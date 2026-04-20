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食油品質｜美國研究揭8成牛油果油混假變質，教你3招選對優質油
健康Tips
食物安全

食油品質｜美國研究揭8成牛油果油混假變質，教你3招選對優質油

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　走進超級市場，賣煮食油的一欄列出一整排的選擇，有花生油、橄欖油、芥花籽油、米糠油、葡萄籽油……琳瑯滿目，各有各的推銷話術。近年，牛油果油成了新寵，身邊愈來愈多朋友轉用。

 

先說好處：

 

　　第一個特點，是它的煙點極高。我們華人煮食，少不免會煎、炒、炸，因為講究的是那一份鑊氣。一般橄欖油煙點低，溫度稍高便「發煙」，營養流失之餘，更可能產生有害或致癌物質。而牛油果油的煙點可達攝氏270度，這意味著無論我們是煎豬扒，還是炒碟鑊氣小菜，都不必擔心油因過熱而變質。

 

　　第二個特點，是它的營養價值。牛油果油富含單元不飽和脂肪酸，這類脂肪酸能有效降低壞膽固醇、保護心血管，並具有抗氧化、抗發炎的功效。

 

　　然而，問題來了。當一款產品成為健康潮流，品質就會自然良莠不齊。加州大學戴維斯分校（UC Davis）在2022年發表了一份研究報告，結果令人震驚——在美國市面售賣的牛油果油樣本中，竟有高達82%的牛油果油產品，已經是變「餿」甚至發出「益」味，又或是摻雜了其他廉價劣質油，例如大豆油。報告更發現，在他們於美國超級市場抽取的樣本中，有三個牛油果油產品在招紙上標榜「純正」（pure）和「特級初榨」（extra virgin），但實際上卻是百分之百的大豆油，一絲牛油果油的痕跡也沒有！這顯然不是品質參差那麼簡單，而是赤裸裸的欺騙。問題的癥結在於，美國食品及藥物管理局（FDA）至今仍未對牛油果油訂立具體的監管標準，讓不良商家有機可乘。 

 

　　這個研究結果提醒我們，選購牛油果油，不能只看價錢或招紙宣傳。我歸納了三個必須留意的指標：

 

　　第一，看提煉方式：是冷壓還是精煉？這是天與地的分別。真正保留營養價值的，必須是「冷壓」（cold-pressed）的牛油果油。這個過程不經高溫、不用化學溶劑，能最大限度地保留油中的抗氧化物。反之，市面上很多廉價的牛油果油其實是「精煉」（refined）油，它們在售賣前已經過高溫和化學處理，雖然煙點仍然高，但最好的營養成分或許早已蕩然無存。

 

　　第二，看包裝：油品最怕兩樣東西：光和熱。因此，那些透明玻璃瓶或膠樽裝的牛油果油，非常容易因遇光或熱而變質。牛油果油本能夠抗氧，但變質的油，由幫身體「抗氧化」變成「慢性發炎」，吃了得不償失。優質的油，應該用深色玻璃瓶盛載，這樣才能有效隔絕光線，減慢氧化速度。這個細節，往往反映了生產商對品質的堅持。而一個連包裝都不講究的牛油果油品牌，很難令人相信它會對油本身的品質控制，嚴格看待。

 

　　第三，看產地與來源：牛油果油的好壞，始於牛油果本身。我會選擇清楚標示牛油果來源地的品牌，新西蘭或墨西哥都是等知名牛油果油產區，可在這些產地之上，再慢慢選擇包裝和提煉過程達標的牌子。不要以為來自美國就一定是好品質（上述加州大學的研究就說明了82%在美國銷售的牛油果油都有問題），暫時我見到在香港售賣的美國牛油果油，只有一隻品牌來自加州是達標的。

 

　　選擇煮食油，其實是一種生活態度。我們每天吃進身體的東西，最終都會反映在健康和狀態上。牛油果油是好東西，但前提是，我們要懂得選。花一點時間去斟酌這三個原則，是對自己和家人行多一步的照顧。

 

Tags:#牛油果油#食油#營養#單元不飽和脂肪酸#劣質油#冷壓#精煉#包裝#深色玻璃瓶#產地#來源
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