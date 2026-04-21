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素食譜推薦：赤味噌雜菌炒　走肉菜不可或缺的調味
素食
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素食譜推薦：赤味噌雜菌炒　走肉菜不可或缺的調味

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　味噌，是常見的調味料之一。同時可以說是，走肉菜不可或缺的調味。這種由大豆發酵而成的醬料，無論是放湯裏煮，放鍋裏燉，還是放入小炒王之中，很能提升蔬菜的鮮味。大概是市場需求的關係，超市以奶白色的，白味噌最為普遍。赤味噌，呈褐紅色，顏色較深的，則不多見。

 

　　同樣以大豆為主要材料，配合豆麴，經過超過一年的發酵，吃來豆味濃郁。由於鹹度亦相對的較高，做菜的時候，都可以省下下鹽巴的分量，味道依舊濃烈。基於這個特色，用來燉白蘿蔔，或做雙菌小炒，都能喜出望外地，把蔬菜天然的甜鮮味提升出來。

 

　　這回巧遇了黑蠔菇（一種菌蓋呈現顯著深褐色、質地厚實的菇菌）。沒想到，這場深紅與墨黑的相遇，在火候對碰之下，竟能迸發出如此清新香甜的好滋味，令人一吃難忘。

 

赤味噌雜菌炒（2人份）

 

素食譜推薦：赤味噌雜菌炒　走肉菜不可或缺的調味

 

時間：25分鐘

 

材料：

 

素食譜推薦：赤味噌雜菌炒　走肉菜不可或缺的調味

 

黑蠔菇 半包／ 杏鮑菇 1個／ 牛蒡 1／3條／ 紅蘿蔔 半個／ 青葱 1束（把）

 

調味：

 

鹽 半茶匙／ 糖 1茶匙／ 赤麵豉（赤味噌） 2湯匙／ 麻油 1湯匙

 

工具：

 

砧板／ 菜刀／ 蔬果刨刀／ 茶匙／ 湯匙／ 平底易潔鑊（不沾鍋）／ 鑊（鍋）鏟

 

步驟：

 

　　1.    清洗青葱，切去根部，切粒粒（丁，如圖）。

 

素食譜推薦：赤味噌雜菌炒　走肉菜不可或缺的調味

 

　　2.    刨走牛蒡的皮，沖洗後，切碎（米，如圖）。

 

素食譜推薦：赤味噌雜菌炒　走肉菜不可或缺的調味

 

　　3.    刨走紅蘿蔔的皮，沖洗後，切去頭尾，再切碎（米，如圖）

 

素食譜推薦：赤味噌雜菌炒　走肉菜不可或缺的調味

 

　　4.    撕出一株株的黑蠔菇（如圖）。

 

素食譜推薦：赤味噌雜菌炒　走肉菜不可或缺的調味

 

　　5.    切杏鮑菇條（如圖）。

 

素食譜推薦：赤味噌雜菌炒　走肉菜不可或缺的調味

 

　　6.    倒入2湯匙的食油於平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火煮沸，放入步驟1，炒一炒。

 

　　7.    放入步驟2和3 ，以中火，炒3分鐘。

 

　　8.    放入步驟4-5，續以中火，炒一炒。

 

　　9.    將所有調味料攪拌均勻，加入3湯匙的清水。攪拌後，倒入步驟8之中，炒拌均勻，多炒2分鐘。

 

筆記：

 

　　1.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

　　2.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

　　3.    牛蒡含有具抗氧化作用的多酚，亦有幫助維持腸道健康的不可溶性與可溶性膳食纖維。

　　4.    蔬果全部要徹底洗淨。

　　5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食#素食譜#營養#食譜#味噌#赤味噌#赤味噌雜菌炒#調味料#黑蠔菇#杏鮑菇#牛蒡#紅蘿蔔
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