名人健康｜施明設靈李家鼎暴瘦現身，步履蹣跚需攙扶惹健康隱憂

「鼎爺」李家鼎前妻、藝人施明（原名：方寶儀）3月21日病逝，終年74歲。家屬昨日（22日）於大圍寶福紀念館為其設靈，靈前擺放了6個白玫瑰花圈。由於設靈前曾爆出兄弟失和糾紛，外界均憂心靈堂上，2人會現場再起衝突。鼎爺當日下午在細仔李泳豪及媳婦Agnes（林妤謙）的陪同下現身，眼見他身形暴瘦及憔悴不少，外界均憂心其健康情況。

李家鼎暴瘦現身

曾言視前妻為最愛的鼎爺，昨日與細仔泳豪及媳婦Agnes同現身靈堂，鼎爺身材較以往消瘦很多，仿如「紙片人」，行路時亦步履蹣跚，更一度需親人攙扶，令人心痛。面對着記者的拍照要求，3人亦有停步配合。從現場畫面可見，鼎爺除了暴瘦外，精神狀況亦非常憔悴，雙眼亦滿佈疲態。據了解，鼎爺由於胃部不適，食慾大減，體重驟降至僅約120磅。

資深藝人、李家鼎前妻施明於3月21日因肺炎離世，終年74歲。(TVB娛樂新聞台影片截圖)

(TVB娛樂新聞台影片截圖)

李泳豪妻被禁止進入

雖然李泳豪太太Agnes（林妤謙）亦有到場，不過當她與丈夫欲進入靈堂前，卻被一眾保安阻止，泳豪於是只好示意太太於門外等候，自己與爸爸步入靈堂。雖然未可入內向奶奶親身送別，等候大約半小時後，她亦有在靈堂外向奶奶鞠躬，然後便離開，對於記者的種種提問，均沒有回應。

而她與丈夫李泳豪合署的花牌，亦無被安排於靈堂內放置，最終被人移到後樓梯位置。

資深藝人、李家鼎前妻施明於3月21日因肺炎離世，終年74歲。（FB圖片）

李家鼎及施明相戀四年結為夫妻，育有兩子李泳漢及李泳豪。（FB圖片）

施明與兩子李泳漢及李泳豪合照。（FB圖片）

（FB圖片）

施明入院照。（IG@drift_greg）

鍾志光爆兩兄弟靈堂無交流

鍾志光（鍾Sir）昨日亦有到靈堂送別施明，他離場時亦有停步接受傳媒訪問，並提起鼎爺因胃不適，確影響進食而消瘦。至於2兄弟的衝突，曾跟李泳豪於《愛·回家》合作的他則表示:

一家唔知一家事，我亦從來唔會同豪仔談論呢啲。佢哋兩兄弟都喺度，我入去同佢哋主人家講節哀保重，可能時間好短，唔見到佢哋兩兄弟有交流，佢哋有企埋一齊，不過鼎爺無坐埋去，唔知係咪啲習俗安排。