名人健康｜48歲田蕊妮癌症復發接受標靶治療，去年患肺腺癌感激杜汶澤照顧

現年48歲的視后田蕊妮2024年自揭患上非常初期的肺腺癌，開刀做手術後體內已沒有癌細胞。惟4月17日田蕊妮在社交平台發長文表示，最近因持續低燒入院檢查，結果在淋巴位置發現癌細胞，證實癌症復發。田蕊妮透露，目前正接受標靶藥物治療，並需全面停工，專心休養。

田蕊妮揭癌症復發

田蕊妮透露，原本以為去年手術後身體已完全康復，更為2026年訂下多項工作大計。豈料身體突然持續低燒，狀況反覆，遂懷疑是細菌感染，但初期遍尋中西醫亦未能找出病因。

農曆新年過後，她聽從台灣長庚醫院醫生的建議，入院接受淋巴切片檢查，最終證實體內癌細胞復發。她坦言當下難以接受，心裏第一個反應是：「唔係啩，又cancer？」

感激老公杜汶澤照顧入微



在抗癌路上，田蕊妮最大的依靠是老公杜汶澤。她透露，老公過去半年承受巨大壓力，除了要打理麵館生意、籌備新電影及App的日常運作，更一力肩負起照顧她的責任。田蕊妮感動地寫道，老公不但會陪伴她去看醫生，更在每天出門工作前，都會為她準備好三餐。

我問他：「你攰唔攰呀？」他說：「唔會，照顧你係我嘅責任。」他最近常常稱讚自己「I am the best husband in the world！」OK，我不反對！

除了伴侶支持，信仰亦成為田蕊妮重要的心靈力量。她感謝上師的教導，讓她對「生老病死」有更深刻的體悟，從中學會放鬆。

田蕊妮在社交平台發長文證實癌症復發。（FB圖片）

暫停工作開始標靶治療



目前，她在長庚醫院腫瘤科教授指導下，正接受標靶藥物治療，情況樂觀。她向親友報平安，「不用擔心我，我很好」，並強調自己身處醫療優良的環境，加上老公與上師的加持，更感到放鬆：「我是真的從未如此放鬆過。」

因應病情，田蕊妮已暫停所有工作，包括她向來熱愛的節目錄影。同時，她就早前在台北婉拒朋友見面邀約一事，向各方好友致歉。她表示，現階段將暫時以觀眾身分繼續支持相關工作，並專心對抗病魔。

2024年確診罹患肺腺癌



田蕊妮1993年參加《未來偶像爭霸戰》入行，先加入亞視，後過檔TVB後演技大進，備受力捧，並在2014年成功登上視后寶座。田蕊妮與杜汶澤相識於16歲，歷經多年愛情長跑後於2005年結婚。兩人婚姻中曾面臨「第三者」事件與杜汶澤事業的低潮，但田蕊妮選擇不離不棄，陪伴杜汶澤走過難關，也見證了他從迷失到成長。

田蕊妮與杜汶澤近年移居到台灣生活，惟2024年12月突然在社交平台上發文，公開自己早前做身體檢查，發現肺部陰影，繼而確診罹患非常初期的肺腺癌。幸好及早發現病灶，在發現有肺腺癌時屬於第0期，只需要盡快就醫和治療，將結節動手術切除就可以。

杜汶澤得悉消息後非常緊張，四處為愛妻尋找好醫生，亦諮詢香港醫生的意見，最終安排她到台灣長庚醫院做手術。所幸手術非常成功，田蕊妮形容術後感覺，即使打了止痛針，「每呼吸一下都是會痛的」，但就大讚當地醫護人員非常細心，復健過程中非常正面鼓勵她，亦不忘感謝老公全程無微不至的悉心照顧：

最後當然要感謝杜先生，整個過程的安排和照顧，真的要跟你講一句「有你真好」。

田蕊妮感激老公杜汶澤一直照顧入微。（FB圖片）

田蕊妮與老公杜汶澤於2005年結婚，至今19年。（圖片取自IG）

「肺腺癌」又名「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放輻射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝、骨或淋巴。

肺腺癌是甚麼？跟肺癌有何分別？

肺腺癌（ Adenocarcinoma）是由氣管佈壁分泌黏細胞變異所致。

基本上，肺癌主要按癌細胞大小，分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌兩大類。

前者的癌細胞較小、後者較大，而肺腺癌屬非小細胞肺癌的一種。

病徵

一般難以察覺，可能有骨痛或頭痛，若慢性咳嗽持續3周以上、痰中帶有血絲、易氣喘、胸痛、體重異常減輕，頸部有淋巴結硬塊等症狀，要盡速就醫。

存活率

第1期肺腺癌患者5年存活率高達8成，若已擴散、進入3B期或第4期，癌細胞出現遠處轉移時，平均存活時間跌至6個月。

但情況因人而異，若能及早發現及治療，仍有機會治療。

治療方式

視乎不同情況，一般治療方式包括外科手術、化療、電療、標靶治療等。

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖

罹患肺癌4大常見成因

1.吸入二手煙

吸煙危害健康，即使是吸入二手煙，當中至少有70種以上的化學物質會致癌。

2.氡氣

這是一種無色、無味、但放射性的氣體，普通存在於岩石與土壤內。如果用了有這氣體的建築材料，會影響肺癌的發生。

3.空氣污染

若每天呼吸的空氣裹摻雜濃度愈高的PM2.5，肺部健康就極為堪慮。

4.工作時暴露化學物質

砷、石棉、鎘、煤、鎳等化學物質有礙肝部健康。

資料來源：外科專科醫生白映俞