅餘眼前手動，即只能看到眼前晃動的手影。

 

醫生：嚴重可致摘除眼球

 

　　陳翔熙解釋，角膜潰瘍是角膜組織因感染、壞死而形成的局部缺損，嚴重者可導致角膜穿孔、眼內感染，甚至需要摘除眼球。他指出，隱形眼鏡長期覆蓋在角膜表面，會阻礙角膜的氧氣供應，容易引致角膜上皮損傷。當上皮屏障受損後，細菌、真菌等病原體便容易侵入角膜，引發感染性角膜炎，進一步發展即為角膜潰瘍。楊先生佩戴隱形眼鏡過夜，大大增加了感染風險。

 

　　陳翔熙表示，像楊先生因佩戴隱形眼鏡不當而導致嚴重角膜感染、視力受損的病例，在臨床上並不罕見。不少佩戴者存在誤解，認為偶爾戴着隱形眼鏡睡覺「無問題」，或者覺得眼睛輕微紅、痛可以「頂住先」。他強調，角膜感染發展迅速，延誤治療很可能造成不可逆轉的視力損傷。

 

避免佩戴隱形眼鏡過夜、游泳或洗澡

 

　　就隱形眼鏡佩戴安全，陳翔熙提醒市民，佩戴時須嚴格遵守「每日摘取、規範清潔、定期更換」的原則，避免戴著隱形眼鏡過夜、游泳或洗澡，同時要注意眼部衛生。若出現眼紅、疼痛、畏光、視力下降等不適症狀，應立即停止佩戴隱形眼鏡，並盡快到正規眼科醫院求診，切勿拖延病情，以免造成不可挽回的視力損失。

 

　　陳翔熙強調，隱形眼鏡並非人人適合佩戴，佩戴前應接受專業眼科檢查，確認眼部條件符合要求後，再選擇合適的鏡片類型。同時，應選用正規廠家生產的隱形眼鏡及護理產品，定期進行眼部檢查，以及時發現並處理潛在的眼部問題，保護視力健康。

 

資料來源：《極目新聞

 

佩戴隱形眼鏡預防角膜炎須知

 

　　據本港衞生防護中心資料，中心提醒佩戴隱形眼鏡的市民，應注意以下健康忠告，以預防與隱形眼鏡有關的角膜炎：

 

1.

● 定期接受眼科專業人員檢查眼睛

 

2.

● 若佩戴隱形眼鏡後，眼睛出現不適，如眼紅、眼痛、淚水分泌增加或視力下降，應立即停用隱形眼鏡。

● 若停用隱形眼鏡後，眼睛仍持續感到不適，應盡快求醫。

 

3.

切勿與他人共用隱形眼鏡

 

4.

● 使用隱形眼鏡護理系統時，必須依照製造商的建議方法使用。

 

5.

● 所有用於清潔及消毒隱形眼鏡的用品，例如儲存盒，必須保持清潔及定期更換。

 

資料來源：衞生防護中心

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#角膜潰瘍#隱形眼鏡#眼睛發炎#角膜#眼角膜發炎#衞生防護中心
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