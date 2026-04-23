胰臟癌警示｜25歲女歌手反胃肚脹遭誤診胃酸倒流，8個月後確診4期胰臟癌

曾參加《X Factor Malta》的25歲美國女歌手Amber Woods，去年因持續胃酸倒流、腹脹、呼吸困難等症狀多次求醫，卻被醫生一再告知「只是胃酸倒流」。 直到去年12月底症狀急劇惡化，她再度前往急症室，經詳細檢查後確診罹患第四期胰臟癌，癌細胞已擴散至肝臟。

胰臟癌｜反覆求醫8個月 醫生一再輕視年輕患者

綜合外媒報道及其Instagram帖文，25歲美國女歌手Amber Woods（原名Amber Fisher）憶述，去年春季她剛從大學畢業，正準備尋找社交媒體行銷或活動策劃的工作，同時持續創作音樂。然而身體卻開始出現各種症狀，包括嚴重胃酸倒流、腹脹、痔瘡，甚至連日常散步都感到呼吸困難。於是她求醫，但醫生們卻一再對她說：

你才25歲，還能是甚麼問題？

她坦言，當時曾多次向醫生要求進行掃描檢查，卻屢遭拒絕。於是她8個月反覆求醫，直到去年12月底，她因持續嘔吐而前往急症室。

急症室誤判「寄生蟲」最終確診胰臟癌第四期



Amber Woods憶述當時的情況，指「他們第一句話說：『你一定懷孕了，我們來做超聲波檢查。』」而超聲波結果顯示她的肝臟有多處病變，醫生起初懷疑是寄生蟲感染，安排她進行電腦斷層掃描。

掃描完成後，醫生將她和母親帶進房間，並告知她患癌的消息。Woods當下難以置信：「你甚麼意思？這不可能。」然而醫生明確告知：

你患的是胰臟癌，已轉移至肝臟，屬於第四期。

尋求第二意見終迎來曙光



面對晴天霹靂般的診斷，Woods的母親沒有放棄，迅速為她聯絡史丹福大學的腫瘤科醫生Shruti Patel。可幸的是，後續檢查發現Woods罹患的是一種侵襲性較低的胰臟癌，但病情已發展至較晚期，目前已開始接受口服化療藥物治療，而副作用包括噁心、疲勞和便秘。

患遺傳病一生患癌機率增加



Woods透露，她透過基因檢測確診患有「林奇症候群」（Lynch syndrome）——一種會顯著增加多種癌症風險的遺傳性疾病。她表示，生父一方的家族有大量癌症病史，而她與弟弟同樣檢測出此基因變異。

美國癌症協會指出，林奇症候群患者在50歲前罹患大腸癌的風險極高，同時也容易罹患子宮內膜癌、卵巢癌、胃癌、胰臟癌等多種癌症。

化療效果待評估 有望手術切除胰臟脾臟

Woods目前正耐心等待化療成效，若化療成功縮小腫瘤，她才可以做手術切除胰臟、脾臟，並進行肝臟移植。她坦言對於前路感到害怕，但她不斷安慰自己，現在的恐懼是值得換來日後長久的健康。

正面抗癌 以自身經歷警世

Woods以自身經歷呼籲大眾，若感覺身體有異樣，務必向醫生據理力爭，直到獲得應有的檢查為止。 她強調：「胰臟癌被稱為沉默殺手，是因為你直到病情發展到後期才會察覺有問題。我希望幫助人們及早發現癌症，做自己的健康倡導者。」

她目前除了接受治療，仍持續創作音樂，並在Instagram開設專門帳號記錄抗癌歷程，同時為「胰臟癌行動網絡」（PanCan）籌款，幫助更多與她處境相同的患者。

胰臟癌3大先兆

胰臟癌初期症狀不明顯，但身體一些變化可能是癌前先兆，不容忽視。台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在《TODAY健面聊》節目中表示，胰臟癌很狡猾，有時會以腹脹的症狀表現。一般來說，大概有90％的胰臟癌病患都會出現血糖上升的症狀，而根據國外研究指出，血糖異常上升可能在確診胰臟癌前1年半已出現，因胰臟腫瘤會導致血糖飄忽不定。

● 血糖上升

● 血脂降低

● 體溫升高

資料來源：台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘

此外，胰臟癌在診斷前可能會有體溫增加的情況，患者可能會出現長期低燒，甚至會出現脂肪棕化，即脂肪細胞被燃燒消耗掉；患者的膽固醇、三酸甘油酯會明顯下降。錢政弘強調，體內的膽固醇無故驟降並非好事，有可能是腫瘤影響脂肪吸收能力，隨後會出現皮下脂肪和肌肉慢慢被消耗，患者會變得明顯消瘦猶如「皮包骨」的狀態。

胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

胰臟癌風險因素

性別

男性比女性有更高風險

種族

黑人的風險較高

吸煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

超重

超重的人有較大風險

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

化學品

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

資料來源：醫院管理局

胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

1. 腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

6. 發燒及發冷

7. 靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會

胰臟癌8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

1. 年紀大

2. 有家族癌症病史

3. 肥胖／缺乏運動者

4. 抽菸酗酒者

5. 糖尿病

6. 胰臟結構異常者

7. 工作常接觸某些化學物質者

8. 反覆胰臟炎者

資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑

防胰臟癌5件事

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁發布短片，指出胰臟再生能力差，最新醫學研究顯示，胰臟一旦發炎即可能造成永久傷害。要預防「癌王」，以下5件事要做足，方可降低患癌風險20至50%：

戒煙

● 降低30-50%風險，二手煙同需避免

斷糖

● 日本研究證實甜食促KRAS基因突變，導致胰臟癌

控油

● 三酸甘油酯需<150mg／dL，防「脂肪胰」形成

十字花科蔬菜

● 花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、西蘭花和白蘿蔔（蘿蔔葉）等蔬菜

● 中和膽酸毒性

富含β-胡蘿蔔素

● 每周攝取5份南瓜、紅蘿蔔、菠菜，患胰臟癌風險降20%

資料來源：胃腸肝膽科醫生 錢政弘