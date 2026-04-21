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濕熱天氣痘痘爆發？中醫美顏針內外兼治凹凸洞暗瘡印，推薦滋陰美顏茶療 
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濕熱天氣痘痘爆發？中醫美顏針內外兼治凹凸洞暗瘡印，推薦滋陰美顏茶療 

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　炎夏未至，高溫濕漉漉的天氣卻提早到達本港，熱迫汗出，人體油脂分泌隨之增加。許多面部皮膚問題開始爆發，最常見為「痤瘡」問題，即使暗瘡痊癒後仍留下不少「潛在」問題，例如暗瘡印、疤痕、凹凸洞、毛孔粗大等等。由於處理手法不當，長期擠壓暗瘡患處，導致真皮層受損傷，該部位的表皮不能再生，將由真皮纖維細胞、膠原以及增生的血管所取代，造成痘疤或凹凸洞，加上發炎後的色素沉澱便形成大量暗瘡印。

 

濕熱天氣痘痘爆發？中醫美顏針內外兼治凹凸洞暗瘡印，推薦滋陰美顏茶療

 

痤瘡屬中醫「肺風粉刺」範疇

 

　　中醫角度認為，痤瘡屬中醫學「肺風粉刺」的範疇，而暗瘡印是痤瘡在恢復期的一個症狀表現。本病的發病機理可概括為血熱偏盛，又偏食肥厚辛辣，肺胃積熱，鬱滯皮膚而發。要令皮膚煥然一新，除了及早求醫治療外，飲食習慣上亦須加以調節，以飲食均衡，少食加工食物，低糖少油膩，減輕身體負擔，配合規律作息運動，改善新陳代謝。

 

內外兼治「暗瘡後遺症」

 

　　中醫在治療「暗瘡後遺症」方面，根據辨證論治，採用內調體質、外敷面膜、針灸療法等，從內到外，綜合調治。五臟六腑，十二經血，皆上於面。痰飲漬臟，或腠理受風，致血氣不和，不能榮於皮膚，故與臟腑功能失調、氣滯血瘀有密切關係。所謂「瘀血不去，新血不生」，治療上多以活血生肌為則。

 

細微針刺技術「美顏針」

 

　　在針灸療法當中，「美顏針」是一種專門針對面部皮膚問題的細微針刺技術。美顏針使用極細的專用針具（直徑僅約0.10-0.14毫米），刺激面部經絡、穴位及皮下的筋膜層，能有效促進局部血液循環，增強纖維細胞活性，刺激膠原蛋白與彈力纖維重組再生。對於暗瘡後遺留的凹凸洞、疤痕、毛孔粗大及色素沉澱，美顏針能溫和修復受損真皮層，逐步改善皮膚質地與色澤。同時，美顏針亦能調節面部肌肉張力，提升輪廓，達到「活血生肌、去瘀生新」的治療效果。臨床上常與內服中藥、外敷面膜配合，內外兼治，令皮膚恢復平滑亮澤。

 

　　筆者推薦一款改善面部油脂過多茶療︰

 

桑薏玫瑰花茶

 

濕熱天氣痘痘爆發？中醫美顏針內外兼治凹凸洞暗瘡印，推薦滋陰美顏茶療

 

材料：桑葉12克，玫瑰花6克，生薏米20克，玉竹9克。

 

製法：將所有材料洗淨，全部放入煲內加入適量清水，大火滾後轉文火煲30分鐘，即可飲用。

 

功效：清熱疏風，滋陰美顏。

 

Tags:#中醫#養生#中藥#食療#湯水#痤瘡#暗瘡#痤瘡後遺症#暗瘡印#疤痕#凹凸洞#毛孔粗大#肺風粉刺#針灸#外敷面膜#美顏針#桑薏玫瑰花茶#茶療
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