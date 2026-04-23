B群、維他命D｜營養師解析心血管與代謝健康關鍵，4大攝取建議

每當提及營養補充，奧米加3或抗炎抗氧化劑總是焦點，而某些基礎營養素雖缺乏網路熱度，卻是代謝健康的無名英雄。剛於今年2月中發表的一項新加坡研究指出，平平無奇的維他命B群及維他命D，提供預防慢性病與穩定代謝的關鍵作用。

最新研究：B群及維他命D同樣重要

該研究追蹤了超過600名、平均40歲的女性，發現維他命水平與代謝指標息息相關：

• 維他命B1：水平較高者，血糖、糖化血紅素及胰島素抵抗指數均較低，HDL（好膽固醇）則較高。

• 維他命B6：與血糖控制及代謝綜合症評分呈反比，水平偏低者整體代謝狀況明顯較差

• 維他命D：近半數受訪者攝取不足。較高的維他命D水平與較低的胰島素抵抗及較高的HDL相關

• 葉酸（屬維他命B）：逾3成女性缺乏。葉酸是唯一與情緒扯上關係的營養素，高水平者壓力感及抑鬱症狀評分較低

注意，研究發現屬脂溶性的維他命A、E、K血液水平較高人士，代謝綜合症評分反而差，這可能反映了高血脂而非營養過剩。儘管此為研究部分經費受補充品企業資助，但所指出的缺乏現象仍具臨床警示意義。

為何總被忽視？

維他命B群及維他命D等營養補充劑常因價格親民且缺乏「抗衰老」等吸睛標籤而被忽視，但其科學理據相當紮實。

簡單來說，B6、葉酸和B12是負責處理代謝及修復基因、幫助蛋白質代謝和調節血液中的壓力指標。缺乏B群會增加患上心血管疾病的風險，並影響穩定血糖的能力。另外，葉酸與B12更參與血清素與多巴胺分泌，關乎情緒健康。而維他命D則有直接改善胰島素敏感性功能。



營養師的4個實際建議

• 食物先行：全穀、豆類、深色蔬菜、蛋奶及瘦肉是B群的天然來源。

• 維他命B雜補充劑為輔：飲食不均勻或體重偏高的女性可考慮補充。

• 補充維他命D：由於大部分香港女士都在室內工作及經常搽防曬的習慣，維他命D缺乏現象普遍，且食物來源不能提供建議分量，可與醫生或註冊營養師諮詢每日補充1,000至2,000 IU，如上圖補充劑。

• 維他命A及E補充劑慎用：維他命A、E過量有害，無明確缺乏毋須額外購買單一補充劑。