治癌新突破｜倫敦臨床試驗大腸癌新藥，全部患者病情受控，6成腫瘤全消失

大腸癌是香港常見且第二致命的癌症，近年有明顯年輕化趨勢。近日，醫學界在治療大腸癌上取得重大進展。一項由倫敦大學學院（University College London）主導的臨床試驗顯示，透過針對性的免疫治療，所有參與研究的大腸癌患者病情均受控，其中近6成患者體內腫瘤完全消失，且在長達近3年的追蹤期內均未見復發。

據外媒《太陽報》報道，是次臨床研究共邀請了32名患有第二期或第三期大腸癌的患者參與。研究團隊篩選了帶有一種名為「MMR deficient／MSI-high」基因特徵的患者，並改變過往慣用的治療策略，取消傳統術前為期6個月的化療，改為讓患者服用為期9周的「pembrolizumab」（商品名稱為Keytruda，又名可瑞達或吉舒達）。此藥物的作用在於幫助人體免疫系統殺死癌細胞。

研究結果：患者病情全受控 近6成患者體內腫瘤消失

研究團隊對受試者進行了長達33個月的追蹤觀察。結果顯示，所有參與試驗的32名患者病情均無惡化；其中59%的患者體內已完全沒有腫瘤，且全數未有復發跡象。倫敦大學學院形容是次試驗結果「具有突破性意義」。研究人員指出，一般情況下，至少有四分之一的患者會在治療後的3年內復發，因此是次結果令人振奮。

倫敦大學學院醫院Dr Kai-Keen Shiu表示，試驗結果令人鼓舞，過去3年內，沒有患者出現癌症復發的情況。

或許未來能透過個人化血液檢測和免疫特徵分析，預測哪些病人會對這項治療有反應。

其中一名參與該臨床試驗的73歲患者Christopher Burston分享其康復經歷時感到非常激動。他形容現在身體感覺已完全恢復正常，直言自己非常幸運，「現在我唯一的困擾只是變老，而不是疾病。」

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈曾表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志曾稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

3大症狀恐是癌症前兆

台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒曾在其Facebook專頁發文分享，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過2周，務必盡快求醫檢查：

● 排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

● 便意頻繁但排不淨：經常排不淨，同時大便變細

● 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便形態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

預防患大腸癌5大方法

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

宜兩年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每兩年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

大腸癌10大高危人士

50歲以上

● 超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲

不健康飲食

● 尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常

● 如長期便秘

愛吃紅肉

遺傳性非瘜肉性大腸癌

家族性多發性瘜肉症候群

罹患其他大腸相關疾病

● 如潰瘍炎性大腸炎

● 克隆氏腸炎

● 曾罹患大腸癌並已治癒

資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學