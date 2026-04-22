食物安全丨港女洗西蘭花浸1小時烚煮，仍驚現大量黑蟲，專家教除蟲妙招

西蘭花洗極都有蟲？近日一名港女於社交平台大吐苦水，指處理西蘭花時驚現大量黑色小蟲。她表示，已將西蘭花切開浸水長達一小時，其間更換清水三次，惟烚煮時竟發現鍋中浮滿黑蟲，無論如何反覆沖洗亦無法徹底清除。事主崩潰求救：「有冇高級大人可以請教吓，點洗西蘭花？」

西蘭花洗極都有蟲

一名港女近日在社交平台Threads以「西蘭花有蟲」為題上載相片發帖，留言指「成日聽人講西蘭花好多蟲，今日終於畀我見識到。我係切好晒，浸水1個鐘（用重嘢壓住）中途換水3次，烚緊嘅時候見到好多蟲浮出嚟」。

港女將西蘭花浸1小時換水3次仍烚出恐怖黑蟲。（Threads圖片）

樓主續指，原以為用水沖洗能夠將黑色小蟲沖走，「點知沖極水都仲有（張相唔係最嚴重個轉）」。她表示，「第一轉仲多（蟲），張相已經係沖咗兩次水」。她又指，「洗嗰陣唔覺有，係烚緊嘅時候好多黑色一點點浮出嚟，認真望先知道係蟲」

她還透露，該棵西蘭花在街市購買，並指「買過好多次，第一次出事」。樓主最終崩潰向網民求助，直言：「俾佢嚇一嚇，以後出街唔敢食西蘭花，短期內都唔會自己煮」。

港女將西蘭花浸1小時換水3次仍烚出恐怖黑蟲。（Threads圖片）

網民分享同款經歷：勁嘔心

帖文發出後引起大量網民熱議，不少人直言都有同款經歷：「我最近都係有同樣情況浸完，烚一烚佢，然後再放湯煮就有好多蟲出現，嘥晒啲心機」、「真係以前聽就聽得多，我都係早幾日見識到好多蟲嘅西蘭花。食咗咁耐西蘭花第一次見，洗咗3次仲加鹽浸咗兩個鐘，一開始烚就勁多黑色點點浮上嚟，勁嘔心，撥走咗幾次但最後因為真係太多就放棄成兜冇食」、「我上星期都係烚嘅時候見到啲水勁多隻，同你嗰啲一樣㗎，浸洗嗰陣又唔多覺。」

亦有網民分享個人經驗，「以我嘅經驗，多數都冇乜蟲嘅，但係如果有嘅話，會勁多……多到你可以放棄棵菜」、「你可能唔明點解西蘭花係蛋白質最高嘅蔬菜」、「基本上有呢隻黑色蟲嘅就可以直接掉，你唔會清得晒。所以買嗰陣睇清楚，其實都易見到」、「你買嘅時候反轉睇吓，通常見到已經有蟲仔結繭，嗰啲就即係成棵都好多蟲」。

網民教路除蟲妙招

另有網民直言「我一向在外不吃西蘭花」，有人更直接「原地投降，以後唔食」。而面對西蘭花多蟲的問題，不少網民化身「滅蟲達人」，分享各式西蘭花清洗妙招：

1.「我會放2-3匙豆粉（生粉）落水浸花椰菜；西蘭花浸5-10分鐘左右，有小昆蟲都會自己甩出」。

2.「我放梳打粉洗，西蘭花好多農藥」；「梳打粉係洗菜好朋友」。

3.「用鹽或食用梳打，浸10分鐘」；「我是鹽水浸...之後放落食物盒瘋狂搖，通常搖3-5次好似都ok」。

4.「切完用水+鹽+白醋浸15分鐘再過水沖就ok」。

5.「我會先用高壓龍頭噴洗，之後浸水3次 每次10分鐘即可；我會開大水將西蘭花倒轉沖一陣，即係啲水喺啲莖入面沖出嚟，如果淋咗花先會沖唔到，因為會將啲水跣走，然後用個高身少少嘅碗裝水灑鹽成棵倒轉浸一陣（諗辦法用啲嘢保鮮紙/碟,唔好俾佢浮上嚟）」。

6.「我會剪開一簇簇咁，加貝殼粉同鹽水浸15分鐘，再流動水沖5分鐘，沖嗰陣多啲攪吓」。

7.「先用麵粉乾洗，幾分鐘後用水冲，會帶走大部分昆蟲。再浸水，加醋，加鹽，20分鐘，再用清水冲幾次」。

8.「用食用鹼洗（專洗蔬菜好乾淨）」；「我用植物降解洗潔精洗，好乾淨」。

9.「用超聲波清洗機洗」。

正確洗西蘭花方法

本港歐羅有機農場負責人黃如榮接受本報訪問時，也曾指出，蔬菜出現幼蟲是十分普遍，番茄、苦瓜、芥菜、白菜、椰菜花及西蘭花為最常出現菜蟲的蔬菜。其中西蘭花「窿窿罅罅」較多，是眾多蔬菜中最易有蟲，因此他建議清洗時把葉摘開後，將西蘭花切細，並用清水沖洗浸泡長時間，「過多兩轉水」，確保清洗蔬菜每一處才進食。

1. 要將西蘭花切得夠細，若太大則難以發現小蟲及黏在花上的蟲蛹

2. 用水浸着已切細的西蘭花，並用手輕力撥

3. 浸泡約20分鐘，可令小蟲浮上水面

4. 雖然用清水已經足夠，但亦可加鹽到水中，令小蟲更快浮現

資料來源：歐羅有機農場負責人黃如榮

正確洗番茄、苦瓜方法

瓜類食物一般都較難發現幼蟲，可先清洗表面的泥土殘餘物，加鹽水引菜蟲出來。如苦瓜切開後發現有幼蟲，可以把核去除。

正確洗芥菜、白菜方法

先把葉子掰下，用水浸起後菜蟲（狗虱仔）會容易浮起。

2026年12種最多農藥蔬果排名

美國環境工作組織（EWG）近日公布最新「2026年農產品農藥購物指南」（EWG's 2026 Shopper's Guide to Pesticides in Produce），評估了美國農業部（USDA）對47種蔬果、合共54,344個樣本的檢測數據。所有樣本在測試前均已進行去皮、擦洗及清洗等處理，結果仍驗出264種農藥，高達75%的非有機蔬果樣本被驗出含有農藥殘留。

EWG組織將殘留農藥含量最高、毒性最強的12款蔬果列為「Dirty Dozen」，當中有96%樣本被驗出農藥殘留，共檢測出203種農藥。除薯仔外，其餘11款蔬果平均每個樣本均被驗出4種或以上的農藥殘留。至於連續兩年位居榜首的菠菜，今年再度成為「最骯髒」蔬果，取代過往常居首位的士多啤梨。

第12名：藍莓

第11名：薯仔

第10名：梨

第9名：黑莓

第8名：蘋果

第7名：車厘子

第6名：桃

第5名：桃駁李

第4名：提子

第3名：士多啤梨

第2名：羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍和芥菜

第1名：菠菜

2026年15種最乾淨蔬果排名

此外，EWG組織同時公布了「Clean Fifteen」名單，有15種蔬果檢出農藥殘留量最低，當中有近60%的樣本未檢測到任何農藥殘留；只有16%的樣本含有2種或以上農藥。

第15位：奇異果

第14位：菇

第13位：紅蘿蔔

第12位：香蕉

第11位：芒果

第10位：西瓜

第9位：椰菜花

第8位：椰菜

第7位：蘆筍

第6位：青豆（冷凍）

第5位：洋葱

第4位：木瓜

第3位：牛油果

第2位：甜粟米（新鮮和冷凍）

第1位：鳳梨

2026年20種蔬果乾淨程度位於中間值

另外有20款位於中間值的蔬菜和水果清單如下，按照其乾淨程度較低至高排名：

● 青豆／四季豆

● 燈籠椒和辣椒

● 生菜

● 柑

● 青瓜

● 西芹

● 車厘茄

● 南瓜

● 番茄

● 布冧

● 墨西哥番茄／黏果酸漿（Tomatillos）

● 橙

● 翠玉瓜

● 覆盆子／紅桑子

● 西柚

● 荷蘭豆

● 茄子

● 番薯

● 哈密瓜

● 西蘭花