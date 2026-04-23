登革熱警示 │ 本港錄今年首宗本地個案，醫生教4個蚊咬止痕妙法

衞生防護中心於4月21日公布，本港錄得今年首宗本地登革熱個案，患者為一名居於大埔太和邨、在竹篙灣地盤工作的21歲男子。為防止疫情擴散，政府已於相關地盤及屋邨進行緊急滅蚊行動。

大埔21歲男子確診登革熱 竹篙灣地盤停工滅蚊

根據政府新聞公報，一名過往健康良好的21歲男子。他在4月12日出現發燒、頭痛、肌肉痛及皮疹，4月16日到雅麗氏何妙齡那打素醫院求醫，需留院治療，目前情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

初步調查顯示，病人居於大埔太和邨，於大嶼山竹篙灣朗欣路一個道路工程地盤工作。他報稱近期曾在工作地點一帶範圍被蚊叮咬，然而在其他曾到訪的地點（包括大埔太和邨）沒有被蚊叮咬。他的家居接觸者及在同一工地的其他人員現時沒有出現病徵。中心的調查仍在進行中，暫未發現與早前確診的輸入個案有流行病學關連。

中心總監徐樂堅醫生表示，中心人員已到病人的住所及工地附近地點進行視察及流行病學調查。環境視察發現竹篙灣朗欣路的道路工程地盤附近一帶屬天然綠化環境，存在多處適合蚊子滋生的地方。中心亦已指示地盤負責人暫時停工，直至地盤和附近一帶完成滅蚊及其他防控工作，並為同一地盤的工人作健康評估。

醫生教4個蚊咬止痕妙法

據本港衞生防護中心資料顯示，登革熱經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶及亞熱帶地區。病毒潛伏期為3至14天，通常為4至7天。登革熱病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。有部分人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯的病徵，有些人則只會有發熱等輕微病徵，例如兒童發病時或會出現一般性的發熱症狀及出疹。

本港皮膚科專科醫生林嘉雯曾受訪解釋，蚊會利用口器穿入皮膚，並注入唾液，防止血液凝固，而唾液中的蛋白，會使人體的免疫系統產生反應，導致蚊咬位置紅腫痕癢。醫生有以下止痕方法建議：

蚊咬止痕4招

1.用冰袋或濕毛巾冷敷患處

2.用清潔液清洗患處

3.吃口服抗組織胺藥物

4.外塗類固醇藥膏

資料來源：皮膚科專科醫生林嘉雯

蚊患高峰期已到 謹記家居防蚊3招

根據食環署的白紋伊蚊監測數據，每年四月至六月通常為蚊患高峰期。徐樂堅醫生預計，未來數月由輸入個案引發本地傳播的風險將顯著上升，故提醒市民無論在本地或外遊，必須時刻做好防蚊措施。

家居防蚊3招：

清除積水：每周至少一次徹底更換花瓶水、擦洗內壁，並清倒花盆底碟積水。

疏通渠道：保持溝渠暢通，每周用鹼性清潔劑擦洗排水明渠，以除去蚊卵。

留意黑點：竹篙灣地盤附近因屬天然綠化環境，排水渠積聚雜草枯葉，成為蚊子溫床。市民應檢查家居附近類似環境。

同時，市民應使用含避蚊胺或其他有效活性成分的昆蟲驅避劑，可有效防蚊。

驅蚊4大方法

1.安裝蚊網

若情況嚴重，可考慮安裝1mm x 1mm蚊網，防蚊蟲入屋。

2.電蚊拍

有效即時消滅蚊蟲。

3.天然產品驅蚊

可用驅蚊香薰，如香茅味精油。

4.減少屋內雜物

昆蟲喜歡潮濕環境，特別需要減少衣服數量。

資料來源：本港「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗

消委會實測25款驅蚊劑 9款5星推薦

要預防登革熱，有效的個人防護必不可少。消委會在第571期《選擇》月刊，對市面上25款驅蚊劑樣本進行實測比拼，發現成分是決定效能的關鍵。在眾多成分中，避蚊胺（DEET）被評為驅蚊效能最高。

【9款5星驅蚊劑推薦名單】

含DEET的驅蚊膏

3M Ultrathon 驅蚊膏

產地：美國

價錢：$55

總評：5*

含DEET的驅蚊噴霧/驅蚊液

OFF!歐護 防蚊液

產地：美國

價錢：$67.7

總評：5*

萬寧 避蚊胺驅蚊蟲噴霧

產地：中國

價錢：$45

總評：5*

RID Antiseptic Repellent Tropical Strenght Pump Spray 8 HR Protection

產地：澳洲

價錢：$128

總評：5*

含Picaridin 的驅蚊乳液

曼秀雷敦 低敏驅蚊乳液

產地：越南

價錢：$98.9

總評：5*

含Picaridin 的驅蚊噴霧/驅蚊液

OFF! 歐護Picaridin 防蚊液

產地：澳洲

價錢：$85

總評：5*

Skin Techology Protect 20% 長效防蚊液(無香精)

產地：紐西蘭

價錢：$259

總評：5*

含IR3535的驅蚊噴霧/驅蚊液

驅蚊大師 滅菌驅蚊液

產地：香港

價錢：$108

總評：5*

含PMD的驅蚊噴霧

日本叮叮 全效版配方驅蚊防蟲噴霧

產地：香港

價錢：$55

總評：5*

DEET效能最強

消委會測試驅蚊劑時檢視成分，有5款樣本標示含避蚊胺（DEET）、4款標示派卡瑞丁（Picaridin或Icaridin）、2款標示含丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、3款標示含-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）、1款標示含雪松油（Cedar Oil）、2款標示含野紅茄提取物，以及8款聲稱「天然」或「草本」。成分拆解如下：

1. 避蚊胺（DEET）

消委會指出，在眾多成分中，DEET的驅蚊效能最高。測試其中1款標示含DEET的樣本，是全部25款樣本中唯一1款在所有時點的測試都沒有任何蚊子降落測試員前臂的皮膚，保護力最強。

不過，接觸過量或使用高濃度的DEET產品有機會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，尤其是對兒童對象。參考香港衛生防護中心建議，兒童應盡量使用較低濃度（上限10%）的DEET驅蚊劑，而6個月以下的嬰兒更不要使用。

2. 派卡瑞丁（Picaridin）

此成分幾乎無色無臭，使用在皮膚上不會感到黏膩，驅蚊效能同樣較高，亦較DEET不易刺激皮膚；惟有機會刺激眼睛。該成分是歐洲和澳州常見的驅蚊劑成分，西澳衛生部曾發出公告，不建議12個月以下兒童使用含派卡瑞丁的驅蚊劑。

3. 丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）

一種合成氨基酸，幾乎無色無味，但有機會刺激眼睛。美國疾控中心（CDC）曾表示IR3535不應用於2個月以下兒童；歐洲化學品管理局亦曾建議市民，針對3歲半以下兒童使用次數應限制在每日1次內。

4. 薄荷烷-3、8二醇（PMD）

又稱檸檬尤加利，通常提取自檸檬桉或尤加利樹的精油。美國CDC曾提醒市民，PMD有可能刺激眼睛及引發潛在皮膚過敏反應，故不建議3歲以下兒童使用含PMD或檸檬尤加利成分的驅蚊劑。

驅蚊劑勿頻繁使用

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問時提醒，驅蚊劑並非多噴幾次，效果就會愈好，過度使用反而可能增加皮膚敏感風險。若出現過敏反應，應立即停止使用，否則情況會愈來愈嚴重，並避免抓撓導致皮膚發炎。

另外，在使用驅蚊劑時，特別需要注意與防曬產品的配搭。一般來說，如果使用防曬和驅蚊劑，建議先塗抹防曬，才使用驅蚊劑，這樣可以達到最佳的保護效果。此外，如果對驅蚊劑敏感，穿著長袖衣物也能起到防止蚊蟲叮咬的作用。