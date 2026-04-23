歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

港樂「沈靖韜凱旋音樂會」:整體聽感彷彿置身一場大雨之中，無數...
Art & Living 夢囈之上

港樂「沈靖韜凱旋音樂會」:整體聽感彷彿置身一場大雨之中，無數...
開市Good Morning

阿里業績遠遜預期ADR瀉7%

名人保養|《逐玉》28歲張凌赫曾胖到100KG，靠4招4個月...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養|《逐玉》28歲張凌赫曾胖到100KG，靠4招4個月...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
眼睛健康｜男子騎車飛蟲入眼捽眼後近乎失明，醫生揭嚴重角膜潰瘍
健康Tips

眼睛健康｜男子騎車飛蟲入眼捽眼後近乎失明，醫生揭嚴重角膜潰瘍

健康解「迷」
健康解「迷」

　　春夏期間蚊蟲活躍，市民在戶外活動或騎車時，或曾有飛蟲入眼的經歷，往往習慣揉眼了事，但恐藏失明危機！福建一名男子日前騎電動車時遭飛蟲入眼，隨手揉眼後未有即時求醫，竟演變成嚴重的真菌性角膜潰瘍，左眼視力一度急降至0.04，近乎失明。

 

　　據內媒報道，居於福建的胡先生（化名）日前騎電動車時，一隻飛蟲不慎飛入左眼。他當下以為只是小事，僅以手揉搓數下，待異物感減退後便未有理會。然而，其左眼隨後出現嚴重視力模糊，且情況持續惡化，最終不得不緊急入院檢查。經檢查後顯示，胡先生的右眼視力為0.6，但左眼視力僅剩0.04，視力幾乎喪失。

 

　　經診斷，胡先生證實患上真菌性角膜潰瘍。醫生指出，真菌性角膜炎比細菌性角膜炎更凶險，真菌感染後如同「樹根」般向角膜深層生長，常用抗菌藥難以奏效，而抗真菌藥滲透性亦相對較差，一旦延誤治療，嚴重者恐導致角膜穿孔，甚至面臨眼球損毀的風險。

 

　　武漢愛爾眼科漢口醫院院長曾慶延表示，「蚊蟲入眼之後，本身它可能會有一些尖利的一些刺爪，有可能造成角膜上皮的屏障受損，然後它攜帶的真菌有可能會經過破壞的屏障，進入到角膜上面，造成角膜的感染潰瘍。」

 

　　幸運的是，胡先生入院後，經約一周的治療後，其眼部的症狀終獲緩解。醫生指出，真菌感染初期症狀不明顯，相關治療的藥物在藥店很難買到，而且治療效果也不是很明顯。若處理不當，病情往往難以控制。

 

　　曾慶延提醒，春夏季進行戶外活動時應加強眼部防護，可佩戴護目鏡以減低異物入眼風險；一旦有飛蟲入眼，切勿用手揉搓，應立即用清水或生理食鹽水沖洗。曾慶延提醒，如果處理後仍覺得不舒服，甚至出現眼紅或視力下降，應及早就醫檢查。

 

濃密假眼睫毛容易積聚污染物、滋生細菌

 

　　除了不要揉手眼外，眼科專科醫生余珊曾接受訪問時亦曾表示，近年愈來愈多女士喜歡植假眼睫毛，但濃密的假眼睫毛容易積聚污染物及滋生細菌，亦有部分女士因怕洗掉假眼睫毛而不清潔眼部，最終誘發眼皮發炎，甚至長出蟎蟲，故提醒大家必須徹底清潔眼瞼位置。

 

　　她又補充，如長時間沒有清除蟎蟲，輕則造成眼乾眼紅、分泌物增多，嚴重可致瞼緣炎、結膜炎、瞼板腺功能障礙等。以下為眼睛長蟎蟲的4個症狀：

 

眼睛長蟎蟲4個症狀

1.眼部痕癢

2.分泌物增加

3.生眼瘡

4.眼睫毛脫落

資料來源：眼科專科醫生余珊

 

如何分辨3種結膜炎？

 

　　本港註冊西醫狄子玲醫生曾接受訪問時指出，結膜炎一般可分為3種，包括過敏性結膜炎、細菌性結膜炎，以及病毒性結膜炎，各有不同病徵和症狀：

 

1.過敏性結膜炎
主要症狀：眼睛紅癢、有時結膜會長出小水泡，導致有異物感等

病因多與個人體質有關，例如接觸到空氣污染、隱形眼鏡不乾淨等致敏原，故此不會傳染他人

 

2.細菌性結膜炎
主要症狀：眼睛紅腫，且有偏黃和較黏稠的分泌物

 

3.病毒性結膜炎
主要症狀：眼睛紅腫，且有偏水狀的分泌物

病毒性結膜炎通常與上呼吸道感染有關，與新冠肺炎大多出現上呼吸道病徵脗合

資料來源：保誠保險健康評估中心狄子玲醫生

 

　　如果早上起床後，發現眼睛又紅又腫，狄醫生建議可用冰敷眼睛10至15分鐘。如果症狀有緩解，屬於過敏性結膜炎的機會較大；如果症狀未能緩解，則可能是細菌性或病毒性結膜炎，患者要盡快求醫。

 

9大護眼貼士

 

　　據本港衞生署資料建議9大護眼貼士，提醒市民要關注眼睛健康，日常要養成良好生活習慣，減少對眼睛的負擔和傷害。

 

1.定期檢查視力

2.保持適度的光線
持續使用電腦或手機45分鐘，便應休息5至10分鐘

3.與顯示屏幕保持最少50厘米

4.避免躺臥看書或使用手提電話

5.多吃各種水果、蔬菜及多喝水

6.睡眠充足

7.戶外活動可戴帽子或太陽眼鏡

8.勿用手「揉眼」

9.眼睛不適盡快求醫

資料來源：衞生署

 

Tags:#眼睛健康#真菌性角膜潰瘍#眼睛受傷#眼睛衛生#眼睛感染#護眼貼士#結膜炎#揉眼#眼睛刺激#眼睛紅腫#眼睛分泌物#眼睛發炎#眼睛蟎蟲#眼妝#護眼建議
Add a comment ...Add a comment ...
遺愛人間｜16歲韓國少女車禍腦死亡捐贈器官救6人，本港器官捐贈流程一文看
更多健康解「迷」文章
遺愛人間｜16歲韓國少女車禍腦死亡捐贈器官救6人，本港器官捐贈流程一文看
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處