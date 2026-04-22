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腸道健康｜「青汁」是甚麼？5大功效：清宿便、穩血糖、降膽固醇、抗氧化、瘦身降脂
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腸道健康｜「青汁」是甚麼？5大功效：清宿便、穩血糖、降膽固醇、抗氧化、瘦身降脂

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　現代人常外食、少運動，造成營養不均衡、膳食纖維攝取不足及排便不順等健康問題。近年「青汁」風靡日本、台灣、香港等地，成為許多注重健康人士首選的營養飲品，究竟「青汁」是甚麼？又有甚麼功效呢？

 

青汁是甚麼？常見製作材料、成分有哪些？

 

　　青汁是一種以天然綠色蔬菜為主要原料製成的健康飲品，成分主要包含大麥若葉、羽衣甘藍、苦瓜等營養豐富的青菜。這些食材經過特殊工序萃取，保留了大量的維他命、礦物質、葉綠素、酵素以及膳食纖維等營養成分，讓忙碌的現代人能夠快速補充每日所需的蔬菜營養。

 

●    大麥若葉

 

腸道健康｜「青汁」是甚麼？5大功效：清宿便、穩血糖、降膽固醇、抗氧化、瘦身降脂

 

　　大麥若葉是當大麥的嫩葉生長至20~30厘米、嫩葉中的營養素最為豐富的時期進行採收，再經過低溫壓榨及噴霧乾燥等製作過程，完整保留大麥若葉的營養素。

 

　　大麥若葉蘊含相當豐富的營養成分，如：膳食纖維、維他命（A、B雜、C、E）、礦物質（鈉、鈣、磷、鉻、鐵、鎂等）與多種植化素（葉綠素、多酚類、類黃酮）。

 

●    羽衣甘藍

 

腸道健康｜「青汁」是甚麼？5大功效：清宿便、穩血糖、降膽固醇、抗氧化、瘦身降脂

 

　　羽衣甘藍被譽為「超級食物」，是屬於十字花科的一員，雖然它的苦味比較重，但是它的營養價值非常高，是深綠色蔬菜之王，富含高量的維他命 K、A、C、礦物質、褪黑激素和抗氧化物質，其抗氧化能力非常高，是椰菜的3倍、胡蘿蔔的8倍。對於提升免疫系統、維持皮膚健康有諸多益處。

 

●    苦瓜

 

腸道健康｜「青汁」是甚麼？5大功效：清宿便、穩血糖、降膽固醇、抗氧化、瘦身降脂

 

　　苦瓜是一種熱帶藤本植物，營養豐富，富含苦瓜胜肽、維他命A、 B1、B2、C、葉酸、鉀、鈣、鎂及膳食纖維等。其獨特的「植物性胰島素」有助穩定血糖、降血脂及抗氧化。而且苦瓜是低熱量和低碳水化合物的食物，對於體重管理和血糖控制均有所幫助。

 

青汁的5大功效

 

1.    清宿便、解決口氣問題

 

　　青汁以大麥若葉、羽衣甘藍等深綠蔬菜為主原料，富含水溶性與非水溶性膳食纖維，可促進腸道蠕動，增加糞便體積，改善消化道健康。

 

　　這些纖維還可養成好菌、搭配益生菌協同作用，有助預防便秘，維持排便順暢、減少因排便不順的代謝廢物堆積，從而解決腸道源頭的口氣問題。

 

2.    調整體質、提升代謝力

 

　　青汁中的葉綠素、礦物質與微量元素，對於提升身體代謝、幫助排出多餘廢物、改善痘痘都有潛在助益。從中醫角度來說，青汁屬性偏寒涼，能幫助「清熱排毒」，有助於改善偏燥或火氣大體質；而從營養學觀點來看，青汁的營養密度高，能在低熱量的情況下補足關鍵營養素，促進代謝穩定運作。

 

3.    調節膽固醇、穩定血糖

 

　　青汁內的水溶性纖維與多酚，能吸附腸道多餘膽固醇並促進其排出，助降低血中壞膽固醇（LDL）水平。同時纖維可延緩糖分吸收速度，避免血糖快速上升，有助穩定血糖、預防糖尿病，適合關注心血管與代謝健康的族群。

 

4.    抗氧化與促進免疫

 

　　青汁中的深綠色植物來源含有大量植化素（Phytochemicals），像是葉黃素、類黃酮、多酚等，這些都是天然抗氧化劑，有助於對抗自由基、延緩老化，也對免疫系統有調節作用。對於容易疲憊、熬夜壓力大的人來說，適當補充抗氧化物質不容忽略！

 

5.    瘦身減肥、降脂

 

　　青汁有助於輔助降脂和減少卡路里吸收，它富含膳食纖維，可在腸胃中吸收水分膨脹，提供飽足感並減少正餐攝取量。此外，膳食纖維能與膽固醇和脂肪結合，從而減少脂類吸收。在餐前飲用，有助於控制飲食。

 

掌握飲用青汁時機，甚麼時候喝最好？

 

　　● 早晨空腹：促進腸道蠕動，幫助身體排空代謝廢物

　　● 飯前飲用：有助於膳食纖維攝取，增加飽足感

　　● 運動前後：補充營養，提升身體能量代謝

　　● 午茶時間：取代含糖飲料，減少負擔

 

從選擇天然青汁開始，養成均衡飲食的好習慣

 

　　對生活忙碌、難以顧及均衡飲食的現代人來說，青汁是高效、方便的營養補給，特別是平時很少吃蔬菜水果的外食族，富含膳食纖維、植物素、礦物質等營養的青汁，正正扮演了填補營養缺口的重要角色。

 

　　選購青汁時，建議挑選知名度較高、原料來源透明、國際認證製造廠的青汁商品，可以確保品質優良，不含農藥、微生物、重金屬等殘留，適合長期保健飲用，那就可以喝得健康又安心！

 

Tags:#食得有營#腸道健康#青汁#膳食纖維#排便#血糖#降膽固醇#營養飲品#大麥若葉#羽衣甘藍#苦瓜#維他命#超級食物#宿便#益生菌#中醫#清熱#排毒#減肥#降脂
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