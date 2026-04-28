傷腎警示｜40歲男腎功能如80歲，醫生揭元兇，戒1類食物逆轉病情

慳錢真的會「慳」出病來！台灣一名40多歲男子因長期疲累、雙腿水腫就醫，檢查結果竟發現腎功能衰退程度等同於70、80歲的老人。原來男子為了慳錢，幾乎每天晚餐吃「即食麵＋香腸＋可樂」，長期攝取過量超加工食品，導致腎功能嚴重受損。

無糖尿病史卻腎衰竭 揭「省錢晚餐」極傷腎

台灣腎臟科醫生洪永祥在《健康好生活》節目中分享案例，這名40多歲外送員平時有正職工作，為了增加收入，平日下班後做送外賣，經常忙到沒時間好好吃飯。為了省錢又方便，他自創「慳錢晚餐」：一碗即食麵、一條香腸、一罐可樂，每星期有4至5天晚餐都這樣吃。

洪永祥指出，這名患者明明沒有糖尿病史，腎功能卻快速惡化，原因就是飲食中攝取過量的「超加工食品」。這類食品含有高濃度的磷酸鹽，會導致血管鈣化，長期攝取會嚴重損害腎絲球。此外，超加工食品中添加的過量鈉、香精、色素及防腐劑，對腎臟來說都是極沉重的代謝負擔。

戒超加工食品3個月 腎功能奇蹟逆轉

了解病情後，洪永祥建議男子立即停止攝取所有超加工食品，改為攝取天然原型食物，並搭配充足水分。沒想到短短3個月後，男子的腎功能竟驚人地進步了20分，就連長期不穩的血壓也回歸正常值。

洪永祥引用一項針對50萬人的大型研究指出，飲食中每增加10%的超加工食品，罹患腎衰竭的機率就會增加7%。研究更顯示，攝取最多超加工食品的人，罹患慢性腎臟病的風險比攝取最少者高出約18%。

腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

洪永祥引述研究指出，根據《Frontiers in Nutrition》期刊於2024年發表的統合分析，攝取最多超加工食品的人，罹患慢性腎臟病（CKD）的風險比攝取最少者高出約18%；每增加10%的攝取比例，腎病風險也隨之上升約7%。這代表飲食中若超加工食品比例愈高，腎臟壓力就愈大。

傷腎飲食｜高鹽與無機磷 成腎臟「隱形殺手」

洪永祥解釋，超加工食品的主要問題之一在於高鹽分。大量的鈉會導致血壓上升，而高血壓正是慢性腎臟病發生與惡化的關鍵因素。此外，這類食品常添加無機磷（phosphate additives），其吸收率高達90%，遠超過天然食物中的有機磷。過量攝取會導致血磷升高、鈣磷代謝失衡，進一步刺激副甲狀腺激素上升，造成腎臟損害與血管鈣化。

不僅如此，超加工食品普遍營養價值低，熱量高且缺乏膳食纖維，同時含大量糖分和飽和脂肪，容易導致肥胖、糖尿病及代謝症候群，這些都是慢性腎臟病的重要誘因。另外，防腐劑、乳化劑、人工甜味劑等人工添加物，也可能對腎臟產生直接或間接的毒性，久而久之，就會提早衰竭。

傷腎飲食｜10大常見傷腎超加工食品

洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

1. 即食麵：即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

2. 加工肉類：如香腸、火腿、熱狗等，常含亞硝酸鹽、高鈉與添加磷，研究顯示其攝取量與慢性腎臟病風險呈正相關。

3. 手搖飲與含糖飲料：珍珠奶茶、果汁飲料等含糖量驚人，會提升糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

4. 薯片與餅乾：這類零食鹽分高、熱量高，且缺乏纖維與營養，長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

5. 罐頭食品：雖方便保存，但通常調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽，對腎功能不佳者尤其不利。

6. 速食與炸物：高脂、重鹹的典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

7. 加工乳製品與奶精飲料：如三合一咖啡、調味乳等，常含奶精、糖漿或其他加工乳成分，以及添加磷，糖分也偏高。

8. 調味粉與即溶湯包：這類產品多含高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

9. 工廠製蛋糕與糕點：這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

10. 人工甜味飲料或「低糖」飲品：有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用對腎臟構成風險。

同場加映｜5字口訣自測腎功能

台灣家庭醫學科醫生陳怡廷在台北市立聯合醫院網站撰文，指出腎病初期一般來說沒有症狀，當發現身體出現異常，如疲倦、水腫和食慾不振等情況，往往發現患病時已屬中晚期。

透過抽血檢查腎絲球過濾率和尿液檢查尿蛋白，陳怡廷建議5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」，讓大眾自測腎功能：

5字口訣自測腎功能

1.泡（泡泡尿）

‧腎絲球過濾功能受損，形成持久性和不易消散的泡泡尿

2.水（水腫）

‧腎臟無法排出多餘水分，導致下肢或眼皮水腫

3.高（高血壓）

‧體液平衡與分泌失調，易引發高血壓並加重腎臟損傷

4.貧（貧血）

‧紅血球的生成作用受損，導致貧血、臉色蒼白和易氣喘

5.倦（疲倦）

‧電解質失衡與毒素累積，使人感到疲倦和無力

資料來源：家庭醫學科醫生陳怡廷

8大高危險族群

另外，有8大高危人士要留意，容易患上慢性腎病：

糖尿病患者

高血壓患者

痛風患者

65歲以上長者

長期服用止痛藥者

有家族病史者

吸煙者

代謝症候群患者

資料來源：家庭醫學科醫生陳怡廷