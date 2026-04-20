飲食陷阱︱50萬人研究揭長期飲即溶咖啡黃斑病變風險高7倍，醫生建議改飲1款咖啡

都市人咖啡不離手，不過有研究指出，長期飲用即溶咖啡的人士，較飲用其他類型咖啡的人士，黃斑病變風險高出最多7倍，嚴重起來更可引致失明。台灣有專家建議，市民可考慮轉飲另一款咖啡，對眼睛健康更有益處。

長期飲用即溶咖啡黃斑病變風險高7倍

台灣營養功能醫學專家劉博仁早前在Facebook專頁分享，指一名患有黃斑部病變（AMD）的病人前來求診，因其視力逐漸退化，希望透過身體調理改善情況。而該名患者有長期飲用即溶咖啡的習慣，劉醫生引述一項國際大型研究指出，即溶咖啡確實與黃斑病變存有潛在關聯。

劉博仁引述2025年發表在《Food Science & Nutrition》的研究，透過分析英國和芬蘭超過50萬人的基因資料，結果發現即溶咖啡與乾性黃斑病變之間存在遺傳相關性。

研究使用了遺傳統計分析工具，發現習慣飲用即溶咖啡者，其發生乾性黃斑病變的風險提高了將近7倍。研究者推論，這可能與即溶咖啡製程中產生的「丙烯醯胺」或「糖化終產物（AGEs）」等有害物質有關，這些成分會促進視網膜的氧化壓力與慢性發炎，進而導致細胞退化。

不過，劉博仁強調，這份研究只針對「即溶咖啡」發現風險增加，其他如手沖、虹吸、義式等現磨咖啡則無此現象。

即溶咖啡VS現煮咖啡

劉博仁指出，即溶咖啡是經由高溫萃取咖啡液後，進一步噴霧乾燥或冷凍乾燥，製成粉末狀或顆粒狀的咖啡粉，沖熱水即可飲用，方便快速。然而，這種高溫加工會產生一些對人體潛在有害的化合物，例如丙烯醯胺。此外，某些品牌的即溶咖啡還會添加人工香料或穩定劑，來提升風味與保存期限。

相較之下，現煮咖啡是從新鮮研磨的咖啡豆手工沖泡而成，過程中不經過度加工，因此更能保留天然的抗氧化物質如綠原酸，也較少產生有害副產物。若從健康觀點出發，手沖咖啡無疑是更好的選擇。

若從健康觀點出發，手沖咖啡無疑是更好的選擇。劉博仁指，適量飲用優質現煮咖啡（非即溶）對健康有多種好處：

咖啡含有豐富的抗氧化物質，可幫助對抗自由基與慢性發炎。

研究指出，適量咖啡可降低第二型糖尿病與脂肪肝的風險。

咖啡與降低帕金森氏症與阿茲海默症的風險有關。

咖啡能提神醒腦、改善注意力與工作表現。

部分人因為咖啡促進腸道蠕動，解決了便秘問題。

黃斑部病變常見風險因素

劉博仁又指，黃斑部是視網膜中心最重要的部位，負責清楚地看見物體的細節、辨識顏色以及閱讀功能。當黃斑部產生病變時，常見的症狀包括視線中央模糊、看東西變形扭曲，甚至看不見臉部表情或文字。這種病變最常見的形式是「乾性黃斑部病變」，發展緩慢但會持續惡化，是銀髮族失明的主因之一。

黃斑部病變常見的危險因子

年齡：最主要的風險因子，50歲以上發生率明顯上升。

吸煙：尼古丁和自由基會加速視網膜細胞的損害。

陽光：長期暴露在強烈陽光（特別是紫外線）下，也會增加發病率。

高風險族群：有家族病史、平時缺乏抗氧化營養素（例如葉黃素、維生素C、鋅、Omega-3脂肪酸）、經常攝取高糖高油加工食品。

劉博仁指，如果已確診黃斑部病變，就要加強護眼，並注意以下6點：

飲食上應多攝取富含葉黃素、玉米黃素的深綠色蔬菜，如菠菜、羽衣甘藍、地瓜葉等，有助過濾藍光並保護視網膜。

魚類中的Omega-3脂肪酸同樣重要，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚等，具良好抗發炎功效。

補充鋅、維生素C、維生素E有助護眼。

生活上應避免吸煙，因為煙草中的毒素會直接傷害視網膜血管。

出門時記得配戴具有抗UV功能的太陽眼鏡，避免紫外線與藍光造成視網膜傷害。

定期接受眼科檢查，尤其是有家族病史或過去已出現視力模糊的人士。

最後，劉博仁補充指，若平常習慣飲用即溶咖啡者，建議可漸進式改為現磨現煮方式，既能保留咖啡本身對健康的益處，又能減輕對眼睛造成的負擔。對於有黃斑部病變家族史，或視力已出現變化的人士，應從今日起多加注意飲食及生活習慣的調整。

長期攝入咖啡有害物質可中毒致癌

消委會指出，丙烯酰胺屬基因致癌物和神經毒性物質，咖啡豆在烘焙過程中或會產生丙烯酰胺，因此任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺。

而農藥或具急性毒性，長期攝入會對人體產生不良影響。被檢出有農藥的46款咖啡樣本主要含有福爾培（對眼部和咽喉有刺激性，為第2類致癌物質）、鄰苯基苯酚（可用作食物防腐劑，有機會引致膀胱腫瘤）、噠蟎酮（常見堅果類植物農藥，屬輕度至中度急性毒性），以及聯苯（長期攝入或致腎臟中毒或中樞神經系統的症狀）。

飲咖啡方式錯 患癌率激增4.6倍

肝膽腸胃科醫生錢政弘在《下班經濟學》節目中提到，飲過熱的咖啡、沖好後2分鐘內趁熱飲用、飲得好快及經常燙到的人，都會增加罹患癌症的風險。其中，飲得好快甚至比趁熱飲的傷害更大，如果同時有這些習慣，患上食道癌的風險更會大幅增加4.6倍。

他解釋，飲得快會令咖啡在口腔停留的時間很短，高溫會直接接觸，導致食道受到傷害。相反，即使咖啡很熱，但若慢慢飲用、在口中稍作降溫，到達食道時的溫度也會降低。他提醒，千萬不要忽略食物溫度對食道造成的傷害。

7類人愈飲咖啡愈傷身

除了咖啡溫度會傷身外，錢政弘也列出7類人不適合飲用咖啡：

1. 嚴重高血壓人士

有研究指出，飲咖啡15分鐘後，血壓平均上升10mmHg。飲咖啡雖然不會直接引發高血壓，但若本身血壓控制不佳、嚴重高血壓患者，每日飲兩杯咖啡可能增加致死風險。而短暫血壓上升也會令血壓更難控制。

2. 慢性肝病者

咖啡因需經肝臟代謝，肝硬化或肝纖維化患者的代謝速度較慢，因此需注意飲用量。

3. 嚴重腎病者

尤其腎病第3期患者，或已被醫生建議限制磷和鉀攝取者，更應注意咖啡飲用量。由於咖啡屬於高鉀食物，若飲用超過3杯，容易導致鉀離子過高。

4. 長期失眠人士

咖啡因容易令人亢奮。有研究發現，有飲用咖啡習慣的人，睡眠時間平均減少45分鐘，入睡時間也延長9分鐘。由於每個人對咖啡因的耐受度不同，有些人即使早上飲用，仍會影響夜間睡眠，這類人士便不適合飲用。

5. 骨質疏鬆人士

咖啡具有利尿作用，而鈣質會隨尿液排出，因此飲咖啡會增加鈣質流失。建議每日不要飲用超過4杯，以免增加骨質疏鬆風險。

6. 甲狀腺功能亢進者

攝取咖啡因會令心跳加快，甚至引致心律不正，症狀與甲亢相似。因此若本身已有甲狀腺功能亢進，再飲咖啡可能導致心跳過快。

7. 乳房纖維囊腫人士

有研究發現，患有乳房纖維囊腫的女性停止飲用咖啡後，有三分之二患者的囊腫變小或消失。建議患者停止飲用咖啡6個月，並避免進食其他含咖啡因的食物，例如可可、朱古力等。

咖啡4種飲法最健康

錢政弘表示，咖啡中對健康有益的成分主要來自多酚，烘焙程度和配料都會影響其中的多酚含量。此外，飲用時間也會令咖啡的保健效果產生變化。他分享以下4種飲法：

1. 輕度烘焙保留更多綠原酸

咖啡中的多酚主要是綠原酸，會在烘焙過程中逐漸消失。因此烘焙時間愈長，咖啡的酸味也會愈低。輕度至中度烘焙可以保留較多的多酚。

2. 手沖咖啡多酚含量較高

濾掛式咖啡比意式濃縮咖啡含有更多咖啡因，因為咖啡因和多酚都需要時間溶解。雖然意式濃縮咖啡濃度較高，但其咖啡因和多酚含量仍不及慢慢手沖的咖啡。至於即溶咖啡由於經過重新脫水製成，多酚含量更少。

3. 不要加牛奶

有些人不習慣飲黑咖啡，會添加牛奶增添風味。但牛奶中的酪蛋白會與多酚結合，降低多酚含量。若真的不習慣飲咖啡，也可以透過以下方式補充綠原酸：蘋果、梨、藍莓、番茄、茄子

4. 早上飲咖啡

歐洲心臟醫學期刊曾發表一項大規模研究，追蹤約4萬名美國人，並將他們的飲咖啡習慣分為「晨型」和「整天型」。前者在中午12點前飲完咖啡，後者則在一天中不同時間飲用。結果發現，只有「晨型」飲用者能降低死亡率，其中每日飲用2至3杯的人改善最明顯，平均死亡率降低16%，心血管相關死亡率更降低31%。

適量飲咖啡益處

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李思賢指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

抗氧化

1杯咖啡抗氧化能力大於5顆蘋果

保護DNA端粒+骨髓中的幹細胞

保持強健和活力+減緩老化

有助減肥

刺激新陳代謝

燃燒有害的白色脂肪

抗炎

減少炎症

降低患上與老化相關的疾病

從而延長壽命+提高健康水平



促進腸道健康

促進健康的腸道菌群

幫助產生短鏈脂肪酸

提升支持腸道健康



防癌

每天至少喝五杯以上可降低患癌機會



提神、增加活力

阻礙睡眠驅力的累積

刺激多巴胺、去甲腎上腺素和血清素等



降低膽固醇

降低低密度膽固醇的數量並改善其品質

與煮咖啡的方式有關

降低患代謝症候群的風險，如糖尿病

資料來源：台灣家醫科醫生李思賢

不過，咖啡因不宜過量攝取。李思賢建議，喝咖啡前要分辨清楚自己體質會否屬於高風險人士，飲用時要注意分量，避免過量攝取。他列舉4類人士要留意咖啡因的每日攝取量，包括高血壓患者、失眠人士、孕婦、或自律神經失調的族群，要更加留意喝咖啡後身體的反應。孕婦每天建議喝2杯為上限，一般人可以每天喝3杯。

