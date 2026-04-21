新品種藍莓｜粉色藍莓內地爆紅，炒至￥800/公斤，專家揭2原因賣天價

近日，「粉色藍莓」憑藉其夢幻的外觀在內地爆紅，不少人將其視作水果界的「顏值新晉物種」，不過亦有網民質疑其真實性。有專家證實，「粉色藍莓」早於在2012年已引進國內，目前市面售賣的大多是「紅粉佳人」品種，受兩大因素帶動，其價格更被炒至每公斤800元（人民幣，下同，約919港元）的天價。

粉色藍莓真實存在

據《新京報》報道，吉林農業大學教授李亞東證實，粉色藍莓真實存在，在中國最早推廣的主流品種為「紅粉佳人」（Pink Lemonade），早在2012年就已引入中國國內開展試驗推廣，但因生態適應性差、市場接受度有限等原因，未能實現規模化種植。

公開資料顯示，「紅粉佳人」藍莓是美國農業部（USDA）農業研究服務局（ARS）2006年育成的觀賞與食用兼用型南高叢藍莓品種，以其獨特的粉紅色果實、甜酸平衡風味和較強適應性受到種植者關注。

網傳粉色藍莓圖片經後期修圖處理

雲南省農業科學院高山經濟植物研究所所長和加衛解釋稱，粉色藍莓的色澤是品種雜交選育的天然結果，並非染色或轉基因產物。不過，天然成熟的「紅粉佳人」藍莓，果實顏色並非通體粉色，而為粉中帶紫。

在社交平台及電商平台上所展示的粉色藍莓圖片，多為通體粉色，部分圖片甚至呈現出晶瑩剔透的質感。對此，和加衛澄清，天然成熟的「紅粉佳人」藍莓，果實顏色並非通體粉色，而是粉中帶紫，果柄部位多為白色或青色，並不會出現全粉、全紅的狀態。若圖片中粉色藍莓顏色過於艷麗、通體粉紅，大概率是經過後期修圖處理，並非果實本身的真實色澤。

「粉色藍莓」憑藉其夢幻的外觀在內地爆紅。（微博圖片）

除「紅粉佳人」外，國內的粉色藍莓還有「粉色爆米花」、「粉紅宇宙」等品種。大連大學藍莓生物育種團隊也培育出了國產品種「粉黛」。團隊成員、大連大學生命健康學院副教授徐國輝表示，目前該品種在雲南紅河、昆明周邊進行小範圍試種，並沒有上市。

粉紅藍莓營養價值比普通藍莓高？



此外，關於粉色藍莓的營養價值，網上更有不少傳言稱「花青素含量是普通藍莓的5倍」。對此，和加衛指出此為謠言。他解釋，花青素含量的高低並不意味着營養價值的高低，不能單純用來評判兩者營養差異。另有研究人員公開表示，部分實驗反而發現，一些粉色品種因花青素合成減少，其花青素含量反而低於普通藍莓。

「粉色藍莓」憑藉其夢幻的外觀在內地爆紅。（小紅書圖片）

2大原因被炒至每公斤￥800天價



目前，內地多個電商平台及線下超市均為發現銷售該水果，社交平台更有網民發帖稱買到粉色藍莓，價格昂貴，有的高達每千克800元。和加衛分析，粉色藍莓之所以賣出天價，根本原因是種植難度不低、產量稀少。

「紅粉佳人」對種植條件要求苛刻，適宜在pH值4.5至5.2、排水良好、有機質含量不低於5%的酸性沙壤土中生長。相關團隊雖多次嘗試種植，但效果並不理想。和加衛指，無論是在線上電商平台，還是在線下農貿市場、商超，即便在國內藍莓種植規模最大、產量最高的雲南省，也很難找到售賣粉色藍莓的商家。

目前國內只有雲南以及部分南方城市如杭州小範圍試種，價格自然被推到普通藍莓的10倍以上。此外，粉色藍莓國內種植量少，果實皮薄、易破損，保鮮期僅有3至5天，儲運成本極高，再加上試種規模小、總產量極低，多重因素共同推高了其終端售價。

「粉色藍莓」憑藉其夢幻的外觀在內地爆紅。（微博圖片）

專家不建議自行種植

不過，在電商平台搜索「粉色藍莓」，卻出現大量售賣其樹苗的店舖，並打出「南北可種、當年結果、掛果率95%」等宣傳口號。和加衛表示，家庭盆栽不建議種植粉色藍莓，目前市面上的苗木大多為「紅粉佳人」，這一品種不能自花結果實，需要異花授粉。此外，試種結果表明，這一品種在許多地方掛果率低，產量不高，難以保證家庭種植的成功率。

業內人士提醒，市面上的粉色藍莓樹苗只是營銷噱頭，部份商家甚至用普通藍莓苗、未馴化實生苗冒充粉色品種，消費者極易上當受騙。另有種植戶提醒切勿盲目購買粉色藍莓苗木，不僅品種真偽難辨，管護難度也遠超普通藍莓，極易出現苗木死亡、只長葉不結果的情況。

專家指出未來可能出現粉紅色、黃色、紅色藍莓。（微博圖片）

母子進食「巨型藍莓」後腸胃不適

據《羊城晚報》及《深圳晚報》等內媒報道，近來內地藍莓價格急降，南京一對母子卻因食用「超大藍莓」而雙雙不適。據了解，女事主特意購買了市面流行的「巨型藍莓」給家人補充營養，自己和孩子吃完後卻接連出現腹脹、輕微腹瀉而求醫。主治醫生張為民檢查後指出，二人正是因為過量食用超大藍莓，加重了腸胃道負擔。另外，近日有一名福建女子連續兩天每天食用半斤藍莓後，上腹劇痛伴有胃酸倒流、噁心，檢查發現胃底被硬結團塊完全堵住，確診為典型的「胃石症」。

內地超市有售巨型藍莓，大小與雞蛋相若。（網上圖片）

醫生拆解食藍莓「傷胃」3大因素

張為民醫生解釋，超大藍莓之所以容易引發腸胃不適，主要有三大原因：

1. 果酸鞣酸濃度高

超大藍莓多因生長周期短或經「催大」處理，果實內果酸、鞣酸濃度偏高，會直接刺激胃黏膜。對於本身有胃炎、胃潰瘍的人，極易誘發胃酸倒流。

2. 纖維粗硬如「微小磨料」

超大藍莓果肉較為疏鬆、纖維粗硬，進入消化道後如同「微小磨料」，會機械性摩擦腸壁，促進腸道蠕動加速，導致腹脹、腹瀉。

3. 山梨醇含量高

藍莓天然含有具輕瀉作用的山梨醇。超大藍莓單顆山梨醇含量更高，遠超腸胃代謝閾值，對於腸道敏感人群易引發急性水樣腹瀉。