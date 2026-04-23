眼睛健康｜男子騎車飛蟲入眼捽眼後近乎失明，醫生揭嚴重角膜潰瘍

春夏期間蚊蟲活躍，市民在戶外活動或騎車時，或曾有飛蟲入眼的經歷，往往習慣揉眼了事，但恐藏失明危機！福建一名男子日前騎電動車時遭飛蟲入眼，隨手揉眼後未有即時求醫，竟演變成嚴重的真菌性角膜潰瘍，左眼視力一度急降至0.04，近乎失明。

據內媒報道，居於福建的胡先生（化名）日前騎電動車時，一隻飛蟲不慎飛入左眼。他當下以為只是小事，僅以手揉搓數下，待異物感減退後便未有理會。然而，其左眼隨後出現嚴重視力模糊，且情況持續惡化，最終不得不緊急入院檢查。經檢查後顯示，胡先生的右眼視力為0.6，但左眼視力僅剩0.04，視力幾乎喪失。

經診斷，胡先生證實患上真菌性角膜潰瘍。醫生指出，真菌性角膜炎比細菌性角膜炎更凶險，真菌感染後如同「樹根」般向角膜深層生長，常用抗菌藥難以奏效，而抗真菌藥滲透性亦相對較差，一旦延誤治療，嚴重者恐導致角膜穿孔，甚至面臨眼球損毀的風險。

武漢愛爾眼科漢口醫院院長曾慶延表示，「蚊蟲入眼之後，本身它可能會有一些尖利的一些刺爪，有可能造成角膜上皮的屏障受損，然後它攜帶的真菌有可能會經過破壞的屏障，進入到角膜上面，造成角膜的感染潰瘍。」

幸運的是，胡先生入院後，經約一周的治療後，其眼部的症狀終獲緩解。醫生指出，真菌感染初期症狀不明顯，相關治療的藥物在藥店很難買到，而且治療效果也不是很明顯。若處理不當，病情往往難以控制。

曾慶延提醒，春夏季進行戶外活動時應加強眼部防護，可佩戴護目鏡以減低異物入眼風險；一旦有飛蟲入眼，切勿用手揉搓，應立即用清水或生理食鹽水沖洗。曾慶延提醒，如果處理後仍覺得不舒服，甚至出現眼紅或視力下降，應及早就醫檢查。

濃密假眼睫毛容易積聚污染物、滋生細菌

除了不要揉手眼外，眼科專科醫生余珊曾接受訪問時亦曾表示，近年愈來愈多女士喜歡植假眼睫毛，但濃密的假眼睫毛容易積聚污染物及滋生細菌，亦有部分女士因怕洗掉假眼睫毛而不清潔眼部，最終誘發眼皮發炎，甚至長出蟎蟲，故提醒大家必須徹底清潔眼瞼位置。

她又補充，如長時間沒有清除蟎蟲，輕則造成眼乾眼紅、分泌物增多，嚴重可致瞼緣炎、結膜炎、瞼板腺功能障礙等。以下為眼睛長蟎蟲的4個症狀：

眼睛長蟎蟲4個症狀

1.眼部痕癢

2.分泌物增加

3.生眼瘡

4.眼睫毛脫落

資料來源：眼科專科醫生余珊

如何分辨3種結膜炎？

本港註冊西醫狄子玲醫生曾接受訪問時指出，結膜炎一般可分為3種，包括過敏性結膜炎、細菌性結膜炎，以及病毒性結膜炎，各有不同病徵和症狀：

1.過敏性結膜炎

主要症狀：眼睛紅癢、有時結膜會長出小水泡，導致有異物感等

病因多與個人體質有關，例如接觸到空氣污染、隱形眼鏡不乾淨等致敏原，故此不會傳染他人

2.細菌性結膜炎

主要症狀：眼睛紅腫，且有偏黃和較黏稠的分泌物

3.病毒性結膜炎

主要症狀：眼睛紅腫，且有偏水狀的分泌物

病毒性結膜炎通常與上呼吸道感染有關，與新冠肺炎大多出現上呼吸道病徵脗合

資料來源：保誠保險健康評估中心狄子玲醫生

如果早上起床後，發現眼睛又紅又腫，狄醫生建議可用冰敷眼睛10至15分鐘。如果症狀有緩解，屬於過敏性結膜炎的機會較大；如果症狀未能緩解，則可能是細菌性或病毒性結膜炎，患者要盡快求醫。

9大護眼貼士

據本港衞生署資料建議9大護眼貼士，提醒市民要關注眼睛健康，日常要養成良好生活習慣，減少對眼睛的負擔和傷害。

1.定期檢查視力

2.保持適度的光線

持續使用電腦或手機45分鐘，便應休息5至10分鐘

3.與顯示屏幕保持最少50厘米

4.避免躺臥看書或使用手提電話

5.多吃各種水果、蔬菜及多喝水

6.睡眠充足

7.戶外活動可戴帽子或太陽眼鏡

8.勿用手「揉眼」

9.眼睛不適盡快求醫

資料來源：衞生署