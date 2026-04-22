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食安警示｜北上撈海鮮恐染神秘病毒，最新研究揭或致失明暫無藥醫
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食安警示｜北上撈海鮮恐染神秘病毒，最新研究揭或致失明暫無藥醫

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少港人喜愛吃海鮮，近年北上品嚐海鮮更成為風潮，但最近一項研究為愛吃海鮮人士帶來食安警示！國際學術權威期刊《自然微生物學》（Nature Microbiology）近日發表研究報告，首次證實一種在水產養殖業常見的病毒「偷死野田村病毒」（CMNV），與人類一種名為「持續性高眼壓性病毒性前葡萄膜炎」（POH-VAU）的眼疾有直接關聯。患者受感染後會出現反覆眼壓升高及視力受損，嚴重者恐面臨失明威脅。潛伏期長達3至6個月，目前並無標準治療方案，市民需提高警覺。

 

　　據內媒《澎湃新聞》報道，權威科學期刊《自然微生物學》近日刊登一項由山東第一醫科大學等多所中國研究機構領銜的研究，指出一種名為「偷死野田村病毒」（CMNV）的水產病毒，能夠突破物種屏障感染人類。

 

病毒源自對蝦「偷死病」 跨界感染人類

 

　　CMNV原本是導致養殖蝦類患上「對蝦偷死病」的元兇，受影響物種主要為南極磷蝦（感染率高達35.5%）、斑節對蝦及蟹類等。病毒令海鮮在無明顯病徵下死亡且沉底，因而得名。

 

　　研究團隊發現，該病毒具備突破物種屏障感染哺乳動物的能力。團隊在小鼠身上進行了動物實驗。結果顯示，受感染的小鼠會出現眼壓升高，以及眼部組織損傷；體外細胞實驗亦證實，CMNV病毒能夠感染哺乳動物的細胞，特別是對人類角膜上皮細胞具有較強的殺傷力。

 

兩大感染途徑

 

　　研究團隊對70名出現不明原因眼疾的患者進行調查，發現高達71.4%的患者在發病前，曾有處理或生食海鮮的經歷。其中，負責處理水產品的人員（51.4%）及生食消費者（15.7%）屬最高風險群組。

 

　　研究顛覆了以往水產病毒不感染人類的傳統認知。病毒主要通過以下兩個途徑傳播：

 

1. 進食生或未煮熟海鮮：如生魚片、醉蝦等生醃或生食水產品。

2. 傷口感染：徒手處理活魚活蝦時，若手部有傷口，或被海鮮硬殼、尖刺弄傷，病毒可能經傷口進入體內。

 

可致前葡萄膜炎 嚴重或失明

 

　　一旦感染，病毒會引發「持續性高眼壓性病毒性前葡萄膜炎」。前葡萄膜炎是葡萄膜炎中最常見的類型，主要症狀包括：

 

  • 眼睛發紅
  • 眼睛疼痛
  • 畏光
  • 出現飛蚊症
  • 視力下降
  • 嚴重可致失明

 

潛伏期長達3-6個月 無疫苗可防

 

　　報道指出，這種眼疾的潛伏期相對較長，從暴露於高風險行為到病發，潛伏期一般為3個月，部分病例甚至長達半年。由於目前尚無針對該病毒的預防疫苗，而病毒並非局限於某一地區。研究顯示，CMNV在亞洲、美洲、非洲乃至南極的養殖和野生水生動物中都普遍存在，反映該病毒對全球公眾健康構成潛在威脅。

 

專家教4招預防

 

　　為減低感染風險，研究團隊提醒，在處理及進食海鮮時必須格外小心，並提出以下4個預防措施：

 

  • 佩戴手套：處理生鮮水產品時應佩戴手套，避免手部傷口直接接觸水產，防止被刺傷。
  • 徹底煮熟：水產品必須徹底煮熟方可食用，應盡量避免生食或半生食。
  • 生熟分開：處理生食與熟食的刀具、砧板及容器必須分開，避免交叉污染。
  • 注意衛生：處理水產後應徹底清潔雙手及相關廚具。

 

食安中心教減低寄生蟲風險方法

 

　　據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲包括蛔蟲、絛蟲和吸蟲等。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

 

　　此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

 

減低寄生蟲風險5大方法

 

1.把供生吃的魚類在攝氏-20度或以下冷凍7天；或在攝氏-35度冷凍約20小時以消滅寄生蟲。

2.在良好的寄生蟲防控體系養殖的魚類（例如養殖的三文魚）感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3.不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4.高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5.酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

資料來源：食安中心

 

感染海獸胃線蟲高危

 

　　香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲，惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

 

　　黃醫生又指，感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

 

感染海獸胃線蟲常見症狀

 

1. 如影響胃部，進食後1至12小時內會腹痛、噁心、嘔吐或發燒等，部分人更會出現皮疹。

2. 如影響小腸，會在5至7日後腹痛，幼蟲會穿透並進入胃壁或腸壁，嚴重可致腸胃穿孔及進入腹膜。

3. 部分人會出現過敏反應，例如蕁麻疹、血管性水腫或休克等。

資料來源：香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生

 

6大高危食物

 

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

 

　　他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記着細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中6大高危食物，包括：

 

壽司

刺身

醬油蟹

醉蟹

鯡魚子

綠鯡魚


資料來源：港大感染及傳染病中心總監何栢良

Tags:#食品安全#海鮮#病毒#公眾健康#眼疾#偷死野田村病毒#持續性高眼壓性病毒性前葡萄膜炎#自然微生物學#香港#寄生蟲感染#預防措施
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