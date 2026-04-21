名人健康︱鄧紫棋自爆患地中海貧血，佩服自己靠意志力完成153場巡演

「小巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）近日剛完成台北小巨蛋的《I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》場次，百忙之中她開直播與歌迷聊天，自爆她剛得知原來自己患有地中海貧血。

台上苦撐完成153場巡唱

鄧紫棋在直播中透露：

我媽突然告訴我，原來我有地中海貧血，我都不知道！

她苦笑表示，得知這件事後，終於明白為甚麼自己總是那麼容易累：「嘩！我地中海貧血，然後我做這個巡演做了153場，我累不是很正常嗎？」

終於明白為甚麼自己總是那麼容易累。

她更坦言，在舞台上其實是「靠意志力在撐」，佩服自己能在身體有這種狀況下完成這麼多場演出。有歌迷留言問她打算唱到幾時，鄧紫棋回應說有時不是不想唱，而是要看身體狀況，「得身體吃得消。」

甚麽是地中海貧血？

根據衞生署、地中海貧血兒童基金及華人社區健康資源中心資料，地中海貧血是一種遺傳性血液疾病，特點是紅血球中一種稱為血紅蛋白的物質製造不足。正常情況下，血液會藉着血紅蛋白將氧氣及營養送至全身各個部位，如果氧氣供應不充足，身體各部位的器官及組織的運作便會受影響。由於地中海貧血患者血紅蛋白的數量較正常人少，所以通常會出現輕度至重度的貧血。

目前，本港大約有8%人口為地中海貧血基因攜帶者，即在100個人之中，大約有8個人會帶有地中海貧血基因，當中絕大多數只是遺傳了1個不正常的基因。而基因攜帶者一般表現為輕型地中海貧血，並沒有病徵，小部分人會有輕微貧血，亦不需要特別治療。

農夫成員C君自幼患有重型地中海貧血，需終生定期輸血。

C君在2019年與「港台之花」黃天頤結婚，坦言不會強求造人，目前十分享受二人世界。

地中海貧血可分為甲型（α）及乙型（β）兩大主要類型，兩者的基因缺陷及病情亦有深淺之分。前者主要影響血紅蛋白中的α球蛋白鏈，嚴重情況下可以引致胎死腹中或嬰兒出生後夭折；而後者主要影響血紅蛋白中的β球蛋白鏈，患者若沒有進行臍帶血幹細胞或骨髓移植，壽命一般會較短，而且需要終生接受輸血和去鐵治療。

一般情況下，輕度的地中海貧血患者並不會呈現任何症狀，而患有重度地中海貧血的人可能會出現：虛弱眩暈、疲倦無力、面色蒼白或黃疸、茶色尿、面容顱骨特殊。以及肝脾過度腫大等症狀。

遺傳風險

若夫婦雙方均是地中海貧血基因攜帶者， 他們所生的小孩患地中海貧血的機會如下：

● 有25%機會患有地中海貧血；

● 有25%機會不會患有地中海貧血；

● 有50%機會會從父母其中一方得到一個地中海貧血基因，而又從另一方得到一個正常的基因，繼而成為地中海貧血基因攜帶者。

鄧紫棋左邊顎骨萎縮 發音「漏風」成就獨特唱腔

鄧紫棋並非第一次公開自己的身體問題。事實上，她一出道時就曾透露自己左邊顎骨萎縮，上下兩排牙齒無法完全閉合，有時說話會口齒不清、發音「漏風」，但這反而成就了她獨特的唱腔。

但發音「漏風」反而成就了她獨特的唱腔。

巡演期間重提與前經理人恩怨

除了健康問題，鄧紫棋在台北演唱會上也罕見提及與前經理人張丹的恩怨。她透露當年參與內地節目《中國新說唱》時，對方曾施壓要求她退出，最終引發合約及酬勞爭議。儘管如此，她仍表示感謝前公司在她堅持下讓她完成該節目。演唱會上更出現她撕碎與張丹及製作人Lupo Groinig合照的畫面。