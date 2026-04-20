食物安全｜母子食超巨型藍莓腹瀉入院，醫生揭3大成因，建議每日攝取上限

人稱護眼抗癌水果的藍莓近日在內地超市熱賣，不但價格愈降愈相宜，更越種越大顆，相當「抵食」！南京一對母子因食用市面流行的「超大藍莓」後雙雙出現腹脹、腹瀉症狀求醫。醫生指出，藍莓不是越大越有營養，過量食用反而會導致腸胃不適。

母子進食「巨型藍莓」後腸胃不適

據《羊城晚報》及《深圳晚報》等內媒報道，近來內地藍莓價格急降，南京一對母子卻因食用「超大藍莓」而雙雙不適。據了解，女事主特意購買了市面流行的「巨型藍莓」給家人補充營養，自己和孩子吃完後卻接連出現腹脹、輕微腹瀉而求醫。主治醫生張為民檢查後指出，二人正是因為過量食用超大藍莓，加重了腸胃道負擔。另外，近日有一名福建女子連續兩天每天食用半斤藍莓後，上腹劇痛伴有胃酸倒流、噁心，檢查發現胃底被硬結團塊完全堵住，確診為典型的「胃石症」。

內地超市有售巨型藍莓，大小與雞蛋相若。（網上圖片）

內地超市有售巨型藍莓。（網上圖片）

醫生拆解食藍莓「傷胃」3大因素



張為民醫生解釋，超大藍莓之所以容易引發腸胃不適，主要有三大原因：

1. 果酸鞣酸濃度高

超大藍莓多因生長周期短或經「催大」處理，果實內果酸、鞣酸濃度偏高，會直接刺激胃黏膜。對於本身有胃炎、胃潰瘍的人，極易誘發胃酸倒流。

2. 纖維粗硬如「微小磨料」

超大藍莓果肉較為疏鬆、纖維粗硬，進入消化道後如同「微小磨料」，會機械性摩擦腸壁，促進腸道蠕動加速，導致腹脹、腹瀉。

3. 山梨醇含量高

藍莓天然含有具輕瀉作用的山梨醇。超大藍莓單顆山梨醇含量更高，遠超腸胃代謝閾值，對於腸道敏感人群易引發急性水樣腹瀉。

藍莓大小差異接近1倍。（網上圖片）

藍莓並非「愈大愈有營養」 每日勿超100克

張為民醫生強調，藍莓並非「愈大愈有營養」。花青素主要集中在果皮，同等重量下，小藍莓的果皮表面積大於大藍莓，因此小藍莓的花青素含量反而更高，營養價值更佳。

他建議，每日食用量應控制在50至100克（約一小把），並於飯後半小時食用，避免空腹刺激腸胃。選購時應挑選中等大小、表皮呈現均勻白霜的藍莓，這類藍莓兼具優質營養與口感。

正確洗藍莓方法

台灣營養功能醫學專家劉博仁曾在其Facebook專頁發文表示，藍莓營養高但容易出現農藥殘留，如殺菌劑 （Boscalid）及殺蟲劑 （Cypermethrin）等，但劉博仁指，只要清洗正確，食用風險會大幅下降：

流動清水沖洗 30–60 秒（最重要）：一邊輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽的髒污與農藥被帶走。

使用濾網讓藍莓滾動更乾淨：可增加物理摩擦，效果比浸泡好。

吃之前再洗：不要提前洗完放冰箱，藍莓表皮脆弱，先洗會更容易發霉。

正確洗莓果/士多啤梨方法【附揀莓果+保存貼士】

據台灣衛生福利部食品藥物管理署刊登第1063期《藥物食品安全週報》，國立臺灣大學農業化學系教授顏瑞泓分享正確清洗莓果的3步驟，可遵循「先沖洗、浸泡、後去蒂」原則：

重點沖洗：先以較大水流重點沖洗果蒂部位與表面。

換水浸泡：將莓果放入清水中浸泡10至15分鐘，每3至5分鐘換水一次，重複數次。士多啤梨建議逐顆沖洗。

去蒂吸乾：最後才去除蒂頭，避免清洗過程中農藥經切口進入果肉內部。並以廚房紙巾吸乾水分後食用或保存。若莓果果粒更細小，也可直接避開果蒂部分食用。

勿用鹽水、小蘇打水、清潔劑清洗

顏教授提醒，坊間流傳「用鹽水或小蘇打水浸泡較乾淨」的做法是錯誤的。反而以流動清水反覆沖洗，已經有效去除農藥殘留，毋須添加其他物質。衛生福利部食品藥物管理署也指出，清洗草莓時不建議使用清潔劑、鹽水或洗米水浸泡，以免造成化學殘留或影響水果品質。

莓果保存貼士

莓果含水量高，容易腐敗發霉，顏瑞泓教授建議保存方式如下：

盡早食用：清洗後應盡快食用。

短期冷藏：若需冷藏，可先吸乾水分，再以乾紙巾包覆或置於保鮮盒內，放入冰箱冷藏（溫度控制在0至4℃）。

長期冷凍：若需較長時間保存，可清洗瀝乾後放入冷凍袋排氣封口冷凍。冷凍莓果適合用於果昔或烘焙，但不建議二次解凍再冷凍，以免影響口感。

3招挑選新鮮莓果

選購莓果時可從外觀與氣味判斷：

士多啤梨：新鮮士多啤梨色澤鮮紅、果實飽滿、蒂頭翠綠且無滲水。

藍莓、覆盆子：以果粒完整、不皺縮、無白色斑點為佳。

檢查包裝：購買時檢查盒底是否有果汁滲出，避免購得已開始腐壞的果實。

顏教授提醒，莓果一旦發霉，即使僅局部變質，黴菌孢子可能早已擴散，應整盒丟棄，切勿食用。