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名人健康｜施明設靈李家鼎暴瘦現身，步履蹣跚需攙扶惹健康隱憂
健康Tips

名人健康｜施明設靈李家鼎暴瘦現身，步履蹣跚需攙扶惹健康隱憂

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「鼎爺」李家鼎前妻、藝人施明（原名：方寶儀）3月21日病逝，終年74歲。家屬昨日（22日）於大圍寶福紀念館為其設靈，靈前擺放了6個白玫瑰花圈。由於設靈前曾爆出兄弟失和糾紛，外界均憂心靈堂上，2人會現場再起衝突。鼎爺當日下午在細仔李泳豪及媳婦Agnes（林妤謙）的陪同下現身，眼見他身形暴瘦及憔悴不少，外界均憂心其健康情況。

 

李家鼎暴瘦現身

 

　　曾言視前妻為最愛的鼎爺，昨日與細仔泳豪及媳婦Agnes同現身靈堂，鼎爺身材較以往消瘦很多，仿如「紙片人」，行路時亦步履蹣跚，更一度需親人攙扶，令人心痛。面對着記者的拍照要求，3人亦有停步配合。從現場畫面可見，鼎爺除了暴瘦外，精神狀況亦非常憔悴，雙眼亦滿佈疲態。據了解，鼎爺由於胃部不適，食慾大減，體重驟降至僅約120磅。

 

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

資深藝人、李家鼎前妻施明於3月21日因肺炎離世，終年74歲。(TVB娛樂新聞台影片截圖)

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

(TVB娛樂新聞台影片截圖)

 

李泳豪妻被禁止進入

 

　　雖然李泳豪太太Agnes（林妤謙）亦有到場，不過當她與丈夫欲進入靈堂前，卻被一眾保安阻止，泳豪於是只好示意太太於門外等候，自己與爸爸步入靈堂。雖然未可入內向奶奶親身送別，等候大約半小時後，她亦有在靈堂外向奶奶鞠躬，然後便離開，對於記者的種種提問，均沒有回應。 

 

　　而她與丈夫李泳豪合署的花牌，亦無被安排於靈堂內放置，最終被人移到後樓梯位置。

 

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

資深藝人、李家鼎前妻施明於3月21日因肺炎離世，終年74歲。（FB圖片）

 

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

李家鼎及施明相戀四年結為夫妻，育有兩子李泳漢及李泳豪。（FB圖片）

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明與兩子李泳漢及李泳豪合照。（FB圖片）

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

（FB圖片）

 

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明設靈丨 李家鼎暴瘦現身　步履蹣跚需由李泳豪攙扶神情憔悴令人憂心

施明入院照。（IG@drift_greg）

 

鍾志光爆兩兄弟靈堂無交流

 

　　鍾志光（鍾Sir）昨日亦有到靈堂送別施明，他離場時亦有停步接受傳媒訪問，並提起鼎爺因胃不適，確影響進食而消瘦。至於2兄弟的衝突，曾跟李泳豪於《愛·回家》合作的他則表示:

 

　　一家唔知一家事，我亦從來唔會同豪仔談論呢啲。佢哋兩兄弟都喺度，我入去同佢哋主人家講節哀保重，可能時間好短，唔見到佢哋兩兄弟有交流，佢哋有企埋一齊，不過鼎爺無坐埋去，唔知係咪啲習俗安排。

Tags:#逝世#娛樂圈#藝人#李家鼎#李泳漢#李泳豪#林妤謙#施明#方寶儀#鍾志光
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