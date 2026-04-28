名人健康｜49歲魔術師劉謙患肺腺癌淡出休養，成功復出獲讚冇老過

49歲魔術師劉謙2024年證實罹患肺腺癌零期，在完成央視春晚演出後緊急入院動刀，一度淡出幕前專心休養。如今他已成功康復，近日頻頻在社交平台更新動態，一頭新髮色更引起粉絲熱議，大讚他「冇老過」。

樂觀態度曝光「抽空把癌症治好了」

劉謙去年11月接受中國節目《羅永浩的十字路口》訪問時，以一貫幽默口吻談及抗癌經歷。他透露自己其實相當忙碌，除了前往意大利擔任魔術比賽評審、到清華大學演講，還持續推進多達100場的巡迴演出。他輕描淡寫地說：「中間抽空得了一次癌症，然後再抽空把它治好了。」

主持人開玩笑問他是否靠魔術治好癌症，劉謙認真解釋：「完全沒事了，因為它比較早期，早期發現就可以根治。」他更笑說得知罹癌當下，還傳訊息給親友「我得了絕症耶，帥不帥？」。

新髮色復出 粉絲驚呼「一點都沒老」

劉謙康復後持續活躍於社群平台，在微博及B站（bilibili）分享魔術表演、教學與Q&A解密影片。目前微博已累積超過千萬粉絲追蹤，B站訂閱數也突破265萬，人氣依舊不減。

近期他將原本褐色頭髮染成銀白色，以全新造型現身。從最新影片可見，劉謙氣色良好、精神飽滿，搭配熟練魔術演出，再度展現專業魅力。大批粉絲留言大讚：「好帥啊」、「劉謙老師一點都沒老」、「這髮色真不錯」、「依然是魔術王者」。

春晚前證患肺腺癌

劉謙早前於台灣錄製綜藝節目《我的成長》時，被記者問起身體狀況時，他本人親自承認患肺腺癌，而且已於2月中做完手術。

劉謙受訪時又指，自己是在3、4年前接受健康檢查時發現肺部有陰影，而且今年春晚表演前已證患上肺腺癌零期，醫生當時更預測病情遲早會變壞；問他安排即時做手術，還是等有變化後再處理，劉謙指由於不想影響今年「春晚」表演，所以最終決定等表演結束後，再入院做手術切除。

劉謙又慶幸自己的病情處於零期，指心情反而沒那麼沉重。但由於家中有親人早前才因為肺癌離世，加上自己有吸煙習慣，擔心家族遺傳病史，他才決定盡早動手術比較安心，目前只要定期追蹤即可。

現年48歲的知名魔術師劉謙繼2019年於央視「春晚」失手後，曾於今年再登上「春晚」舞台，惟期間卻再度出狀況，令近年事業大不如前。(影片截圖)

腫瘤科醫生拆解病徵+成因

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

肺腺癌與肺癌有何分別？

肺腺癌（Adenocarcinoma）是由氣管佈壁分泌黏細胞變異所致。

基本上，肺癌主要按癌細胞大小，分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌兩大類。

前者的癌細胞較小、後者較大，而肺腺癌屬非小細胞肺癌的一種。

病徵

一般難以察覺，可能有骨痛或頭痛，若慢性咳嗽持續3周以上、痰中帶有血絲、易氣喘、胸痛、體重異常減輕，頸部有淋巴結硬塊等症狀，要盡速就醫。

存活率

第1期肺腺癌患者5年存活率高達8成，若已擴散、進入3B期或第4期，癌細胞出現遠處轉移時，平均存活時間跌至6個月。

但情況因人而異，若能及早發現及治療，仍有機會治療。

治療方式

視乎不同情況，一般治療方式包括外科手術、化療、放療、標靶治療等。

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖