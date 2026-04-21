照顧者與職業司機的共同危機：遠離中風魔爪，從運動與量血壓自救

回顧過去獨力照顧失能摯愛的日子，筆者最害怕自己中風突然倒下，與照顧對象雙雙失救。雖然本身血壓與血脂正常，中風風險不算高，卻不減我對中風的高度警惕。

畢竟中風年輕化，本港55歲以下年輕中風患者，在過去20年內急增約三成，怎不叫人憂慮。得悉港大醫學院日前為職業司機提供講座及免費健康篩查，我參與講座取經，想不到反被的士司機教懂我，真要防中風，別再找藉口只聽不做。

港大為職業司機免費健康篩查

港大醫學院與港大中風研究組(HKU Stroke)響應「世界健康日」，於本月19日在醫學院，為約200名職業司機提供免費健康篩查，包括量度血壓、血糖、血脂及心房顫動檢測，中風風險評估及個人健康諮詢等，去提升他們對中風的關注，以降低突發健康事故對道路安全的潛在威脅。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授兼中風研究組主任劉巨基醫生，解釋關注職業司機的原委：「有研究指出，由於職業司機普遍需要長時間駕駛、輪班工作、缺乏運動且飲食習慣欠佳，中風機率明顯高於一般市民。」

劉巨基醫生（左三）主持講座，向職業司機講解中風的預防及管理方法。（圖：港大醫學院）

港大醫學院舉辦大型免費健康篩查活動，吸引約200名職業司機參加，並即場提供免費健康檢查服務、中風風險評估及個人健康諮詢。(圖：港大醫學院)

參與健康篩查的職業司機，均可獲贈精美的「護腦御守」鎖匙扣紀念品。御守旁的圓型金屬片，內有腦袋和心臟圖案。

完成基本檢查後，會按照所得資料，提供中風風險評估。

中風年輕化 20年新增三成患者

細心一想，職業司機某些處境，與照顧者的限制頗為相似。例如久坐車廂駕駛而沒有時間運動，就像不少照顧者在家中圍着照顧對象團團轉，放棄運動等Me-Time。

職業司機們的極速吃飯速度，照顧者一樣比得上，也許偶爾同樣多鹽多油。駕駛屬於高壓工作，照顧任務又何嘗不是。逐漸地，對職業司機成為中風高危族群的困境，泛起同理心。

雖然沒有照顧者中風統計，職業司機的相關分析，也有參考價值。劉醫生指出，有研究顯示，55歲以下年輕中風職業司機中，近半患有高血壓，逾半膽固醇水平偏高，約四份之一有糖尿病，近半數屬肥胖，且七成曾有吸煙習慣。

55歲以下中風司機 近半高血壓

亦即是說，不少患者有齊高血壓、膽固醇偏高、糖尿、肥胖和吸煙等中風高危因素。眾所周知，最直接遠離風險，離不開戒煙做運動，定期量血壓，可是知易行難啊。

話口未完，遇上的士司機梁慶璋，豪言大可撕掉那些預防中風貼士，因為他已將之身體力行。自信爆燈的背後，藴藏傷感的職場往事。

「那次去到病房，司機朋友已中風，只餘左手能夠活動。」梁先生大受衝擊：「我入行時有十幾個同業，有不少突然罹患中風而離職，只餘數人仍然在職，才意識到健康比錢更重要。」

篩查期間，的士司機梁先生量度血糖。

運動與血壓計 防中風自救攻略

梁先生看看自己，頂着230磅肥大身軀，腹肌變大肚腩，有齊三高，情何以堪。兩年前，他參加足球小組，運動持之以恒，又改變飲食習慣，確保有固定休息和吃飯時間，多菜少肉少鹽少油，體重終於減至190磅，肚腩消失，血壓血脂回復正常，重拾自信。

「只要有心去做，就可以了。再不然落街急步走，總之開始咗先。」梁先生誠意鼓勵，疏於運動的我再沒有藉口，好在最近我也開始急步消脂，就鞭策自己要持之以恆。

另一邊廂，混凝土車司機謝國強也不弱，他在車廂常備跑鞋，放工後立即換鞋跑步。他不想再重蹈一年前「血不上腦」入院之苦，決意做運動，讓血壓保持正常水平。

的士司機梁先生（左）及混凝土車司機謝先生（中）都因為身體曾經出現問題而關注自己的健康，亦呼籲職業司機要定時做身體檢查，以減低中風風險。圖右為劉巨基醫生。(圖：港大醫學院)

血壓檢查小貼士

面對這些運動健將司機，再忙也抽時間做運動，我沒有藉口了。其實一些巴士公司，要求司機定期驗身，確保血壓等身體指標正常。由於高血壓是引發中風的關建因素，定期量度血壓大可與運動雙管齊下，防範中風來襲。

量度血壓有一個小貼士。由於「白袍效應」，不少公眾在診所或醫院量度血壓時，因情緒緊張而令血壓高於平常。所以，平日量血壓作為紀錄，以便給醫生參考，更為重要。

量度前，在安靜環境安坐數分鐘，再開始測量。可以連續量度兩至三次，使用最後兩次的平均值作為參考。如是者每週量度兩至三回，每一回早晚各量度一次，有助觀察血壓的變化。血壓應盡量控制在上壓130 mmHg，下壓80 mmHg以下。

遠離中風魔爪，由運動以及量血壓開始。一對運動鞋，再加一部血壓計，就當是照顧者投資自己身心健康，愛錫自己的第一步。

每位參與健康篩查者，均有一張健康指數記錄卡，記下血壓、血脂水平等，以作中風風險評估，也可於日後讓家庭醫生參考。