心理學研究｜愛瞓晏覺更聰明？3個懶習慣竟是高智商表現

你是否覺得自己有點「懶」？喜歡偶爾發呆、做事總想找捷徑、或是常在白天小睡片刻？如果有的話，也許不該感到內疚，反而值得恭喜。根據多位心理學家的最新研究，這些看似「懶惰」的行為，可能正是你擁有高智商的獨特訊號。

心理學家馬克‧特拉弗斯（Mark Travers）博士在《富比士》撰文指出，人們對「聰明人」的刻板印象總是衣著光鮮、條理分明、反應迅速，彷彿能完美處理一切壓力；但這種形象不僅不切實際，更難以持久。真正高智商的人，會懂得「人類的認知資源是有限的」。為了長期保持最佳表現，他們會刻意保護自己的心力。從外人看來，這些保護機制有時很奇怪，甚至像是一種「懶惰」。以下便是三個經科學研究證實、實則象徵高智商的「懶習慣」。

習慣一：逃避「無效努力」喜歡走捷徑

自動化任務、選擇阻力最小的路徑，常被貼上「偷工減料」的標籤，但愛走捷徑無關職業道德，而是關於避免不必要的付出，實際上更反映了更高階的「效率」思維。

一項發表於2009年《神經科學與生物行為評論》的經典研究，提出了「神經效率假說」（Neural Efficiency Hypothesis）。該理論指出，智商較高的人在解決問題時，其大腦的活化程度反而較低。這不是因為他們不投入，而是因為大腦運作得更高效。

舉例來說，兩位員工解決同一個問題。第一位按部就班、反覆檢查每個步驟；第二位則觀察到模式、跳過冗餘流程，最終用一半的時間得出相同答案。不了解的人會覺得第二位「不夠努力」。但實際上，他展現的是系統性思維——優先追求成果。

習慣二：常瞓晏覺

白天睡覺或小睡，向來被視為懶惰的表現。但神經科學有不同發現。2015年一項發表於《科學報告》的研究，探討了流體智力與睡眠模式（特別是下午小睡時的「睡眠紡錘波」）之間的關聯。睡眠紡錘波是大腦在特定睡眠階段產生的活動，有助於記憶鞏固與學習。

研究結果顯示，較高的流體智力與較長的睡眠紡錘波持續時間呈正相關。換句話說，高智商者即使在午睡時，其睡眠模式也反映出更有效的認知處理過程。

研究指出，高績效者往往極度重視睡眠，因為他們知道睡眠絕非被動的休息，而是支持記憶鞏固、情緒調節、創造性解決問題與複雜推理的主動且必要的過程。因此，當有人早睡、晚起或規律小睡時，請別急着為對方貼上放縱的標籤；因對聰明人來說，這是尊重生理極限、投資認知表現的刻意策略。

同場加映：理財達人推介5大「最搵錢」副業

1.付費市場調查 (Paid Market Research)

收入：每半小時50至80美元（約港幣$391至$626）。

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4.AI訓練與數據標註 (AI Training & Date Annotation)

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5.網站與APP測試 (Website & APP Testing)

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‧測試時間15至20分鐘，報酬介乎10至100美元(約港幣$78至$782);

‧測試時1小時，報酬可達50至100美元(約港幣$391至$782)。

資料來源：理財博客「This Online World」創辦人Tom Blake

習慣三：對瑣事「放水」選擇性不反應

人們總會傾向欽佩那些擅於積極發言、反擊、對每個小冒犯都能機智回應的人。相比之下，對事情聳聳肩、避免衝突的人，容易被視為冷漠、缺乏熱情。然而，選擇不反應，往往是情緒智慧的表現，而非漠不關心。

2025年一項發表於《公共衛生前沿》的研究指出，情緒智慧較高的人更善於管理壓力與調節情緒。其關鍵機制之一是「心理抽離」（Psychological Detachment）：即在心理上主動脫離壓力源的能力，這與更好的心理健康密切相關。

想像兩位同事收到主管略帶批評的意見。第一位花了一整天反芻思考，在腦中重播對話、感到沮喪；第二位則從中提取有用回饋，忽略不認同的部分，然後繼續前進。旁觀者可能覺得第二位不夠投入，但實際上，他做出了精打細算的決定：從不值得耗費時間與情緒能量的事物中抽身。

研究認為，這就是「選擇你的戰場」（choosing your battles）的精髓：並非每個挫折都需要回應，並非每個小冒犯都需要糾正，並非每個問題都需要立即解決。因此，「放水」其實是明瞭優先順序的表現。對於聰明人來說，這是保存心理資源、留給真正重要事物的必要手段。

總結來說，特拉弗斯博士指出上述三個習慣表面看似懶惰，實則是高智商者管理有限認知資源的策略。他們不是不能努力，而是懂得把力氣用在刀口上。如果你也有這些習慣，或許不必再感到罪惡，因為這可能正是你的大腦，在用一種更聰明、更永續的方式運作。

同場加映：12種性格特質易患精神病 1分鐘自測

獨立不愛麻煩別人的性格，原來容易令自己患上精神疾病？日本精神科醫生樺澤紫苑，在IG專頁宣導不少「精神醫學」與「心理學」的資訊。日前，他提出「容易產生精神疾病的12種性格特質」，來讓大家檢視和提醒自己是否有需要適當地放鬆休息，不要逼得自己太緊。

12種性格特質容易產生精神疾病

1. 0-100思考模式

凡事不是0就是100沒有中間值

2.完美主義

零容錯率，內外要求苛刻

3.過於嚴肅

做事一絲不苟

4.強烈責任感

責任感過強，覺得每件事都和自己有關

5.工作狂

對工作充滿熱情，眼裏只有工作，沒有其他生活

6.絕不忙裏偷閒

不會投機取巧，或偷工減料

7.愛獨立工作

喜歡獨自完成任務，不習慣團隊合作

8.沉溺於過去

沉溺在過往的成就或傷害，深陷從前的情緒、常話當年

9.不喜歡放鬆

性格專注、執着，行程匆忙停不下來

10.不會求助

有問題不找別人協助，獨自埋頭苦幹

11.不習慣諮詢

不習慣別人諮詢，不愛解釋和溝通

12.人際關係孤立

人際關係較孤立，同時習慣孤獨

資料來源：日本精神科醫生樺澤紫苑