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死過翻生｜美國女空軍43年前車禍，死亡13分鐘後復活，親述天使對話經歷
健康Tips

死過翻生｜美國女空軍43年前車禍，死亡13分鐘後復活，親述天使對話經歷

健康解「迷」
健康解「迷」

　　美國一名婦人在43年前經歷一場恐怖車禍，當時傷勢嚴重被宣告當場死亡。但她卻在死後13分鐘奇蹟生還，期間靈魂出竅與天使對話後改變人生。

 

為滿足父親期望加入空軍 返營途中遭遇死劫

 

　　據《每日星報》報道，美國科羅拉多州一名62歲婦人Nicole Kerr，曾在19歲時經歷一段長達13分鐘的「死而復生」經歷。當年19歲的她為滿足父親期望而報考空軍。在一次返營途中，同車的男學長意圖做出越軌的舉動，遭她拒絕後兩人在車廂內爭執，期間男子憤而扭軚，導致車輛失控撞上巨石後翻倒。

 

　　救護人員趕到現場時，發現Kerr「像一張紙一樣蜷縮在地上」，傷勢極其嚴重，當場宣告她已無生命跡象，並用毛毯將其覆蓋。

 

瀕死邊緣｜遇嚴重車禍被宣布死亡　女空軍13分鐘後突奇蹟生還　親述靈魂出竅與天使對話

當年發生嚴重車禍後，車輛被撞至變形。（Nicole Kerr網站圖片）

 

靈魂出竅13分鐘 遇見已故祖父化身天使
 

　　在她被宣告死亡的13分鐘期間，Kerr憶述當時情況：

 

　　我看着他們將毛毯蓋在我的身體上，卻感到一種異常平靜的抽離感。四面八方湧入耀眼的白光，包圍着我，讓我感到極度的安詳與幸福，完全沒有撞擊帶來的痛苦。

 

　　就在這時，她在光芒中遇見了一位「天使」，後來她意識到那是她已故的祖父。祖父一句話點醒了她，同時讓她折返人間：

 

　　你過去的生活並不真正屬於自己。

 

瀕死邊緣｜遇嚴重車禍被宣布死亡　女空軍13分鐘後突奇蹟生還　親述靈魂出竅與天使對話

Nicole Kerr當年遇嚴重車禍後入ICU。（Nicole Kerr網站圖片）

 

 

討厭現實與天使爭論不想回去肉身
 

　　Kerr很快意識到，如果當初聽從自己的內心而非一味滿足父親的期望，這場悲劇或許就不會發生。

 

　　我加入空軍學院只是為了取悅父親，我長期活在恐懼中，試圖融入一個與我的靈魂格格不入的軍事框架……我一直活在別人的認可中，壓抑自己的精神以求生存。但在那道光中，所有恐懼的重量都融化了，只剩下完全的接納。

 

　　祖父隨後告訴她：「該回到人間了。」但Kerr卻不願意離開，甚至與他爭論。

 

　　回到那破碎的身體裏的想法令人難以忍受，我甚至和他爭論，大喊我不想回去，想永遠留在那極樂之中，但我別無選擇。

 

瀕死邊緣｜遇嚴重車禍被宣布死亡　女空軍13分鐘後突奇蹟生還　親述靈魂出竅與天使對話

Nicole Kerr當年為如父親所願，投考空軍。（Nicole Kerr網站圖片）

 

奇蹟甦醒惟傷勢嚴重 兩度再次瀕死皆被送回人間
 

　　就在醫護人員判定她死亡的13分鐘後，一名在旁的急救人員再次對她進行了心外壓，竟奇蹟將她救回來。但Kerr傷勢嚴重，全身多處骨折、骨盆碎裂、手腕粉碎，頭部和胸部嚴重創傷，腳部更因神經損傷幾乎需要截肢。

 

　　兩周後，她因敗血症和壞疽再次命危，被緊急推入手術室時心臟再度停止跳動。這一次，她又見到了白光與天使，而對方告訴她：「你在地球上的任務還沒有完成，有一個使命在等着你。」

 

　　三個月後，她因肺部積水第3次瀕死，同樣的訊息再次出現。

 

瀕死邊緣｜遇嚴重車禍被宣布死亡　女空軍13分鐘後突奇蹟生還　親述靈魂出竅與天使對話

Nicole Kerr出事前的一張合照。（Nicole Kerr網站圖片）

 

3次重生領悟生命真諦 出書分享不再恐懼死亡

 

　　經歷3次瀕死經驗後，她感悟到「死亡並非終點，而是另一種生命形式的開始」，故將自己3次復活的經歷集結成書，以幫助更多人不再對死亡感到焦慮。

 

　　多年來，我因為害怕被誤解或被貼上「瘋子」的標籤而猶豫分享，但後來我遇到了和我有類似經歷的人，意識到那死亡的13分鐘其實是我新生命的開始。死亡不是終點，我們都是「不死之身」，只是暫時擁有肉體的經驗。

 

瀕死邊緣｜遇嚴重車禍被宣布死亡　女空軍13分鐘後突奇蹟生還　親述靈魂出竅與天使對話

Nicole Kerr將經歷集結成書。（Nicole Kerr網站圖片）

 

　　Kerr目前已將自己的經歷寫成《You Are Deathless》一書，希望傳遞「不要害怕死亡，才能在此生充分活着」的訊息。她坦言：「我回來是為了告訴人們，他們被無條件地愛着，並幫助他們以一種不充滿恐懼的方式看待上帝和天堂。我的使命是告訴人們不要害怕死亡，這樣你才能在你進入下一段旅程之前，充分活好當下的每一刻。」

Tags:#瀕死邊緣#車禍#靈魂出竅#天使#死後世界#死而復生#奇蹟#生還#科羅拉多州#妮可·克爾#空軍#重傷#瀕臨死亡#回顧人生#天使的訊息#敗血症#壞死#心臟停跳#瀕死體驗#死亡並非終點#《You Are Deathless》#恐懼死亡#生命啟示
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