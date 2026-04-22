齊心迎馬年．童樂滿人間—心繫家國．聯校親子嘉年華

為迎接農曆新年的到來，本校於農曆新年前舉辦了「秀茂坪幼稚園．心繫家國. 聯校親子嘉年華」，聯同區內另外學校攜手合作，一同為家長及幼兒們帶來一個別開生面的節慶活動。是次嘉年華以「馬年喜迎新春」為主題，不但場面墟冚熱鬧，而且每一個角落都洋溢着濃厚的節日氣氛，讓參加者都能感受到滿滿的喜悅與祝福。

嘉年華當日活動內容豐富多彩，攤位遊戲以「馬年」為主題設計，創意十足又寓教於樂。例如「小馬競跑賽」、「幸運馬蹄圈」等遊戲，不僅讓小朋友們鍛煉合作與手眼協調，更能從遊戲中學習分享與禮讓。家長們也積極參與其中，與孩子一同闖關、互相打氣，歡笑聲此起彼落，氣氛熱烈又溫馨。

除了攤位遊戲外，活動現場亦設有手作區及拍照區，家長與小朋友一同動手製作賀年揮春與吉祥馬造型拍照留念。許多家長紛紛表示，這次活動十分特別，以往從未參加過聯校嘉年華，能夠與其他學校家庭互動交流、共度佳節，讓人倍感新鮮與難忘。孩子們更是樂在其中，臉上洋溢著純真的笑容，展現出對節日的期待和對學習生活的熱愛。

當天不少家庭都特意穿上充滿喜氣的賀年服飾，有的穿上紅彤彤的唐裝，有的配上傳統頭飾，現場頓時成為一片色彩繽紛的「新春樂園」。大家互相拜年、交換祝福，場面溫馨又融洽。整個活動不僅加深了家長與孩子、學校與家庭之間的聯繫，更讓「家校合作」的精神於節日中發揮光芒。

是次「心繫家國聯校親子嘉年華」的成功舉辦，有賴各學校團隊的支持與家長們的積極投入，讓整個活動順利而精彩。我們衷心感謝所有參與的家庭和夥伴學校的協助，並期盼來年能再次攜手舉辦更多有意義的家校活動，延續團結、喜悅與關愛的氣氛，讓孩子們在充滿愛與歡笑的環境中成長，迎接每一個嶄新的開始。