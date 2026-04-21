41歲中風醫案｜中醫針灸4組穴位，配合保健打通經絡重燃康復希望

那天早上，診室的窗戶矇了一層薄霧。我正準備病歷紀錄，門被輕輕推開，Tiby準時到達診所並由母親攙扶著走進來。她左邊身子微微拖曳，口角向右歪斜，眼神藏著一種我見過太多次的慌張——那是正值盛年卻突然失去身體主權的人，才會有的眼神。

她艱難地坐下，努力讓左手放上脈枕，手指卻像風中的枯枝，顫抖著無法攤開。一滴眼淚落在枱面上。

「譚博士，」她咬字模糊，像含著一顆石子，「我中風醒來已經一個月了……左邊手腳沒有進展，說話沒有人聽得懂，口眼歪斜，連扣鈕扣都做不到。我才四十一歲……是不是這輩子都要這樣了？」

我遞給她一張紙巾，聲線放得很輕：「Tiby，經詳細診斷後，你不只腦部中樞被瘀血壓迫，就連經絡也堵塞起來，就恍似斷線風箏一樣不受控制。中醫看中風，就是這樣——重要的是，要處理與控制腦部血栓，盡快恢復腦功能，而手、足、面部歪斜和語言能力方面，只是經絡這條線暫時失靈。」

她抬起頭，淚眼朦朧地看著我。

我續道：「中風在古籍稱『偏枯』，半邊身體枯萎失養。你的腦血管出事後，左邊身體對應的經絡——尤其是手少陽三焦經和足少陽膽經——氣血被瘀血和痰濁堵住了，像水管裏塞了泥沙。上游有水，下游卻一滴也收不到。所以你的左手、左腳收不到指令。」

「那針灸……真的能幫我恢復腦部功能和接通那條線？」她問，語氣帶著渴求。

我取出銀針，解釋道：「針灸是工程。每一針都在為你恢復腦部功能，同時打通那條堵塞的經絡。我為你選了四組穴位。」

我輕按她頭頂正中：「這是百會穴，是諸陽之會，能升提清陽之氣直達腦部，修復受損的『司令部』。」

再移到她後腦凹陷處：「風池穴，屬膽經，專祛頭風、通腦絡。針感會像一股暖流從後腦擴散到整個頭皮，那是氣血重新灌溉腦部的信號。」

我托起她無力的左手，在手背外側的凹陷處按下：「合谷穴配曲池穴，是大腸經的關鍵站。合谷主手指開合，曲池主整條手臂的力氣。針這兩處，你握杯子的力氣會一點一滴回來。」

接著輕拍她左大腿外側：「環跳穴，是膽經最深層的樞紐，專門喚醒癱軟的下肢。針這裏要深一點，痹感會像電流由臀部竄到腳趾——那是經絡『通電』的聲音。」

最後按她小腿外側：「足三里，是胃經的合穴，也是全身氣血的生產工廠。針此穴能大補後天之本，讓你長出新的力氣，不再整天疲倦。」

她聽得入神，歪斜的口角似乎鬆了一點。

「針灸之外，」我續道，「我再跟你分享二個家中能做的獨特保健法。」

「第一，對鏡練習『一字一句』。你說話不清，因為舌下兩條金津、玉液穴被痰濁封住。每天對鏡，用舌尖頂上顎，再用力彈下來，發出『噠』一聲，連做三十六下，有助你咬字清晰。」

「第二，倒睡法。晚上睡覺用枕頭放在膝關節背後的膕窩，墊高雙腳，比頭部高出15厘米。中風後腦部血供不穩，這樣睡能引血下行，減輕腦血管壓力，同時讓下肢回流加快。一個月後你會發現左腳水腫減輕，也減少夜裏頻繁抽搐。」

Tiby聽完頻頻點頭。

針灸治療完畢後，她說：「譚博士，」，聲線變得清晰，比進門時穩了許多，「你說的每一句話，都像在黑暗中點了一盞燈。」

我輕輕握住她的左手——那隻冰冷、無力的手已變得溫暖且柔軟，同時，我感覺到她的拇指，微微活動。

「Tiby，中風復健不是百米衝刺，是一步一腳印的旅程。針灸為你開路，這二個日常習慣為你鋪路。你才四十一歲，身體的修復力遠比你想像的強。今日治療的進步，就是身體在告訴你——它沒有放棄。」

Tiby緩緩站起來，左腳變得有力，步行較穩，她拒絕了母親伸過來的手，自己一步一步走向門口。

她的母親在一旁悄悄抹淚並說：「簡直是奇蹟。」

走到門框邊，她回頭看了我一眼，歪斜的嘴角已大大改善並牽起一個弧度——那是笑容，一個月以來第一個笑容，並說：「明天再來見你，我一定會有進步。」我微笑並點頭同意。

診室的門輕輕關上，窗外陽光正好，心中默默說了一句：四十一歲，燦爛的人生才剛剛開始，一起加油！