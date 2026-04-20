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名人健康｜71歲朱咪咪素顏暴瘦惹健康隱憂，自揭真相：唔係減肥
健康Tips

名人健康｜71歲朱咪咪素顏暴瘦惹健康隱憂，自揭真相：唔係減肥

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年71歲的「鬼馬歌后」朱咪咪（本名朱月美），曾參演《陀槍師姐》、《審死官》及《唐伯虎點秋香》等影視作品，近年長居新加坡享兒孫福，甚少在港露面。日前，其好友「黑妹」李麗霞於社交平台分享一張罕見合照，相中朱咪咪卸下舞台濃妝，更罕有除下假髮，以居家素顏真面目示人。惟她臉龐明顯消瘦，引起不少網民關注其健康情況。

 

朱咪咪激罕除假髮素顏亮相

 

　　過往咪咪姐珠圓玉潤，為配合華麗造型，每次均會戴上不同款式的假髮。不過近年她已清減不少，身形明顯消瘦。近日，「黑妹」李麗霞在Facebook專頁分享一張與朱咪咪的合照，從中可見，咪咪姐不僅沒戴假髮和帽子，更以素顔居家造型亮相，身穿一套橙色碎花睡衣坐於地上，慈祥地輕撫一隻老狗，畫面溫馨。

 

名人健康｜71歲朱咪咪激罕除假髮素顏曝光 親揭暴瘦真相：唔係減肥

 

親揭暴瘦逾10磅真相
 

　　雖然咪咪姐在照中笑容親和、精神飽滿，但身形顯著消瘦，令不少粉絲擔心其健康狀況。事實上，咪咪姐近年體重下跌十多磅，更曾因出現「樹根頸」而引起外界揣測。

 

　　她早前透露，自己有定期進行身體檢查，結果一切正常。她亦承認的確瘦了10幾磅，不過瘦下來並非因為刻意節食，而是改變飲食習慣，晚餐少食飯、多食餸。

 

　　由細到大都冇諗過減肥，可能係頻撲得滯，而且我少食多餐，對身體更有益。

 

名人健康｜71歲朱咪咪激罕除假髮素顏曝光 親揭暴瘦真相：唔係減肥

名人健康｜71歲朱咪咪激罕除假髮素顏曝光 親揭暴瘦真相：唔係減肥

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#朱咪咪#減肥#演員
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