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大腸癌警示｜18歲男生確診3期，醫生揭2大警號勿再忽視
健康Tips
大腸癌

大腸癌警示｜18歲男生確診3期，醫生揭2大警號勿再忽視

健康解「迷」
健康解「迷」

　　隨着現代人飲食與生活習慣轉變，大腸癌患者近年呈現年輕化趨勢。有醫生近日分享一宗大腸癌年輕化個案，一名年僅18歲的男生確診大腸癌三期。醫生強調，腸道病變不分年齡，根據2026年最新臨床數據顯示，年輕患者由出現身體不適到確診，平均較年長族群多延誤約128天（約4個月），往往因將身體警訊誤認為小毛病，導致錯失治療黃金期。醫生呼籲，若出現2大症狀，應進一步檢查，切勿輕視。

 

大腸癌年輕化｜年輕人易忽略身體警訊

 

　　台灣胃腸肝膽科醫生舒敬軒在其Facebook專頁指出，近年大腸癌有年輕化跡象，甚至有出現年僅18歲便確診大腸癌三期的個案。他引述2026年最新臨床數據指出，年輕人感覺身體不適時，太習慣把身體的警訊歸類為小毛病，由初期不適到正式確診大腸癌，平均比年長者延誤128天。這段約4個月的時間，往往是病情惡化的關鍵。

 

大腸癌年輕化｜醫生提醒：2大徵狀不容忽視

 

　　舒敬軒指出，許多年輕人發現排便帶血時，直覺認為只是痔瘡，但腸道病變並不分年齡。在與血便共存的期間，癌細胞可能正在腸道內加速擴張。他特別提出兩大不容忽視的警號：

 

　　反覆血便超過兩周：雖然痔瘡亦會導致出血，但大腸癌同樣會出現血便。若血便情況持續兩周未見改善，這可能是身體發出的求救信號。

 

　　檢查正常但持續悶痛：若腹部長期感到不明原因悶痛，即使一般的常規檢查（如超音波）顯示正常，但症狀依舊持續，建議進一步安排大腸鏡檢查，以排除結構性病變的可能。

 

大腸癌年輕化｜醫生籲：勿因年輕而掉以輕心

 

　　舒敬軒提醒，若出現長期排便習慣改變、不明原因腹痛，或本身有大腸癌家族病史，切勿再以「年輕」為由而掉以輕心。面對持續的不適，應及早求醫檢查，以免延誤病情。

 

資料來源：台灣胃腸肝膽科醫生舒敬軒

 

同場加映｜大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

 

　　據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈曾表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

 

　　消化系外科專科醫生劉育志曾稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

 

大腸癌｜3大症狀恐是癌症前兆

 

　　台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒曾在其Facebook專頁發文分享，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過兩周，務必盡快求醫檢查：

 

● 排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

● 便意頻繁但排不淨：經常排不乾淨，同時大便變細

● 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

 

　　此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。

 

 

Tags:#癌症#大腸癌#瘜肉#健康#癌症症狀#年輕患者#早期檢測#痔瘡#大腸癌年輕化#腫瘤科#便血
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