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名人保養｜郭富城初戀姚正菁激罕露面，60歲凍齡貌似40
健康Tips

名人保養｜郭富城初戀姚正菁激罕露面，60歲凍齡貌似40

健康解「迷」
健康解「迷」

　　年輕時曾被天王郭富城承認是初戀情人、現年60歲的姚正菁（現名姚舜薰）自淡出幕前後，已鮮有公開露面。但為了支持好友、資深傳媒人汪曼玲的網上新節目《三個女人一個基》，於是罕有現身任嘉賓。值得驚訝的是，姚正菁雖然已經「登六」，但外貌不變沒有老態，驟眼似40歲，絕對凍齡力驚人。

 

　　姚正菁丨郭富城初戀激罕現身　60歲姚正菁凍齡似40歲　「餅印細女」曾選華裔小姐

姚正菁是郭富城首位公開承認的初戀女友。

 

      為了支持好友汪曼玲，姚正菁今年2月為對方星級直播間之《三個女人一個基》做第一集嘉賓，汪曼玲之後更於社交平台上載多張合照，並留言:

 

　　汪曼玲星級直播間之《三個女人一個基》的環節，正式播出。多謝基哥、三姐、姚正菁支持，做我第一集的嘉賓。

 

　　照片中，當日身穿白色大衣及黑褲的姚正菁，穿衣打扮雖然十分保守，但仍絲毫掩不住她的光彩，只見她臉上肌膚依然非常緊緻白滑，加上一頭染啡的秀髮，更令她更見年輕，看起來完全與60歲的年紀不相符。

 

姚正菁丨郭富城初戀激罕現身　60歲姚正菁凍齡似40歲　「餅印細女」曾選華裔小姐

1990年「艷情片」黃金時期，姚正菁曾接拍了多部三級片。（影片截圖）

 

郭富城初戀兼首任公開  曾拍三級片紅極一時
 

　　姚正菁在1986年參加TVB舉辦的《電視小姐選舉》，雖三甲不入，但簽約成為藝員成功入行。出道時樣貌甜美、身材姣好，神似關之琳，因此多安排做劇集重要角色，例如演出《歡樂今宵》節目內播放的經典短劇《季節》，與林建明、羅嘉良、盧海鵬、羅蘭、梁朝偉、吳鎮宇、戚美珍等合作，贏得口碑，挽救了當時收視漸低迷的《歡樂今宵》。

 

　　另外，姚正菁又拍過古裝劇，與梁朝偉合作。期間，她與才剛出道的郭富城「撻着」，成為郭富城的初戀，更是他首位公開承認的女朋友。而當時姚正菁的事業明顯比男方好，可即使地位有懸殊，也無阻二人發展。可惜沒多久戀情告吹，雙方都未有透露分手真正原因。有傳言指始終還是因為地位差距，或有第三者介入。

 

　　後來，郭富城專心經營事業，終成為香港流行樂壇四大天王之一；回復單身的姚正菁亦繼續在娛樂圈發展。適逢1990年代中期「艷情片」黃金時期，姚正菁把握機會，接拍了多部三級片，包括《貼身情人》、《夢情人》和《哪個少女不多情》，紅極一時。

 

姚正菁丨郭富城初戀激罕現身　60歲姚正菁凍齡似40歲　「餅印細女」曾選華裔小姐

姚正菁（現名姚舜薰）去年為支持她好友藝人吳麗珠，舉辦的母親節慈善晚宴激罕亮相。（FB圖片）

姚正菁丨郭富城初戀激罕現身　60歲姚正菁凍齡似40歲　「餅印細女」曾選華裔小姐

 

閃婚息影移民紐西蘭

 

　　1995年，姚正菁在拍完電影《雷霆行動》後，突然息影淡出娛樂圈，移民紐西蘭結婚並誕下兩名女兒。其後有傳出姚正菁離婚的消息，不過當事人未有回應，僅有社交平台顯示感情狀況為「單身」。目前，有指姚正菁已轉行從商，長駐上海做時裝生意，間中與圈中人聯絡，返港參加聚會。

 

姚正菁丨郭富城初戀激罕現身　60歲姚正菁凍齡似40歲　「餅印細女」曾選華裔小姐

姚正菁的細女林映說曾參加溫哥華華裔小姐。(官方圖片)

 

細女林映說參加溫哥華華裔小姐

 

　　根據《溫哥華華裔小姐競選2024》官網資料，姚正菁的「餅印細女」林映說Claudia 亦是參賽者之一，她於自我介紹欄目表示她於香港出世，夢想係成為兒童心理學家，因為想自己跳出舒適圈故參選華裔小姐，不過，可惜的是，她於是次賽事並沒有獲得任何名銜。

Tags:#娛樂#名人#關係#TVB#選美比賽#香港娛樂圈#影視#衰老#年輕#時裝生意#紐西蘭#情色電影#郭富城#姚正菁#姚舜薰#汪曼玲#林映说
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