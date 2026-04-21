歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

白飯不是糖尿病的敵人:懂配搭才是控糖關鍵！
Fitness & Wellness 識食Hea住瘦

白飯不是糖尿病的敵人:懂配搭才是控糖關鍵！
五大收息股，財息可兼收
財富管理 我要退休

五大收息股，財息可兼收
ETF攻略

能源危機環球震盪不止 港股美股高息股如何致勝？
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
新品種藍莓｜粉色藍莓內地爆紅，炒至￥800/公斤，專家揭2原因賣天價
健康Tips

新品種藍莓｜粉色藍莓內地爆紅，炒至￥800/公斤，專家揭2原因賣天價

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近日，「粉色藍莓」憑藉其夢幻的外觀在內地爆紅，不少人將其視作水果界的「顏值新晉物種」，不過亦有網民質疑其真實性。有專家證實，「粉色藍莓」早於在2012年已引進國內，目前市面售賣的大多是「紅粉佳人」品種，受兩大因素帶動，其價格更被炒至每公斤800元（人民幣，下同，約919港元）的天價。

 

粉色藍莓真實存在

 

　　據《新京報》報道，吉林農業大學教授李亞東證實，粉色藍莓真實存在，在中國最早推廣的主流品種為「紅粉佳人」（Pink Lemonade），早在2012年就已引入中國國內開展試驗推廣，但因生態適應性差、市場接受度有限等原因，未能實現規模化種植。

 

　　公開資料顯示，「紅粉佳人」藍莓是美國農業部（USDA）農業研究服務局（ARS）2006年育成的觀賞與食用兼用型南高叢藍莓品種，以其獨特的粉紅色果實、甜酸平衡風味和較強適應性受到種植者關注。

 

網傳粉色藍莓圖片經後期修圖處理

 

　　雲南省農業科學院高山經濟植物研究所所長和加衛解釋稱，粉色藍莓的色澤是品種雜交選育的天然結果，並非染色或轉基因產物。不過，天然成熟的「紅粉佳人」藍莓，果實顏色並非通體粉色，而為粉中帶紫。

 

　　在社交平台及電商平台上所展示的粉色藍莓圖片，多為通體粉色，部分圖片甚至呈現出晶瑩剔透的質感。對此，和加衛澄清，天然成熟的「紅粉佳人」藍莓，果實顏色並非通體粉色，而是粉中帶紫，果柄部位多為白色或青色，並不會出現全粉、全紅的狀態。若圖片中粉色藍莓顏色過於艷麗、通體粉紅，大概率是經過後期修圖處理，並非果實本身的真實色澤。

 

　　粉色藍莓｜｢粉色藍莓｣內地爆紅每公斤炒至￥800　專家證真實存在2大原因賣天價

「粉色藍莓」憑藉其夢幻的外觀在內地爆紅。（微博圖片）

 

        除「紅粉佳人」外，國內的粉色藍莓還有「粉色爆米花」、「粉紅宇宙」等品種。大連大學藍莓生物育種團隊也培育出了國產品種「粉黛」。團隊成員、大連大學生命健康學院副教授徐國輝表示，目前該品種在雲南紅河、昆明周邊進行小範圍試種，並沒有上市。

 

粉色藍莓｜｢粉色藍莓｣內地爆紅每公斤炒至￥800　專家證真實存在2大原因賣天價

 

粉紅藍莓營養價值比普通藍莓高？
 

　　此外，關於粉色藍莓的營養價值，網上更有不少傳言稱「花青素含量是普通藍莓的5倍」。對此，和加衛指出此為謠言。他解釋，花青素含量的高低並不意味着營養價值的高低，不能單純用來評判兩者營養差異。另有研究人員公開表示，部分實驗反而發現，一些粉色品種因花青素合成減少，其花青素含量反而低於普通藍莓。

 

粉色藍莓｜｢粉色藍莓｣內地爆紅每公斤炒至￥800　專家證真實存在2大原因賣天價

「粉色藍莓」憑藉其夢幻的外觀在內地爆紅。（小紅書圖片）

 

2大原因被炒至每公斤￥800天價
 

　　目前，內地多個電商平台及線下超市均為發現銷售該水果，社交平台更有網民發帖稱買到粉色藍莓，價格昂貴，有的高達每千克800元。和加衛分析，粉色藍莓之所以賣出天價，根本原因是種植難度不低、產量稀少。

 

　　「紅粉佳人」對種植條件要求苛刻，適宜在pH值4.5至5.2、排水良好、有機質含量不低於5%的酸性沙壤土中生長。相關團隊雖多次嘗試種植，但效果並不理想。和加衛指，無論是在線上電商平台，還是在線下農貿市場、商超，即便在國內藍莓種植規模最大、產量最高的雲南省，也很難找到售賣粉色藍莓的商家。

 

　　目前國內只有雲南以及部分南方城市如杭州小範圍試種，價格自然被推到普通藍莓的10倍以上。此外，粉色藍莓國內種植量少，果實皮薄、易破損，保鮮期僅有3至5天，儲運成本極高，再加上試種規模小、總產量極低，多重因素共同推高了其終端售價。

 

粉色藍莓｜｢粉色藍莓｣內地爆紅每公斤炒至￥800　專家證真實存在2大原因賣天價

「粉色藍莓」憑藉其夢幻的外觀在內地爆紅。（微博圖片）

 

專家不建議自行種植

 

　　不過，在電商平台搜索「粉色藍莓」，卻出現大量售賣其樹苗的店舖，並打出「南北可種、當年結果、掛果率95%」等宣傳口號。和加衛表示，家庭盆栽不建議種植粉色藍莓，目前市面上的苗木大多為「紅粉佳人」，這一品種不能自花結果實，需要異花授粉。此外，試種結果表明，這一品種在許多地方掛果率低，產量不高，難以保證家庭種植的成功率。

 

　　業內人士提醒，市面上的粉色藍莓樹苗只是營銷噱頭，部份商家甚至用普通藍莓苗、未馴化實生苗冒充粉色品種，消費者極易上當受騙。另有種植戶提醒切勿盲目購買粉色藍莓苗木，不僅品種真偽難辨，管護難度也遠超普通藍莓，極易出現苗木死亡、只長葉不結果的情況。

 

粉色藍莓｜｢粉色藍莓｣內地爆紅每公斤炒至￥800　專家證真實存在2大原因賣天價

專家指出未來可能出現粉紅色、黃色、紅色藍莓。（微博圖片）

 

母子進食「巨型藍莓」後腸胃不適

 

　　據《羊城晚報》及《深圳晚報》等內媒報道，近來內地藍莓價格急降，南京一對母子卻因食用「超大藍莓」而雙雙不適。據了解，女事主特意購買了市面流行的「巨型藍莓」給家人補充營養，自己和孩子吃完後卻接連出現腹脹、輕微腹瀉而求醫。主治醫生張為民檢查後指出，二人正是因為過量食用超大藍莓，加重了腸胃道負擔。另外，近日有一名福建女子連續兩天每天食用半斤藍莓後，上腹劇痛伴有胃酸倒流、噁心，檢查發現胃底被硬結團塊完全堵住，確診為典型的「胃石症」。

 

 

粉色藍莓｜｢粉色藍莓｣內地爆紅每公斤炒至￥800　專家證真實存在2大原因賣天價

內地超市有售巨型藍莓，大小與雞蛋相若。（網上圖片）

 

醫生拆解食藍莓「傷胃」3大因素

 

　　張為民醫生解釋，超大藍莓之所以容易引發腸胃不適，主要有三大原因：

 

1. 果酸鞣酸濃度高

超大藍莓多因生長周期短或經「催大」處理，果實內果酸、鞣酸濃度偏高，會直接刺激胃黏膜。對於本身有胃炎、胃潰瘍的人，極易誘發胃酸倒流。

 

2. 纖維粗硬如「微小磨料」

超大藍莓果肉較為疏鬆、纖維粗硬，進入消化道後如同「微小磨料」，會機械性摩擦腸壁，促進腸道蠕動加速，導致腹脹、腹瀉。

 

3. 山梨醇含量高

藍莓天然含有具輕瀉作用的山梨醇。超大藍莓單顆山梨醇含量更高，遠超腸胃代謝閾值，對於腸道敏感人群易引發急性水樣腹瀉。

 

Tags:#粉色藍莓#紅粉佳人#花青素#健康#營養#水果#農業#品種#價格#中國#美國農業部#社交媒體#電子商務#專家#吉林農業大學#大連大學#雲南省農業科學院#食品安全#清洗水果#健康飲食
Add a comment ...Add a comment ...
名人保養｜73歲駱應鈞現身火鍋店，體形消瘦曾因大病停工4個月
更多健康解「迷」文章
名人保養｜73歲駱應鈞現身火鍋店，體形消瘦曾因大病停工4個月
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處