糖尿病警示｜50歲地盤工不嗜甜卻患嚴重糖尿病，醫生揭午餐1食物有關

糖尿病不一定只是「螞蟻人」專利！台灣一名50歲地盤工人，平日毫不嗜甜，亦從來都不喝手搖飲料，卻因暴瘦驚揭患糖尿病，而患病原因與他每天的午餐有關。有醫生提醒，就算不吃甜食，日常外食其實暗藏很多高糖地雷。

台灣家醫科醫生李唐越在「初日醫學」YouTube頻道發布影片，分享過往曾遇到一名50歲患有嚴重糖尿病的地盤工人。病發前，他多年來每天需要大量體力勞動，故此養成每日午餐一餐吃2個便當的習慣，主菜多選擇控肉或雞腿等，配上大量白飯，為他接下來的工作提供能量。食量之大卻沒有增磅，反而無緣無故在僅僅3個月內暴瘦了10公斤（約22磅）。其妻子卻擔心他身體會否有其他健康問題，遂帶他求醫。經過抽血檢查後，醫生發現他的糖化血色素竟高達11%（正常值＜5.6%），空腹血糖值更達至260mg／dL（正常值＜100mg／dL），確診嚴重糖尿病。

不吃甜食仍罹糖尿病迷思

男病人平日自認飲食節制，從不嗜甜亦不好手搖飲料，從來沒想過自己居然會與糖尿病扯上關係。李唐越指出，不少人以為嗜甜才會誘發糖尿病，但事實上即使不吃甜食，長期攝取過量精緻澱粉，同樣會導致血糖飆升。男病人經常吃外賣便當，裏面含大量調味料、滷水汁、加工食品如香腸等，同樣包含很多隱形糖分，在不知不覺間已經在日常飲食中攝取大量糖分。故此，就算不嗜甜食亦難逃患糖尿病的風險。

他續指，患者午餐吃兩個便當，裏面的餸菜主要是高油高鹽烹煮的雞腿和脂肪滿滿的控肉；每個便當內的營養攝取不均衡，雖說裏面會有一些配菜，如粟米，但並非蔬菜而是澱粉質類，整體來說蔬菜攝取不足；再者，每餐兩個便當的飯量實在太多，攝取過多精緻澱粉會導致血糖飆升。

外食3大地雷

● 餸菜高油高鹽

● 營養攝取不均衡

● 精緻澱粉太多

李唐越指出，每天吃這些營養不均的便當等同攝取很多的精緻澱粉、糖、加工食品、添加物，但缺乏纖維和優質蛋白質，血糖會飆升，胰島素大量分泌，增加患糖尿病的風險。而該名病人指自己必須吃兩個便當才會飽，而很快又會餓，原因並非因為吃得太少，而是便當裏大多數都是屬於高油高鹽的食物，難以讓大腦感覺到飽足感，就算吃飽亦很快會肚餓。

糖尿病｜嚴格控糖10大原則

現年75歲的日本京都高雄醫院理事長江部康二在52歲時確診患糖尿病，就算做運動減肥亦難以減走大肚腩。他最後靠穩定血糖10大原則，成功不吃藥控制血糖之餘，更意外地幫助他抗衰老：

嚴格控糖10大原則

1. 每餐攝取碳水化合物嚴格控制在20g或以下

2. 以蛋白質（佔32%）和健康脂肪（佔56%）為主要營養來源

3. 如果必須吃主食，請只吃少量

4. 飲品只選擇水、茶、麥茶、焙茶等零卡路里飲品，避免飲果汁和汽水

5. 選擇低碳蔬菜、海藻和菇類，避免吃或少吃水果

6. 烹飪使用橄欖油、魚油（EPA、DHA）

7. 可適量食用無糖蛋黃醬、牛油

8. 酒類僅限蒸餾酒（如燒酒、威士忌），避免飲用啤酒、清酒等釀造酒

9. 零食以芝士和堅果為主，避免甜食和果乾

10. 優先選擇無人工添加劑的食物

資料來源：日本京都高雄醫院理事長江部康二

糖尿病｜5招快速降血糖

台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。胰島素抗性會增加患上糖尿病、心血管疾病、中風、高血脂、三高、高血壓、癌症、失智症風險。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善：

5招快速降血糖

● 選擇原型食物

● 減少攝取精緻碳水化合物

● 先吃蔬菜和蛋白質再吃澱粉食物

● 恆常運動

● 調整作息 早睡早起

資料來源：家醫科醫生 鄧雯心

糖尿病先兆｜糖尿病8大症狀

根據衛生署網頁資料，糖尿病是本港主要的慢性疾病，也是導致死亡的重要原因。於二零二四年，因糖尿病而死亡的登記死亡人數有442人 。糖尿病在本港最常 見的致命疾病中居第十一位 ，佔總登記死亡人數的0.8% 。

糖尿病8大症狀

● 經常口渴

● 尿頻

● 經常飢餓

● 體重下降

● 疲勞

● 視野模糊

● 傷口癒合不良

● 皮膚搔癢