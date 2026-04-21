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皮膚癌警示｜24歲男右耳黑痣確診黑色素瘤晚期，抗癌不足1年逝世
健康Tips

皮膚癌警示｜24歲男右耳黑痣確診黑色素瘤晚期，抗癌不足1年逝世

健康解「迷」
健康解「迷」

　　年僅24歲的江西抗癌博主「徐平安」，確診最惡皮膚癌黑色素瘤不到1年，最終於4月14日凌晨2時離世，消息令無數網民痛心。他的家人透過社交帳號發布訃告。

 

母親妹妹均因癌離世 一家五口剩兩人

 

　　綜合內媒報道，24歲徐平安的17歲弟弟小徐向媒體證實，哥哥在2025年6月被確診為黑色素瘤晚期，短短不到一年便撒手人寰。徐平安一家本來有5口，惟妹妹年幼時因白血病去世，母親2024年因胃癌離世。最近他們家亦接連遭遇不幸，父親因車禍導致眼睛受傷。接連而來的打擊，讓這個原本完整的五口之家，如今僅剩下弟弟與父親相依為命。

 

抗癌勇士｜右耳長黑痣罹黑色素瘤晚期　24歲男抗癌不到1年癌逝　生前積極抗癌：希望明年我還在【附「ABCDE」口訣自測】

 

人生規劃屢遭變故 畢業後接連遭遇重擊
 

　　在確診之前，徐平安的人生本是一片光明。2024年3月，他剛完成畢業論文準備考研，卻因父親突然遭遇嚴重車禍，決定放棄升學，先進入社會工作。踏入社會工作不到兩個月，母親便被確診為胃癌晚期。他毅然辭職，帶着母親遠赴廣州治療，陪伴她經歷9次化療與無數次放療。遺憾的是，母親最終仍不敵病魔離世。失去母親後，徐平安強忍悲痛重新投入職場。豈料工作僅兩個月，他自己便被診斷出黑色素瘤晚期，且已出現多處骨轉移。

 

抗癌勇士｜右耳長黑痣罹黑色素瘤晚期　24歲男抗癌不到1年癌逝　生前積極抗癌：希望明年我還在【附「ABCDE」口訣自測】

 

確診晚期癌症藥石無靈 仍樂觀面對
 

　　徐平安自從去年確診為晚期黑色素瘤後，在抖音不時發文記錄患癌後的生活。他積極抗癌的心態感染不少粉絲，展現出驚人的求生意志。徐平安帳戶內共發布140多條影片中，鮮少記錄病痛，更多的是分享對生活的熱愛。他曾忍着疼痛與朋友遠赴新疆，在賽里木湖迎接日出，並留下「人生是曠野，觀世界才有世界觀」的感悟。

 

　　確診後，他先是服用靶向藥，但僅兩個月便出現耐藥性，腫瘤迅速惡化，最終轉為化療。2025年的最後一天，他在醫院錄製影片，樂觀地對鏡頭說：

 

　　醫生說我生存期就一年，相信我明年這個時候還在。希望大家都能抗癌成功，給大家擋災啦。

 

抗癌勇士｜右耳長黑痣罹黑色素瘤晚期　24歲男抗癌不到1年癌逝　生前積極抗癌：希望明年我還在【附「ABCDE」口訣自測】

 

 

耳邊黑痣不斷變大 忽略早期健康警號

 

　　徐平安生前曾多次反思自己確診前被忽略的身體警訊，他透露早在2018年，耳邊便長出一顆邊緣不規則、與周圍皮膚分界模糊的黑痣，且持續變大。當時他並未在意，僅到小診所用激光點除。

 

　　直到2025年4月，他發現脖子出現淋巴結腫大，起初僅有花生米大小。觀察兩天後發現有變大趨勢，他前往三甲醫院檢查，但抽血結果正常，醫生判斷為普通淋巴結腫大，建議繼續觀察。兩個月後，淋巴結再次變大，經穿刺化驗，最終確診為惡性黑色素瘤，且已是晚期。

 

離世一周前留遺言

 

　　徐平安的弟弟小徐目前就讀高二，他哽咽回憶，哥哥離世前一周曾發訊息說「很煎熬，可能扛不住了」。他當時強忍淚水回覆：「我相信哥哥，哥哥一定行，必須行。」徐平安最終於4月14日凌晨2時離世，消息令無數網民痛心。

 

　　小徐透露，哥哥確診後的所有醫療費用都是靠自己賺取，每個月還會按時給他匯生活費。如今父親眼睛受過傷，靠賣菜和打工維生，家中還有低收入戶補助，勉強維持生活。

 

自我檢查皮膚癌：ABCDE法則

 

　　皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

 

ABCDE 法則

 

Asymmetry 不對稱

痣的左右兩邊不對稱

 

Border 邊緣

周邊參差不齊，呈不規則齒狀或邊緣

 

Colour 顏色

痣的各部分顏色深淺不一

 

Diameter 直徑

直徑超過6毫米以上

 

Elevating 增大

大小、形狀和顏色有變化

 

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅

 

　　陳醫生亦提醒，紫外光是導致黑色素瘤的其中一個因素，故此要預防黑色素瘤，就需做足防曬措施，如外出前塗抹防紫外線A（UVA）及紫外線B（UVB）、防曬指數最少達SPF 30或以上，兼具防水功能的防曬用品。平時亦要不時檢查皮膚情況，及早發現才能提高治癒機會。

 

同場加映：指甲現黑線7個狀況

 

7種常見指甲問題                            

1. 指甲現黑線或黑點                           

中醫：可能是皮下出血後的瘀血，會慢慢消散，但如果黑色部份變大，可能是黑色素瘤。                            

西醫： 不一定是癌症，可能是黑痣生在指甲上，呈線狀。不過，如果發現黑痣變彎，例如成橢圓形，並滲透至皮膚，則可能是黑色素瘤。                            

 

2. 指甲呈白色                                            

中醫：患者或營養不良，亦可能因打球、撞擊等出現創傷。                            

西醫：指甲色素不高，以至指甲發白，可能與貧血有關，抑或肝功能有事、營養不良等，需根據病因作相應治療。                            

 

3. 指甲現橫向條紋

中醫： 無指定原因，可能與皮膚病、濕疹等症狀有關，影響甲床健康。                            

西醫：與營養不夠有關。但若指甲出現直線，某部份凹下去，則可能是粉瘤、疣；                           

針對粉瘤，會做手術割掉；若是疣，則用冷凍治療，治療後指甲會自己復原。                            
                            

4. 指甲呈綠色                                   

西醫： 可能是指甲有綠膿桿菌感染，患者因接觸不乾淨物件，例如在公眾場所接觸門柄；

升降機掣等，以致細菌經手部傷口或龜裂位置進入，需求診並以抗生素治療。                            
                            

5. 指甲腫脹                                 

西醫：指甲腫脹與先天性心臟病，或是肺部問題如肺癆，支氣管、甚至肺癌等有關。由於是內部器官出問題，10隻指甲都可能會出現腫脹情況。                            
                            

6. 指甲上出現溝槽                                               

中醫：與皮膚病、嚴重營養不良等問題有關有些工作如需用手指刮東西，可能造成外部傷害                            

西醫： 分為慢性甲溝炎及急性甲溝炎。慢性甲溝炎是指指甲表面凹凸不平，與患者指甲長期浸水有關；

急性甲溝炎則可見白點，指甲及皮膚紅腫疼痛，會流膿，與細菌感染有關；                   

陳醫生提醒，市民盡量不要因修甲剪走指甲溝；          

急性甲溝炎患者需吃抗生素或抗生素藥膏作治療；慢性甲溝炎則勤作個人皮膚護理便可，如搽潤膚膏。                            

 

7. 甲現點狀白斑                            

中醫： 無特定原因，或與患者長期捱夜、疲勞、輕微營養不良有關，應好好調整生活習慣。                            

 

Tags:#黑色素瘤#皮膚癌#網絡熱話#健康問題#痣#養生
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