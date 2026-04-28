人工受孕｜甄妮用亡夫精子誕女，38歲女兒甄家平近況曝光

現年73歲的「巨肺歌后」甄妮近年活躍於社交平台，不時針對樂壇現象發表意見，因作風直率被網民封為「樂壇風紀」。雖然在網上頻頻發聲，但甄妮對於家庭私事向來十分低調。甄妮38歲獨生女甄家平（Melody）近況曝光，原來這位「星二代」在母親薰陶下，也對舞台充滿熱誠，於幕後工作闖出一片天。

甄家平繼承母親音樂熱誠 深耕國際樂壇

不同於傳統「星二代」跟隨父母腳步踏上幕前之路，現年38歲的甄家平選擇在演唱會擔任幕後工作。據悉，現居美國的甄家平憑自身實力，已成為專業的演唱會製作人，並主力擔任亞洲區聯繫人。

甄家平在國際樂壇發展順遂，足跡遍佈世界各地，曾為多位國際級巨星策劃演唱會，合作名單包括Demi Lovato、Carrie Underwood及Romeo Santos等樂壇紅人，幕後功力備受肯定。

甄家平現居美國，為演唱會製作人。（IG@mel.tseng）

甄妮與愛女甄家平（Melody）。（網上圖片）

母女合作無間 感情深厚

雖然甄家平近年較少與母親一齊公開露面，作風低調，但兩人過去在工作上合作默契十足。甄家平曾為母親的演唱會擔任監製，亦曾在2001年的《有你有我演唱會》中擔任特別嘉賓，兩母女更曾合唱經典名曲《魯冰花》。

隨着年歲增長，甄家平的外貌與母親甄妮愈見相似。近年她曾返港陪伴母親一同欣賞張學友演唱會，盡顯孝心。而甄妮自淡出樂壇後，生活保持低調，長期深居簡出，享受退隱生活。

甄妮與名人鄉紳張人龍的幼子傅聲，於1976年結婚，這段婚姻在當時備受關注，惜傅聲於1983年不幸遭遇交通意外離世。在丈夫離世4年後，甄妮做出一項重大決定，前往美國進行人工受孕。她利用傅聲生前留下的冷凍精子，成功誕下女兒甄家平，讓兩人擁有愛的結晶。

轉載自晴報