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血型與壽命｜研究揭最短命血型，1種飲食恐縮短24年壽命
健康Tips

血型與壽命｜研究揭最短命血型，1種飲食恐縮短24年壽命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　血型決定健康？不止，還決定壽命長短！有專家研究發現，不同血型的人因免疫特性、代謝反應及患病風險各異，平均壽命出現明顯差異，其中一個血型平均僅能活到62歲，而最長壽的血型則可多活25年，長命到87歲！

 

血型看壽命｜分析4種血型壽命長短

 

　　根據美國醫生Steven M. Weissberg與Joseph Christiano於1990年合著的《The Answer is in Your Bloodtype》一書，研究人員分析了5,114名不同血型人士的數據，發現A、B、AB、O四種血型的平均壽命確實存在差異。

 

4種血型看壽命｜A型血：平均壽命最短僅62歲

 

　　研究顯示，A型血人士的平均壽命約為61.6歲，是四種血型中最短命的。原因在於A型血的血液較為濃稠，容易增加患上心血管疾病的風險；同時血液流動較慢，新陳代謝及免疫力也相對較差，易受環境與壓力影響而生病。

 

　　美國著名自然療法學者Dr. Peter J. D'Adamo指出，A型血人士適合植物性飲食，因為天然食物能調整其敏感的免疫系統。Weissberg與Christiano的研究更提到，A型血人士若以肉類為主食，壽命可能縮短多達24年，因此素食或接近素食的飲食模式對他們最為有利。

 

4種血型看壽命｜B型血：平均78歲 消化系統佳但易胖

 

　　B型血人士的平均壽命為78.2歲，是較長壽的一群。這與B型血消化系統較好有關，能有效從飲食中吸收營養，為身體提供充足能量。然而這也帶來副作用，B型血人士更容易肥胖及患上糖尿病。

 

　　Dr. Peter J. D'Adamo建議，B型血人士應避免進食粟米、小麥、蕎麥、扁豆、番茄、花生、芝麻及雞肉等食物，因為這些會影響新陳代謝，容易導致體重增加。他們更適合食用羊肉、山羊肉、鹿肉，以及綠葉蔬菜和低脂乳製品。

 

4種血型看壽命｜AB型血：平均70歲 情緒波動影響免疫

 

　　AB型血人士結合了A型及B型血的優缺點，平均壽命約69.5歲。他們的身體狀況一般較為良好，但情緒容易起伏、常有憂慮，這些壓力會對免疫系統造成負面影響。

 

　　Dr. Peter J. D'Adamo指出，AB型血人士胃酸含量較低，不足以有效代謝肉類，進食肉類容易轉化為脂肪儲存在體內。若經常食用燻製或醃製肉類，更可能增加患上胃癌的風險。他建議AB型血人士避免攝取咖啡因及酒精，尤其在壓力較大時；可多食豆腐、乳製品和綠葉蔬菜，並採用少食多餐的方式，以緩解消化問題。

 

4種血型看壽命｜O型血：最長壽血型平均87歲

 

　　O型血人士堪稱「長壽之王」，平均壽命達86.7歲，比A型血足足多活25年。研究顯示，O型血除了是萬用捐血者外，免疫效率也是最好的。有研究發現，O型血人士感染新冠病毒的風險及重症比例都較低，A型血患者重症住院約需13天，O型血僅需9天就能痊癒，可見其抗病力與恢復速度都較佳。

 

　　Dr. Peter J. D'Adamo解釋，O型血人士胃酸分泌通常較多，能有效消化動物性蛋白質，其體內分解肉類蛋白質的酵素比其他血型多出三倍以上。但他們不易消化乳製品、豆類及穀類。建議O型血人士多食蔬菜，肉類則以瘦肉、有機人道飼養的動物為主，同時避免攝取穀物、小麥、玉米、豆類及乳製品。

 

血型看壽命｜專家提醒血型僅供參考 健康生活為根本

 

　　雖然這項研究揭示了血型與壽命的統計關聯，但專家強調，血型僅是影響壽命的眾多因素之一。要打破血型帶來的健康危機，睡眠、飲食、運動習慣及情緒控制同樣重要。儘管研究揭示了血型與疾病風險的某些關聯，但專家強調，這些關聯性大多屬統計學上的「相對風險」增加，影響程度遠不及生活習慣。哈佛大學有專家指出，基因（包括血型）對疾病的影響比重相當低。維持健康體重、規律運動、戒煙、均衡飲食及控制血壓、血糖、膽固醇，才是守護健康最有效的方法。

 

　　事實上，多份醫學文獻指出，「血型飲食法」缺乏足夠科學證據支持。2013年一項系統性回顧發現，沒有研究能證實按血型飲食對健康有直接益處。2021年一項研究更指出，即使採用低脂純素飲食的人士，其體重、體脂、血脂等改善情況與血型並無關聯。

 

血型飲食｜4大血型飲食法

 

　　美國著名自然療法學者Dr. Peter J. D'Adamo針對不同血型，研究出一套最佳飲食法。他發現血型影響着人體內臟機能，因此建議要按血型進食相配食物，就既健康又能有效減磅修身。他主張不同血型應有各自合適的飲食方式，以達至最佳健康狀態。

 

　　以下是不同血型人士的一些飲食及運動建議：

 

A型血

  • 最適合素食瘦身
  • 免疫系統較敏感，易患心臟病名糖尿病，素食有助預防疾病
  • 注意食物盡量要天然，例如有機、新鮮或未經醃製食品、乳製品亦應避免
  • 適宜選擇太極、瑜珈等靜態活動
     

B型血

  • 多吃雞蛋、低脂乳品及綠色蔬菜
  • 宜戒食小麥、粟米、蕎麥、扁豆、番茄、芝麻及花生
  • 不宜進食雞肉、因雞肉中的高凝集素容易破壞免疫系統，最好以羊肉代替
  • 適合多做中度體能運動，如踩單車、游水、行山及打網球
     

AB型血

  • 多吃豆腐、海鮮、乳製品及綠色蔬菜
  • AB型血人士胃酸分泌較少，因此「食肉獸．宜減少進食肉類，避免脂肪積存體內
  • 建議少食多餐，盡量避免進食煙燻及加工肉類
  • 切勿以咖啡因或酒精減壓，可改為做運動紓緩情緒
  • A型血及B型血人士適宜做的運動，AB型血人士全都適宜做
     

O型血

  • 建議多吃瘦的有機肉類、魚、蔬菜及生果
  • O型血人士胃酸分泌較多，消化能力強，能減低膽固醇超標，亦有較佳的自療能力
  • 建議減少進食澱粉質，尤其穀類，因較易轉化成脂肪及三酸甘油酯，如小麥、豆、乳製品、咖啡因及酒精
  • 適合做較劇烈的運動，如跑步及其他帶氧運動
     

資料來源：美國著名自然療法學者Dr. Peter J. D'Adamo

 

　　台灣營養師李婉萍日前在其個人Facebook專頁發文，指出不同血型其實都有專屬於自己的飲食瘦身方法。她續指，「血型瘦身飲食法」其實是由美國自然療法學者Dr. Peter J.D’Adamo研究及提出，他發現血型與人體內部機能有相關連結，因此透過研究，提出每一種血型都有各自適合的「飲食類型」。

 

　　李婉萍根據這種飲食法，分別列出4大血型推薦多吃及建議避開的食物類型，供大家參考。

 

4種血型飲食法｜A型血：適合素食盡量天然

  • 最適合素食瘦身。由於A型血人士免疫系統較敏感，患心臟病及糖尿病的風險也較其他人高，素食有助預防疾病。
  • 注意食物盡量要天然，例如有機、新鮮或未經醃製食品，乳製品亦應避免。
  • 適宜選擇太極、瑜伽等靜態活動。

 

4種血型飲食法｜B型血：少吃雞肉多綠色蔬菜

  • 多吃雞蛋、低脂乳品及綠色蔬菜，有助減重。
  • 宜戒食小麥、粟米、蕎麥、扁豆、番茄、芝麻及花生，因可能會影響新陳代謝，容易引起疲倦、水腫及血糖低。
  • 不宜進食雞肉，因雞肉中的高凝集素容易破壞免疫系統，最好以羊肉代替。
  • 適合多做中度體能運動，如踩單車、游水、行山及打網球。

 

4種血型飲食法｜AB型血：少飲咖啡多吃海鮮

  • 減肥應多吃豆腐、海鮮、乳製品及綠色蔬菜。
  • AB型血人士胃酸分泌較少，因此「食肉獸」宜減少進食肉類，避免脂肪積存體內。
  • 建議少食多餐，盡量避免進食煙燻及加工肉類，否則增加患胃癌風險。
  • 切勿以咖啡因或酒精減壓，可改為做運動紓緩情緒。A型血及B型血人士適宜做的運動，AB型血人士全都適宜做。

 

4種血型飲食法｜O型血：少吃澱粉質

  • 建議多吃瘦的有機肉類、魚、蔬菜及生果。
  • O型血人士胃酸分泌較多，消化能力強，不但能減低膽固醇超標，並且有較佳的自癒能力。
  • 建議減少進食澱粉質，尤其穀類，因較易轉化成脂肪及三酸甘油酯，避免進食的食物包括小麥、豆、乳製品、咖啡因及酒精。
  • 適合做較劇烈的運動，如跑步及其他帶氧運動。

 

血型看健康｜4種血型健康風險

 

　　據美國《紐約郵報》報道，綜合多項醫學研究，整理出A、B、AB、O四大血型在不同疾病上的相對風險概況。雖然沒有絕對的「最佳血型」，但了解自身血型潛在的健康特質，或許有助於進行更有針對性的健康管理。

 

4種血型健康風險｜A型血：心血管風險較高　需留意癌症與壓力

 

👍🏻A型血者可能較不容易感染冬季活躍的諾羅病毒，亦較不吸引蚊蟲：較不容易招惹蚊子叮咬。

👎🏻A型血與較高的「壞膽固醇」濃度有關，這導致心臟病發作及其他心血管疾病的風險上升。O型血的人在這方面風險最低。此外，A型血的人發生早發型缺血性中風的風險較高，研究也發現A型血者整體患癌風險可能較非A型血者增加12%。另有研究指出，A型血者體內皮質醇濃度較高，可能更容易感受到壓力。

 

4種血型健康風險｜B型血：對特定病原體抵抗力較強　但需防代謝疾病

 

👍🏻B型血的人在一些感染防護上似乎具有優勢。研究指出，他們感染諾羅病毒的風險相對較低，對天花、瘧疾等病原體的防禦作用也可能較佳。同時，罹患胃癌、膀胱癌的整體風險較低。

👎🏻B型血者需要關注代謝與心血管問題。研究顯示，他們罹患第二型糖尿病和高血壓的盛行率偏高，也與心臟病風險增加有關。

 

4種血型健康風險｜AB型血：輸血優勢大　失智與血栓風險高

 

👍🏻AB型血在醫療急救中具有獨特優勢。AB+型血是「全適受血者」，可接受任何血型的血液；AB型的血漿則因可供任何血型使用，在創傷中心被視為「黃金液體」。

👎🏻AB型血與血管發炎關聯較高，美國心臟學會指出，AB型血者出現血栓、冠狀動脈疾病的風險在四大血型中最高。更顯著的是，根據2014年《神經學》期刊的研究，AB型血者出現記憶與思維問題的機率，比其他血型高出82%，專家認為與其凝血蛋白「第八凝血因子」濃度較高有關。

 

4種血型健康風險｜O型血：心血管疾病風險最低　為「全適供血者」

 

👍🏻O型血以「全適供血者」聞名，其血液可輸給任何血型。在健康方面，O型血者擁有較明顯的心血管優勢。美國心臟學會指出，他們心臟病發作、腿部與肺部出現血栓的風險最低，中風機率也比其他血型低約12%。研究亦顯示，O型血者因心肌梗塞等心臟疾病死亡的機率較其他血型低15%。

👎🏻O型血的人需要提防感染諾羅病毒，發生消化性潰瘍的風險也較高。此外，受傷或術後出血過多的機率較高。女性可能卵子數量與品質較差而較難受孕；妊娠期高血壓、產後出血風險也較高。

Tags:#A型血#B型血#AB型血#O型血#飲食與健康#長壽#血型飲食法#健康風險#心血管疾病#癌症#糖尿病#新陳代謝疾病#睡眠#素食#肥胖
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