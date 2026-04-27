麻疹警示｜香港機場爆麻疹群組感染，衞生署設站免費補打疫苗

香港國際機場近日出現麻疹群組感染，至今已有3名在同一間公司工作的後勤員工確診。衞生防護中心調查發現，涉事公司約2500名員工中，約三成地勤員工表示不清楚自己對麻疹是否具備免疫力。為防止疫情擴散，衞生防護中心宣布由4月24日起，將於機場設立疫苗接種站，為所有機場員工免費接種麻疹疫苗。

輸入個案引發工作場所群組傳播

衞生防護中心總監徐樂堅交代疫情源頭時指出，首宗確診個案為一名30歲男子，上月曾到印尼旅遊，相信在當地感染麻疹病毒。他在本月3日返回機場上班時正處於傳染期，病毒經由工作場所傳播開去，先後導致兩名同班次同事受感染。

3名患者均在機場負責飛機維修及保養工作，屬同一間公司。由於他們均不確定自己曾否接種麻疹疫苗，加上非本地出生的員工比例較高，疫苗覆蓋率成疑，成為今次爆發的關鍵因素。

涉事公司逾3成員工免疫力成謎

衞生防護中心在流行病學調查中發現，該公司約2500名員工當中，約900人為非本地出生人士，而整體約3成員工表示不清楚自己對麻疹是否具備免疫力。為防止疫情進一步擴散，中心已即時為該公司超過370名員工補種麻疹疫苗。截至昨日，未有發現密切接觸者之間出現第二代傳播，情況暫時受控。

機場接種站明日起運作 免費為員工打針

鑑於機場員工頻繁接觸大量旅客，加上非本地出生的員工比例較高，衞生防護中心決定將防控範圍擴大至整個機場社區。由4月24日起，中心將在機場設立疫苗接種站，為所有合資格的機場員工免費提供麻疹疫苗接種服務。

衞生防護中心表示，已與機場管理局協調，將陸續安排各公司的合資格員工有序前往接種站，以加強機場社區的群體免疫力。

麻疹傳染力極強 可存活空氣中2小時

據本港衞生署資料，麻疹是一種傳染性極高的病毒性疾病，患者出疹前後4天均具有傳染力。病毒可透過空氣中的飛沫傳播，在空氣中更可存活長達2小時，即使未有與患者直接接觸，身處同一空間亦有感染風險。初期病徵與感冒相似，包括發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅，發病後3至7天皮膚會出現紅疹。接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，專家建議不確定自己疫苗接種史的市民，應諮詢醫生並考慮補打疫苗。

麻疹屬高傳染性疾病 潛伏期可達21日

麻疹由麻疹病毒所引起，屬高傳染性的疾病，潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。麻疹可透過空氣中的飛沫，或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。

麻疹常見病徵

1. 初期

● 發燒

● 咳嗽

● 流鼻水

● 眼紅及口腔內出現白點

2. 3至7天後

皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮

3. 病重者

呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡

4 懷孕期間感染

可能導致懷孕的不良影響，包括流產、早產及嬰兒出生時體重過輕等，然而並無證據顯示會增加嬰兒出現先天性缺陷的風險。此外，如孕婦於生產前後的短時間內感染麻疹，其受感染的初生嬰兒日後患「亞急性硬化性全腦炎」（一種非常罕見但可致命的神經系統疾病）的風險較高。



資料來源：衞生防護中心

受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病情嚴重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

懷孕期間感染麻疹可能導致懷孕的不良影響，包括流產、早產及嬰兒出生時體重過輕等，然而並無證據顯示會增加嬰兒出現先天性缺陷的風險。此外，如孕婦於生產前後的短時間內感染麻疹，其受感染的初生嬰兒日後患「亞急性硬化性全腦炎」（一種非常罕見但可致命的神經系統疾病）的風險較高。

麻疹治療方法

麻疹病人應避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。雖然現時未有特定療法，但可處方藥物紓緩病徵，亦可採用抗生素醫治由細菌引致的併發症。

麻疹預防方法

接種疫苗是最有效預防麻疹的方法。在「香港兒童免疫接種計劃」下，兒童接種共兩劑含麻疹的疫苗。不同國家會因應當地的流行病學而制定免疫注射計劃，家長應根據兒童長期居住地的免疫注射計劃為子女安排免疫接種。例如，經常往返或居於內地的1歲以下兒童應按內地免疫計劃，在8個月大時接種首劑麻疹疫苗，並於18個月大時接種另一劑。

所有對麻疹未具備免疫力的外籍家庭傭工都應接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹（MMR）混合疫苗，在抵港工作前接種更佳。如果未能及時接種，他們可以在抵港後諮詢醫生意見。僱傭機構可考慮將外籍家庭傭工對麻疹免疫力的評估或MMR混合疫苗接種加入職前身體檢查項目中。

如孕婦及計劃懷孕的女士就個人是否對麻疹具備免疫力存有疑問，應該諮詢醫生的意見。由於在懷孕期間不適合接種含麻疹疫苗，若她們對麻疹沒有免疫力，便不應前往出現麻疹爆發或高發病率的地方。

一般而言，以下人士不宜接種MMR混合疫苗：

● 曾對MMR混合疫苗或其任何成份（例如明膠或新霉素）有嚴重的過敏反應

● 因疾病或治療而導致免疫功能受嚴重抑制的人士（例如正在接受化療及電療等抗癌治療、服用會令免疫功能降低的藥物如高劑量類固醇等）

● 孕婦

除接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹：

● 維持良好的個人及環境衞生

● 保持室內空氣流通

● 保持雙手清潔，並用正確的方法洗手

● 雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手

● 打噴嚏或咳嗽時要掩著口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物

● 徹底清潔用過的玩具和家具

● 病患者在出疹後的4日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人

玫瑰疹、水痘、麻疹點區分？





玫瑰疹

病原體：人類皰疹病毒6型（經飛沫傳播）

常見於2歲以下幼兒

徵狀：

● 初期發燒3至4日

● 第4或5日出紅疹

● 紅疹一般數日內散去

●不痛不癢，不會有水疱

* 服用退燒藥；持續發高燒需求醫





水痘

病原體：水痘帶狀疱疹病毒（經飛沫／空氣傳播）

徵狀：

● 發燒時有水泡／紅疹

● 紅疹約於5天內出現

● 及後紅疹會形成豆狀水疱，維持約3至4天，並變乾、結痂

● 約2至4星期內痊癒

麻疹

病原體：麻疹病毒（經飛沫／鼻喉分泌物傳播）

徵狀：

● 發燒、易累、咳嗽、流鼻水、眼紅、口腔內出現白點

● 3至7天後出現污斑紅疹，維持4至7天

● 紅疹可長達3個星期，留下褐色斑痕／脫皮