變種病毒警示｜新冠蟬病毒襲港？港女咳嗽失聲快測陰性，專家揭2類人高危

新冠變種「蟬」病毒殺入香港？近日有港女在社交平台分享指，她自4月初起先後出現嚴重喉嚨痛及高燒，退燒後轉為劇烈咳嗽，並伴隨大量「黃綠色濃痰」，聲音由沙啞迅速演變成「失聲」。她多次快測結果均呈陰性，但服用一般感冒藥物亦未見好轉，遂發文詢問：「到底係咩新型病毒」？

蟬病毒︱咳到甩肺變聲快測仍呈陰性

一名港女近日在社交平台Threads發文指，自己由4月6日開始出現喉嚨痛及發燒，退燒後轉為劇烈咳嗽，且伴隨大量黃綠色濃痰，更出現「變聲」。她形容，説話或進食時氣管均極度痕癢，每到夜晚更「咳到甩肺」。她表示，曾進行新冠病毒快測，結果呈陰性，服用一般感冒藥亦未見起色。

測快測又咩事都冇，睇醫生又淨係開咗啲傷風咳藥，食咗幾日好似冇乜料到。到底係咩新型病毒，有無人知？

蟬病毒︱「過來人」分享類似患病經歷

帖文發出後引起大量網民熱議，不少曾出現相似病徵的「過來人」分享自身經歷：「一樣黃綠痰，我睇開嘅醫生，判咗做『支氣管炎』」、「中咗呢個病毒任何藥都冇用，好快會由聲沙至失聲，每隔一段時間都會咳綠色痰，一個月後會自動好返」、「我同你症狀差唔多，復活節開始唔妥，冇發燒但周身骨痛，喉嚨痛之後開始咳，痰黃綠色，睇醫生開抗生素，食晒到今日到未好晒。不過叫做啲痰終於冇色，都唔知咩菌嚟」。

亦有網民分享康復心得：「食普通止咳化痰藥等佢自己好，如果都係冇用，啲痰仲黃綠，醫生會開抗生素，我次次都要食抗生素先好」、「去睇呼吸系統科醫生會開專醫支氣管炎既抗生素；搭巴士/地鐵要戴口罩；戒凍飲，特別係凍檸水/茶，關於檸檬、橙嘅都唔好食唔好飲；要早瞓11:00pm前，每日飲1.5-2L水；食晒成個抗生素療程之後買啲保健食品蟲草食吓，朝早空肚食，養返好條氣管，唔係老咗就好大鑊。以上純個人分享，每個人體質都唔同」。

蟬病毒︱2類人士高危

據《BBC》報道，新冠病毒變異株BA.3.2屬於Omicron系列的亞變種，早於2024年11月在南非首次被發現，其後處於「休眠狀態」，因如同蟬一樣能在地下長期生存，因此被稱為「蟬」（Cicada）。直至2025年9月起全球病例才開始急增，目前已在23個國家及地區出現，包括美國、香港、莫桑比克和英國等。

世界衛生組織（WHO）已將該變種病毒列入「監測」名單，意味着「可能需要優先關注」，目前正在對其進行調查，以確定其是否會對全球公共衛生構成威脅。

有研究發現，病例數據顯示兒童似乎比成人更易感染BA.3.2。劍橋大學拉文德拉·古普塔（Ravindra Gupta）教授分析背後可能原因，指BA.3.2是一種前所未見的變異株，再加上兒童接觸過的病毒種類較少，免疫力低於成人，因此對這種病毒抵抗力較弱。另有研究人員認為，BA.3.2內一種高度突變的蛋白質，可能使其更容易與兒童的細胞結合。

專家提醒，65歲以上的長者、免疫功能低下者及長期病患者在感染後病情可能非常嚴重。患有肺部疾病、心臟病或免疫缺陷的孩子，一旦出現感染症狀，應盡早求醫；但對於大多數健康兒童來說，這種病毒感染後通常會自行痊癒。

蟬病毒︱BA.3.2變異株9大症狀

專家指出，目前尚無證據顯示BA.3.2變異株比其他變種病毒更容易致病，不過其與一般新冠病毒的症狀大同小異。以下為9大常見症狀：

● 發燒

● 咳嗽

● 喉嚨痛

● 鼻塞

● 疲勞

● 頭痛

● 全身痠痛

● 呼吸急促

● 腹瀉

衞生署回應：新冠疫苗預料仍能對BA.3.2有效

對於新冠病毒變異株BA.3.2，衞生署回應指，新冠已成為一種有周期性的風土病，香港過往每隔大約6至9個月會經歷一次活躍周期，中心的分析顯示活躍周期與主流變異病毒株變化及社區群體免疫力下降有關。最近一次新冠活躍周期在去年四月至六月期間發生。從去年5月中的高峰逐步回落後，至今本地新冠活躍程度仍然維持於低水平。

BA.3.2變異病毒株是Omicron變異株的後代譜系，於2024年11月22日首次被通報，並自2025年12月5日起被世界衞生組織（世衞）列為「監視下的變異株」，該變異病毒株已在全球超過二十個國家出現，但活躍程度仍處於相對低水平。世衞認為BA.3.2病毒株對全球公共衞生構成風險的程度為低，目前獲批准使用的新冠疫苗預料仍能對BA.3.2有效，且未有證據顯示BA.3.2病毒株會引致更嚴重的疾病。

衞生署衞生防護中心（中心）一直根據世衞的新冠病毒變異病毒株監視名單，密切監察本地變異病毒株的整體流行情況。基因分析顯示，NB.1.8.1（與JN.1相關的變異病毒株）是現時本地最流行的變異病毒株。中心於今年1月及2月期間的污水樣本及社區樣本中亦曾檢出BA.3.2病毒株，分別佔病毒基因分析樣本的約25%及7%。中心會繼續密切監察新冠病毒在本地的活躍程度及病毒株變異情況，並留意世衞的最新風險評估。



因應新冠的周期性出現，市民應適時接種新冠疫苗，以減低感染新冠病毒後重症和死亡的風險。現時在政府新冠疫苗接種計劃下，6個月大或以上人士可免費接種初始劑次，而優先組別人士不論過往已接種多少劑疫苗，於接種上一劑疫苗或感染新冠病毒（以較後者為準）最少6個月後，均可免費接種加強劑。新冠重症主要影響一老一幼及長期病患者，而現有科學數據皆充分證明新冠疫苗有效減低重症和死亡風險。未接種新冠疫苗初始劑次的人士（包括幼兒及兒童）應按時接種。至於高風險市民更應盡快接種額外加強劑。