素食譜推薦：赤味噌雜菌炒　走肉菜不可或缺的調味

味噌，是常見的調味料之一。同時可以說是，走肉菜不可或缺的調味。這種由大豆發酵而成的醬料，無論是放湯裏煮，放鍋裏燉，還是放入小炒王之中，很能提升蔬菜的鮮味。大概是市場需求的關係，超市以奶白色的，白味噌最為普遍。赤味噌，呈褐紅色，顏色較深的，則不多見。

同樣以大豆為主要材料，配合豆麴，經過超過一年的發酵，吃來豆味濃郁。由於鹹度亦相對的較高，做菜的時候，都可以省下下鹽巴的分量，味道依舊濃烈。基於這個特色，用來燉白蘿蔔，或做雙菌小炒，都能喜出望外地，把蔬菜天然的甜鮮味提升出來。

這回巧遇了黑蠔菇（一種菌蓋呈現顯著深褐色、質地厚實的菇菌）。沒想到，這場深紅與墨黑的相遇，在火候對碰之下，竟能迸發出如此清新香甜的好滋味，令人一吃難忘。

赤味噌雜菌炒（2人份）

時間：25分鐘

材料：

黑蠔菇 半包／ 杏鮑菇 1個／ 牛蒡 1／3條／ 紅蘿蔔 半個／ 青葱 1束（把）

調味：

鹽 半茶匙／ 糖 1茶匙／ 赤麵豉（赤味噌） 2湯匙／ 麻油 1湯匙

工具：

砧板／ 菜刀／ 蔬果刨刀／ 茶匙／ 湯匙／ 平底易潔鑊（不沾鍋）／ 鑊（鍋）鏟

步驟：

1. 清洗青葱，切去根部，切粒粒（丁，如圖）。

2. 刨走牛蒡的皮，沖洗後，切碎（米，如圖）。

3. 刨走紅蘿蔔的皮，沖洗後，切去頭尾，再切碎（米，如圖）

4. 撕出一株株的黑蠔菇（如圖）。

5. 切杏鮑菇條（如圖）。

6. 倒入2湯匙的食油於平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火煮沸，放入步驟1，炒一炒。

7. 放入步驟2和3 ，以中火，炒3分鐘。

8. 放入步驟4-5，續以中火，炒一炒。

9. 將所有調味料攪拌均勻，加入3湯匙的清水。攪拌後，倒入步驟8之中，炒拌均勻，多炒2分鐘。

筆記：

1. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

2. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 牛蒡含有具抗氧化作用的多酚，亦有幫助維持腸道健康的不可溶性與可溶性膳食纖維。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。