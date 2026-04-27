歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
治癌新突破｜倫敦臨床試驗大腸癌新藥，全部患者病情受控，6成腫瘤全消失
健康Tips
大腸癌

治癌新突破｜倫敦臨床試驗大腸癌新藥，全部患者病情受控，6成腫瘤全消失

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大腸癌是香港常見且第二致命的癌症，近年有明顯年輕化趨勢。近日，醫學界在治療大腸癌上取得重大進展。一項由倫敦大學學院（University College London）主導的臨床試驗顯示，透過針對性的免疫治療，所有參與研究的大腸癌患者病情均受控，其中近6成患者體內腫瘤完全消失，且在長達近3年的追蹤期內均未見復發。

 

　　據外媒《太陽報》報道，是次臨床研究共邀請了32名患有第二期或第三期大腸癌的患者參與。研究團隊篩選了帶有一種名為「MMR deficient／MSI-high」基因特徵的患者，並改變過往慣用的治療策略，取消傳統術前為期6個月的化療，改為讓患者服用為期9周的「pembrolizumab」（商品名稱為Keytruda，又名可瑞達或吉舒達）。此藥物的作用在於幫助人體免疫系統殺死癌細胞。

 

研究結果：患者病情全受控 近6成患者體內腫瘤消失

 

　　研究團隊對受試者進行了長達33個月的追蹤觀察。結果顯示，所有參與試驗的32名患者病情均無惡化；其中59%的患者體內已完全沒有腫瘤，且全數未有復發跡象。倫敦大學學院形容是次試驗結果「具有突破性意義」。研究人員指出，一般情況下，至少有四分之一的患者會在治療後的3年內復發，因此是次結果令人振奮。

 

　　倫敦大學學院醫院Dr Kai-Keen Shiu表示，試驗結果令人鼓舞，過去3年內，沒有患者出現癌症復發的情況。

 

　　或許未來能透過個人化血液檢測和免疫特徵分析，預測哪些病人會對這項治療有反應。

 

　　其中一名參與該臨床試驗的73歲患者Christopher Burston分享其康復經歷時感到非常激動。他形容現在身體感覺已完全恢復正常，直言自己非常幸運，「現在我唯一的困擾只是變老，而不是疾病。」

 

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

 

　　據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈曾表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

 

　　消化系外科專科醫生劉育志曾稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

 

3大症狀恐是癌症前兆

 

　　台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒曾在其Facebook專頁發文分享，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過2周，務必盡快求醫檢查：

 

● 排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

● 便意頻繁但排不淨：經常排不淨，同時大便變細

● 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

 

　　此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。

 

大腸癌7大症狀

 

　　台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

 

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便形態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

 

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

 

預防患大腸癌5大方法

 

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

 

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

 

宜兩年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每兩年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

 

大腸癌10大高危人士    

 

50歲以上    

● 超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲    

不健康飲食    

● 尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致    

飲酒、吸煙者    

糖尿病    

肥胖    

排便習慣不正常    

● 如長期便秘    

愛吃紅肉    

遺傳性非瘜肉性大腸癌    

家族性多發性瘜肉症候群    

罹患其他大腸相關疾病    

● 如潰瘍炎性大腸炎    

● 克隆氏腸炎    

● 曾罹患大腸癌並已治癒    

    

資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學    

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#癌症#大腸癌
Add a comment ...Add a comment ...
產品安全︱Lululemon產品遭美國調查涉永久性化學物，品牌回應：已停用逾兩年
更多健康解「迷」文章
產品安全︱Lululemon產品遭美國調查涉永久性化學物，品牌回應：已停用逾兩年
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處