泰國疫情｜爆甲型肝炎個案，4地成重災區，衞生部門教預防3招

遊泰注意！泰國官方數據顯示當地夏季正爆發甲型肝炎疫情，而且有持續升溫趨勢，由2026年1月1日至4月20日期間，已錄得672宗甲型肝炎病例，病例數目較去年同期增加一倍。泰國政府因此呼籲市民及旅客需嚴格遵守3大防護措施，又表示不排除病毒傳播風險可能進一步加劇。

泰國4地淪甲型肝炎重災區

根據泰國公共衛生部疾病管制廳資料，2026年1月1日至4月20日期間，泰國共通報672宗甲型肝炎病例，但無死亡病例報告。感染者大多為勞動年齡人口，其中4地感染重災區，依次為:

春武里府（最多）

羅勇府

曼谷

尖竹汶府

疾病管制廳長Montien Kanasawasdi表示主要風險因素包括食用受污染的食物或水，以及透過密切接觸進行人際傳播。

即使感染者無症狀，病毒也能傳播。在出現症狀前的1-2周內，感染者糞便中的病毒濃度最高。

當地衞生部門教3招自保

為了應付甲型肝炎疫情，泰國疾病管制部門表示政府有關部門正採取措施控制感染源，包括監測飲用水水質、環境衛生和個人衛生狀況，以及食品和飲用水安全，並持續監測疫情，直到疫情消退。

當地衛生部門又呼籲市民及旅客需嚴格遵守「煮熟、熱、清潔」3大防護措施:

煮熟:食用新鮮煮熟的食物，避免食用生的或未煮熟的食物

熱:食用前，重新加熱放置超過兩小時的食物

清潔:在準備食物和進食前、如廁後、照顧病人後或接觸髒物後，務必用肥皂和水徹底洗手；選擇清潔、安全、符合標準的飲用水和冰塊，並使用密封容器盛裝。

甲型肝炎7大常見病徵 潛伏期可達50天

根據香港衞生防護中心的資料，甲型肝炎的病徵與其他種類病毒性肝炎的病徵相似，患者潛伏期通常為14至28天，最長可達50天。

常見病徵包括：

發燒

疲倦

食慾不振

腹瀉

噁心

腹部不適

黃疸（皮膚及鞏膜變黃、小便呈深色和大便呈淺色）

消委會外遊健康貼士

消委會《選擇》月刊曾邀請港大公共衞生學院臨床助理教授葉啟明醫生提供意見，分享外遊前的疫苗注射及醫藥準備貼士：

1. 帶備平安藥

消委會指，市民如打算在暑假外遊，最好在出發前4至6個星期諮詢醫生意見，是否需要預早接種疫苗或服用預防藥物。

除了預防藥物外，消委會亦建議帶備平安藥，以備不時之需，包括：

止痛退燒藥

腸胃藥

傷風感冒藥

抗敏感藥/止痕藥

暈浪丸/止暈藥貼

消毒傷口用的酒精濕巾/藥水膠布/繃帶

消委會指，平安藥可往相熟的家庭醫生配備，醫生會按外遊人士的需要及病歷，處方一些合適的應急藥物如感冒藥、腹瀉腹痛用藥等，並會給予相關服用指示。

市民亦可自行到藥房配平安藥，不過須清楚告知藥劑師自己及同行家人的服藥紀錄和藥物敏感紀錄等資料。

長期病患者，如患有心血管病、糖尿病或高血壓的人士，應先諮詢醫生。如需每天服藥，應帶備整個藥袋，附上患者姓名、藥名、處方藥物的醫院及診所名稱等資料。

2. 針對疾病接種疫苗

一般來說，發展中國家及近赤道的地區，例如非洲、中南美洲及東南亞地區都有較大的旅遊健康風險。但由於航空交通發達，令傳染病更易於環球傳播，到較先進的地方旅遊亦有機會感染傳染病。

現時部份疾病如黃熱病、甲型肝炎及流感等有疫苗可預防，市民可在旅遊前接種相關疫苗。

3. 外地求醫貼士

消委會指，在外地求醫，應保留或記下服食過的藥物。如回港後仍有不適，應再看醫生，並把外地求醫服食過的藥物給香港醫生查看。

如旅行返港3個月內有發燒、持續腹瀉、嘔吐、黃疸、泌尿紊亂、皮膚病等症狀，也應盡快接受健康檢查，及必須告知醫生自己曾到過甚麼地方旅遊，以便醫生診症。

醫生公開平安藥包 10種必備藥物

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘曾在Facebook專頁發文，分享自己旅行必備的藥物清單，表示自己每次出遠門旅遊，都習慣準備一個隨身藥包，以應付各種突發狀況。藥物清單如下：

止瀉藥： 膠囊imodium和粉劑舒腹達。

膠囊imodium和粉劑舒腹達。 抗過敏藥： 短效抗組織胺可以抗食物過敏和蕁麻疹；長效抗組織胺可以治療流鼻涕、鼻塞。

短效抗組織胺可以抗食物過敏和蕁麻疹；長效抗組織胺可以治療流鼻涕、鼻塞。 止暈藥： 如蒂芬尼朵，預防暈車、暈船、暈眩。

如蒂芬尼朵，預防暈車、暈船、暈眩。 止咳藥： 或綜合感冒藥。

或綜合感冒藥。 化痰藥： 化痰發泡錠。

化痰發泡錠。 止痛藥： Panadol類，可以止頭痛、退燒。

Panadol類，可以止頭痛、退燒。 呼吸道抗生素： 如阿莫西林。視情況使用，例如咽喉疼痛、膿痰、膿鼻涕。

如阿莫西林。視情況使用，例如咽喉疼痛、膿痰、膿鼻涕。 胃藥： 包括質子幫浦阻斷劑、鎂鋁製劑和消脹氣胃藥。並視症狀搭配使用，突然胃痛會先吃短效的胃藥緩解，若胃酸逆流就吃長效的質子阻斷劑。

包括質子幫浦阻斷劑、鎂鋁製劑和消脹氣胃藥。並視症狀搭配使用，突然胃痛會先吃短效的胃藥緩解，若胃酸逆流就吃長效的質子阻斷劑。 消化道抗生素： 以防食物中毒，急性腹瀉。

以防食物中毒，急性腹瀉。 益生菌、酵素：消化不良時可以服用。

醫生推介8大旅行成藥清單

香港臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙曾在Facebook專頁以「我常帶的旅行藥物」為題發文，指很多時候感冒或身體不適，偏偏會在旅行時發生。由於人在外地旅行時，無論去哪裏，尋找醫生可能比較麻煩，他因此整理出8大旅行成藥清單，供大家參考。

4款西藥平安藥包

蘇子謙指去旅行除了有機會染流感外，亦有機會食錯東西，因此在西藥方面，他建議不妨可帶以下藥物。

退燒止痛藥： 例如Panadol，或者可以帶一些退高燒藥，亦即消炎止痛藥(NSAID 類別)，對感冒引起的發燒或頭痛非常有幫助。

例如Panadol，或者可以帶一些退高燒藥，亦即消炎止痛藥(NSAID 類別)，對感冒引起的發燒或頭痛非常有幫助。 抗組織胺類藥物： 能緩解因過敏或感冒引起的症狀，例如流鼻涕、鼻塞或皮膚癢等，也可用於食物過敏引起的不適。

能緩解因過敏或感冒引起的症狀，例如流鼻涕、鼻塞或皮膚癢等，也可用於食物過敏引起的不適。 止瀉止嘔藥： 出外旅行食錯嘢 ，萬一發生食物中毒，這類藥物能有效緩解症狀，例如腹瀉或嘔吐。

出外旅行食錯嘢 ，萬一發生食物中毒，這類藥物能有效緩解症狀，例如腹瀉或嘔吐。 電解質粉：如出現腹瀉或嘔吐，導致無法進食，可以用電解質粉補充身體所需的水分和礦物質。

4款中藥平安藥包

西藥之外，蘇子謙亦分享了中成藥的平安藥包，主要用以治療風寒感冒、喉嚨劇痛及腸胃炎等症狀。