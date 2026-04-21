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肺癌警示｜女子無咳嗽突確診4期肺癌，醫生揭腳痛是關鍵先兆
肺癌
健康Tips

肺癌警示｜女子無咳嗽突確診4期肺癌，醫生揭腳痛是關鍵先兆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　許多人都以為肺癌一定會咳嗽、咳血，但事實上即使病情已到晚期，亦未必會出現這些典型症狀。台灣一名女子無咳嗽，做過肺部X光亦一切如常，僅因為大腿莫名疼痛日漸加劇求醫，被告知確診罹患肺癌第四期，當場崩潰。

 

　　台灣血液腫瘤科權威饒坤銘醫生在其Facebook專頁發文，分享最近接觸一個病例，一名55歲女子因為大腿痛近半年，曾至多間診所就醫，X光檢查都說沒問題，一直找不到原因，但痛感卻與日俱增。最終來求醫時，發現女子心臟後方、肺部位置有一顆近7厘米的腫瘤，確診為肺癌第四期，癌細胞亦已經轉移至髖關節，所以才會導致她半年來大腿莫名的疼痛。

 

從來無咳嗽拒化療 亡母同因肺癌病逝

 

　　女子得悉患癌後情緒崩潰，激動表示自己從來沒有咳嗽，甚至照過肺部X光片並無異樣，為何會無故確診末期肺癌。她更因母親過去同樣罹患肺癌第四期，化療後不久便離世的陰影，當場拒絕治療，此後便消失無蹤，未再覆診：

 

　　我不要醫了，我媽媽就是這樣一下子就走了，我不要打化療！

 

　　饒坤銘續指，憑臨床經驗判斷，女性常見轉移到骨頭的癌症雖是乳癌，但乳癌轉移前多能摸到腫塊，而肺癌才是「最常見的無聲殺手」，許多患者確診時已是第四期，且未必會咳嗽或咳血。

 

肺癌｜醫勸患者快回醫院 現今治療已不同

 

　　饒坤銘指出，現今肺癌治療已與20年前大不相同，擁有許多標靶藥物、免疫療法，不僅療效更好、副作用也更少，許多第四期患者穩定治療後存活超過5年。他強調，若不接受正規治療而尋求偏方，接下來恐面臨肺積水、感染或骨折等痛苦。他特地發文呼籲這名病人盡快回到醫院接受治療，切勿讓恐懼耽誤了續命黃金時機。

 

肺癌為香港十大癌症「頭號殺手」

 

　　根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高，40歲以上男患者更屬高危。

 

肺癌常見6大症狀

1.發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2.常常覺得喘不過氣

3.咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4.肺部反覆感染，難根治

5.深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6.聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

　　香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

 

  • 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

 

非吸煙患者病發 約70%屬基因突變

 

　　臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是愈來愈多。

 

　　在香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲。有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是肺腺癌。

 

5大非吸煙高危因素致肺癌

 

　　台灣胸腔內科醫生周百謙曾在當地健康節目《小宇宙大爆發》中分享臨床上觀察到，愈來愈多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關。他指出5大非吸煙高危因素致肺癌：

 

1. 二手煙

 

2. 空氣污染

室外污染：

● 工業區排放空氣污染物

● 柴油燃燒物

● 火力發電

室內污染：

● 煮食油煙

● 吸塵機

● 甲醛

 

3. 遺傳因素

● 家族癌史：50歲之前罹患乳癌、大腸癌

● 天生缺乏對抗腫瘤的基因，家族其他成員容易患癌

 

4. 化妝品

● 忌用香味過濃的化妝品

● 含揮發性化學物質或人造香精等化學物

● 長期吸入對肺部有影響

 

5. 過度烹飪

● 低溫烹調的油品被用於高溫炒炸

● 產生不穩定型氧化物

資料來源：胸腔內科醫生 周百謙
　

Tags:#肺癌#健康#症狀#癌症治療#香港#台灣#吸煙#空氣污染#基因突變
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