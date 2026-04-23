肺癌警示｜46歲健身教練飲食自律勤運動，醫生揭忽略1習慣致患肺腺癌

誰說每日運動就保證健康？台灣一名健身教練平日飲食自律，且每日不論多忙碌都會到健身室運動，體脂長期率保持12%的「教科書式」完美健康生活，卻在一次體檢中發現罹癌，皆因他忽略1個小習慣。有醫生提醒，即使外表看似健康，仍可能潛藏疾病風險。

完美健康生活驚罹癌

台灣血液腫瘤科醫生廖繼鼎在其YouTube頻道分享病例，一名46歲健身教練長年維持運動習慣，體脂率僅12%，每日晨跑、做重訓且飲食自律。然而為了爭取更多訓練時間，他長期只睡5小時。

在一次公司健康檢查中，他意外發現肺部有陰影，進一步確診為早期肺腺癌。教練得知結果後情緒激動，難以接受地表示：

我幾乎把所有時間都投資在健康上，怎麼還會得癌症？

健康陷阱｜睡眠不足是隱形元兇 遠低於人體所需

廖繼鼎指出，健康是多重因素交互作用的結果，包括睡眠、壓力、情緒、遺傳及環境等，都可能成為影響關鍵。他指出，這名健身教練每天只睡5小時，遠低於人體所需的7至9小時，長期睡眠不足恐怕早已埋下健康隱憂。

一項發表於國際期刊《Sleep & Breathing》的大型統合分析研究指出，睡眠時間過短或過長，都可能增加罹患肺癌的機率：每天睡眠少於7小時者，肺腺癌風險提升17%；長期失眠或早醒，風險也增加11%至15%。

屢見「表面健康」案例 內裏累積致癌風險

廖繼鼎強調，「表面健康」並不等於真正健康。根據其30年腫瘤內科行醫經驗，不少患者在確診前生活看似正常，甚至具備良好習慣，例如不抽煙卻罹患肺癌、不飲酒卻罹患肝癌，足以顯示健康不能僅以單一指標判斷。

他續指，長期睡眠不足、壓力過高或生活失衡，會在體內累積負面影響，如同「隱形風險」逐漸堆積。他比喻健康為「人生的馬拉松」，靠長期、全面且穩定養成健康習慣，如均衡飲食、運動、睡眠充足與適時舒解壓力，每一項缺一不可。

5大基本健康概念缺一不可

廖繼鼎指出，真正的健康應建立在「長期複利」概念上，需從多方面全面着手。他提出5個基本健康習慣：

● 均衡飲食：多吃原型食物、蔬菜水果，少吃加工食品

● 規律運動：每周至少150分鐘中等強度運動

● 充足睡眠：每天睡足7至9小時，保持規律作息

● 管理壓力：學習放鬆技巧，找到適合的舒壓方式

● 定期體檢：及早發現問題，把握治療黃金期

廖繼鼎醫生亦曾在其Facebook專頁發文提到，日常生活中有4種看似健康的「好習慣」，實際上可能潛藏危害，正無形中損害健康。

4種「偽健康習慣」恐增患癌風險

廖繼鼎列出以下4種「偽健康習慣」：

1. 每日一杯果汁

果汁含糖量堪比糖水。大量果糖可能導致胰臟癌、脂肪肝，甚至讓血糖飆高，成為癌細胞的溫床。建議直接吃水果比飲果汁更健康。

2. 過度運動

適量運動對身體有益，過度運動會導致身體進入慢性發炎狀態，免疫力下降，反而可能讓癌細胞有機可乘。高強度運動後若缺乏適當休息，會影響淋巴系統功能，增加患病風險。

3. 純素飲食

純素飲食並非壞事，但如果營養搭配不當，缺乏蛋白質、鐵及維他命B12等，反而會導致肌少症、免疫力下降，甚至提高某些癌症風險。廖繼鼎強調，飲食關鍵在於「均衡」，而非走向極端。

4. 睡得太久

睡眠少會影響健康，但研究顯示，長期睡超過9小時，反而可能讓身體代謝異常，甚至增加乳癌、胃癌等風險。最佳睡眠時間因人而異，重點是規律與品質，而不是追求時間長度。

廖繼鼎提醒，健康並非單一習慣的堆疊，而是全方位的平衡。重點不在「做得愈多愈好」，而在「做得對」。若過度執着於「健康習慣」，反而可能讓身體不堪負荷，變得更加脆弱。

睡眠不足9大身體變化

據《每日郵報》報道，英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家Dr. Sophie Bostock指出，睡眠不足對身體的影響甚廣，過往有研究指出，長期睡眠不足會增加患上心血管疾病、心臟病、肥胖和2型糖尿病。9大主要身體變化如下：

睡眠不足9大身心變化



長期和短期記憶衰退

● 睡眠不足會影響大腦海馬體



免疫力變差

● 容易患上呼吸道疾病，如傷風感冒



肩頸膊痛



小肚腩

● 睡眠不足影響身體瘦素和胃飢餓素

● 增加食慾導致肥胖



皮膚鬆弛

● 皺紋增加

● 睡眠不足導致骨膠原流失



眼袋眼紋

● 眼瞼鬆弛、發紅，以及黑眼圈和眼紋

腳水腫

● 增加體內壓力荷爾蒙水平，皮質醇，增加患心臟病風險



脫髮



肌肉量減少

● 睡眠不足導致肌肉萎縮



資料來源：英國寢具公司 Bensons for Beds， Dr. Sophie Bostock