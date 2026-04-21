面膜測試︱日本雜誌推薦8款凝膠面膜，一款獲A級保濕力最平$24/片

敷面膜是不少女士日常護膚的指定動作，但市面上產品琳瑯滿目，令人難以選擇。日本雜誌《LDK》近日對多款熱門凝膠面膜進行全面測試，選出8款值得推介的凝膠面膜，其中一款更獲得A級評分，而且售價在8款面膜中最便宜，只需$24一片，而其保濕效能更勝蘊含PDRN成份的貴價面膜！

《LDK》比拼8款凝膠面膜

《LDK》近日比拼了市面上8款凝膠面膜，包括medicube、Torriden、MEDIHEAL等熱門品牌，並從保濕力、成分及使用感三方面進行全面測試：

● 保濕力：使用專業儀器，量度敷用面膜前後皮膚的水分含量變化。

● 成分：由專家分析每款產品的成分組合，客觀評估其對皮膚的護理潛力。

● 使用體驗：邀請多位用家實際試用，根據面膜的貼服程度、質感及使用後的膚感進行評分。

8款凝膠面膜名單（排名由低至高）：

● B級 第8名 Anua 水蜜桃70%煙酰胺亮白膠原蛋白面膜 ¥2,600/片（約港幣$129.8）

保濕力：2.5分

成分：4.0分

使用感：3.0分

綜合評價：3.17分

● B級 第6名 BIO HEAL Probioderm 膠原蛋白重塑凝膠面膜 ¥850/片（約港幣$42.4）

保濕力：3.0分

成分：3.0分

使用感：3.75分

綜合評價：3.25分

● B級 第6名 medicube PDRN 粉紅色凝膠面膜 ¥2,200/片（約港幣$109.8）

保濕力：3.0分

成分：4.0分

使用感：2.75分

綜合評價：3.25分

● B級 第4名 Torriden CELLMAZING 膠原蛋白緊緻凝膠面膜 ¥528/片（約港幣$26.4）

保濕力：2.5分

成分：4.0分

使用感：4.0分

綜合評價：3.5分

● B級 第4名 DERMAFIRM R4 穀胱甘肽修復提亮凝膠面膜 ¥2,480/片（約港幣$123.8）

● B級 第3名 MEDIHEAL 高膠原蛋白面膜 ¥2,200/片（約港幣$109.8）

保濕力：3.0分

成分：3.5分

使用感：4.5分

綜合評價：3.67分

● B級 第2名 milktouch 膠原蛋白超強吸收面膜 ¥2,300/片（約港幣$114.8）

保濕力：3.0分

成分：4.0分

使用感：4.25分

綜合評價：3.75分

● A級 第1名 Luvum 柚子美白維他命C凝膠面膜 ¥480/片（約港幣$24）

保濕力：4.0分

成分：4.5分

使用感：3.75分

綜合評價：4.08分

一款獲A級評分僅售$24/片

結果顯示，8款凝膠面膜當中僅一款「Luvum 柚子美白維他命C凝膠面膜」獲得A級最高評分，且價格最平，僅售日圓¥480/片（約港幣$24）。《LDK》指出，這款Luvum面膜保濕效果極佳，能為乾燥肌膚提供深層滋潤。雖然面膜紙表面不平整，略影響貼服度，但其柔滑的面膜質地及清新的柑橘香氣，獲得了用家的一致好評。

凝膠面膜使用貼士

雖然凝膠面膜能為肌膚即時補充水分，但《LDK》提醒，每日使用反而可能削弱皮膚屏障。敷用面膜後，皮膚角質層會軟化，屏障功能暫時減弱。此時，雖然護膚成分更易滲透，但皮膚亦較容易受外來刺激影響。因此，一般而言，每周使用一次已足夠，過度頻繁使用或會損害肌膚。用家務必細閱產品說明，遵照建議的使用頻率。

敷用時間方面，雖然凝膠面膜一般比片狀面膜可敷用較長時間，但亦不應超過包裝上建議的時限。專家指出，凝膠面膜相對不易回吸皮膚水分，但用家仍需嚴格遵守建議時間，以免適得其反。

完成敷面後，若皮膚殘留黏膩感，可用紙巾輕柔印走多餘精華，再塗上護膚油或面霜。專家解釋，若任由面膜精華殘留面上，水分蒸發時反而會帶走皮膚原有水分。基本原則是抹走黏膩感後，即時塗抹乳液或乳霜鎖水，以確保護膚成效。用家亦應留意各款產品的具體指示，按需要調整後續護理步驟。

轉載自晴報