歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
家事百科｜專家揭4大滅曱甴黃金時機，角落放1物長效驅蟲
健康Tips

家事百科｜專家揭4大滅曱甴黃金時機，角落放1物長效驅蟲

健康解「迷」
健康解「迷」

　　隨着夏季將來臨，天氣愈發悶熱，曱甴出沒頻率大增，成為不少人家居清潔的一大難題。家中即便每日清掃，廚房等地仍不時發現其蹤影，令人不勝其擾。坊間雖然流傳各式滅蟑偏方，但原來滅蟑也有關鍵時機！有專家分享「4大黃金滅蟑時機」，若能掌握並採取行動，效果將會事半功倍；而只要放置「1物」於家中角落，即可有助驅蟑螂與蜘蛛，達到長效解決蟲害問題。

 

專家揭「4大黃金滅蟑時機」

 

　　日本家事達人藤原千秋曾分享，蟑螂的繁殖與活動具有季節規律，若能在關鍵時間點採取防治措施，效果將顯著提升。她整理出一年當中的4個關鍵滅蟑時機，建議民眾可按以下時間表進行部署：

 

1. 4月下旬：活動初期

 

　　此時為蟑螂開始活躍的初期階段。專家建議，應把握此時進行全面性的家居清潔，並配合使用殺蟲劑，建立初步防線。

 

2. 5月下旬：阻斷繁殖

 

　　隨着活動初期過後，5月下旬是再次施藥的關鍵時刻，目的在於阻斷其繁殖，防止族群擴大。

 

3. 7月梅雨季：活動高峰

 

　　踏入梅雨季節，天氣潮濕加上環境因素，成為蟑螂活動的高峰期。專家強調，此期間必須加強清潔力度，徹底清掃，以維持衛生。

 

4. 9月至10月：關鍵收尾期

 

　　這時期為年度滅蟑行動的收尾階段，透過此時清掃滅蟑，有助於降低明年春天的蟑螂數量。

 

滅蟲方法｜泡沫水滅蟑螂

 

　　台灣中醫芳療師李淳廉曾在當地健康節目《健康零距離》中分享，看見蟑螂時不宜用腳踩踏，以免造成衛生隱患。她建議利用家中現成的洗髮精、洗碗精或洗衣精等含有乳化劑的產品，加點水製成泡沫水。使用時只需在家中廚房或蟑螂常出沒處噴灑一圈，當蟑螂爬行經過，其腹部接觸到起泡劑，便會在短時間內死亡，效果顯著，「明天等着『收屍』吧！牠全部翻過來、翻肚，速度非常快」。

 

滅蟲方法｜天然植栽驅蟲術

 

　　除了泡沫水外，李淳廉提到，另一個方法就是運用常見植物「左手香」（又稱到手香）。剪取帶香氣的葉子及莖部，且莖部愈粗，含油量愈高，並將整段左手香剪下後，放置於流理台下方，或高溫、潮濕、有食物氣味之處，即可減少蟑螂與蜘蛛出現。李淳廉提醒，市民可自行種植左手香，但務必種於室外，不宜置於室內，避免室內盆土反而成為蟲類溫床。

 

KO曱甴｜消滅及預防蟑螂方法

 

　　香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受傳媒訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

 

　　在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒亦於一些報道中提到，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

 

專家教殺滅蟑螂 + 預防方法

 

放置藥餌

● 雪櫃、廚櫃靠牆位置

● 微波爐、焗爐後方

● 廚房角落

● 鋅盤上面角落

● 水渠位

● 垃圾桶旁

 

資料提供：香港蟲害管理學會主席陳澤森

 

清潔劑

用水稀釋洗潔精／肥皂（比例8：1）

倒入噴壺備用

見到蟑螂時噴灑，可令牠窒息

 

自製捕蟲器

把汽水樽一分為二在下半部分倒入「環保酵素150毫升+糖30克」

上半部分倒放

 

資料來源：綠人工作室創辦人陳佩貞

 

預防蟑螂

 

● 在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止蟑螂越過

● 在排水孔安裝網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大蟑螂入屋。

● 妥善貯存食物，將垃圾及食物殘渣放入緊蓋的垃圾桶，每天最少清倒一次

 

資料來源：食物環境衛生署

 

　　其他預防蟑螂的貼士：

 

預防蟑螂的方法

 

● 廚房磁磚油污應常清潔，免吸引蟑螂「光臨」

● 食物要蓋好，或以密封容器載好，因香味會令蟑螂走近

● 勤加噴灑殺蟲水

● 使用門縫貼條黏及門縫刷毛，阻截蟑螂入屋的機會

● 在窗戶加紗網、渠口加網

● 如廚櫃有罅位，用玻璃膠密封，避免讓蟑螂孳生

● 在廚房最好用藥餌，因蟑螂會帶藥物回家，令其他蟑螂連環中毒

 

同場加映︱家居經常出沒昆蟲消滅/預防方法

 

1. 衣魚

 

　　外型像一條銀色的魚，愛吃漿糊類含澱粉質的書籍、紙皮箱、報紙、衣服，衣魚好棲息於溫暖且潮濕的環境，一到春夏可在家居的床底、衣櫃發現，屬害蟲的一種，但並不會咬人，也不會傳播疾病，對人體健康無害。

 

消滅／預防方法

 

　　香港蟲害管理學會主席陳澤森指出，只需簡單用吸塵機吸走便可，有需要時可輔以殺蟲水。他又建議市民盡量不要在家居堆積雜物，特別是舊報紙、紙皮箱，以免提供「食物」供衣魚生存，最好也不要將網購或來歷不明的紙皮箱帶返家中。

 

2. 床蝨／木蝨

 

　　床蝨又稱臭蟲，主要棲息床鋪、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

 

消滅／預防方法

 

● 以高於攝氏80度的熱水洗淨被床蝨污染的床上用品，如床單、被套，再用乾衣機烘乾。烘乾後，宜把它們放在厚膠袋隔離一段時間，確保窩藏的床蝨被完全消滅。

● 預先在吸塵器收集袋加入一些殺蟲劑，用吸塵器於家居四周抽吸，以捕捉四處逃逸的床蝨。

● 使用天然矽藻土製成的粉劑，施放於床蝨出沒及匿藏處。矽藻土能磨損床蝨表皮，使其脫水而死。

 

3. 白蟻

 

　　白蟻是破壞性最強的蟲，一旦木材內有白蟻，牠會蛀去所有木材方罷休；而白蟻怕光，即使斷了去路，牠們會在闖另一條路繼續「蛀木」，故需依靠儀器才可「殲滅」牠們。

 

消滅／預防方法

 

● 在白蟻分飛期間，減少建築物的照明，建議把門窗緊閉，防止白蟻侵入室內。

● 保持室內空氣流通、乾爽。檢查居所是否有滲漏的地方，包括水管、排水渠，如有，應盡早處理。

● 若發現白蟻或白蟻巢，不要擅自處理，應盡快找專業滅蟲人員處理。

 

4. 書蝨

 

　　書蝨又名「卜泥」，體色有白、淡黃或灰色。書蝨體型細小，體長約1-5毫米，肉眼不易看見。以黴菌及真菌等有機質為主食。多出現在潮濕、陰暗、通風不良的環境，會啃蝕紙質、木材等等。

 

消滅／預防方法

 

● 使用吸塵器清潔

● 保持房子乾燥，可使用除濕機、除濕包

● 房子濕度低時加強通風

● 若住宅在裝潢時發現有書蝨存在，應立即停止裝潢，請專業的除蟲消毒公司處理

 

5. 曱甴

 

　　曱甴繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現它們的蹤影，如不理會很快就會繁殖出更多小強。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。

 

消滅／預防方法

 

　　放置毒餌、用除害劑毒殺曱甴，以下為擺放藥餌的最佳位置：

 

● 廚房角落

● 水渠位

● 垃圾桶旁

● 鋅盤上角落

● 雪櫃、廚櫃靠牆位置

● 微波爐、焗爐後方

 

　　另外，要預防曱甴，可以在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止曱甴越過爬入；亦可在排水孔裝上網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大型曱甴入屋。

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#環境衞生#滅蟲#家居#昆蟲
Add a comment ...Add a comment ...
名人保養｜45歲阿嬌顏值身形重回巔峰，公開逆生長4大秘訣
更多健康解「迷」文章
名人保養｜45歲阿嬌顏值身形重回巔峰，公開逆生長4大秘訣
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處