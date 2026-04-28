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食用安全｜營養補充品要放雪櫃？醫生揭3類保健品反易變質
健康Tips

食用安全｜營養補充品要放雪櫃？醫生揭3類保健品反易變質

健康解「迷」
健康解「迷」

　　都市人習慣補充各類保健品，以維持健康。不過，不少消費者對於保健品的保存方法仍存有疑問，甚至有人將雪櫃視為萬能保存工具。有醫生指出，有3類保健品其實毋需冷藏，錯誤的保存方法反而會令產品容易變質，影響保健效果。

 

　　台灣營養功能醫學專家劉博仁在其Facebook專頁發文表示，在門診經常有患者帶着大量保健品來詢問保存方法。他觀察到，許多人將雪櫃視為「食物萬靈丹」，覺得只要丟進去就能保鮮。但事實上，對某些保健品而言，雪櫃內的濕度與溫差，反而可能加速變質。

 

3類不宜冷藏易變質

 

　　劉博仁指出，一般常見的保健品多數不需要冷藏，大部分的錠劑，例如維他命B雜、維他命C及鈣片等，在設計時就是以常溫（約攝氏25度）為準。當雪櫃頻繁開關，溫差會導致凝結出冷凝水，不僅容易令膠囊受潮、黏在一起，甚至會增加發霉風險，影響品質。

 

　　他列出以下3款不需要冷藏的保健品：

 

  • 維他命
  • 礦物質
  • 一般膠囊食品

 

2類保健品建議冷藏

 

　　至於哪些保健品真正需要冷藏保存？劉博仁列出以下2大類保健品：

 

  • 部分活性益生菌：需依照產品標示進行冷藏，以維持菌種活性
  • 已開封的魚油或亞麻籽油：預防油脂酸敗

 

　　此外，劉博仁提醒，雪櫃內的儲存空間並非愈滿愈好。他建議雪櫃維持在7成滿的理想狀態，切忌過度堆放。若雪櫃過於擁擠，會影響冷空氣循環，導致溫度分佈不均，不僅增加耗電量，亦可能導致存放在內的食物與保健品更容易變質。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

 

5大保健品禁忌組合

 

　　台灣營養師李婉萍曾在其Facebook專頁上發布影片，分享5組保健食品的禁忌搭配，直言要將這些食品錯開服用，否則「吃下去等於都白吃了」。

 

1. 鐵劑＋含咖啡因飲品

含咖啡因的飲品會影響鐵質吸收，本身患有貧血的人士若要喝美式咖啡或鮮奶咖啡，建議間隔2小時後再服用鐵劑。

2. 葉酸＋維他命C

高劑量的維他命C會增加體內葉酸的排出，兩者一起服用等於白吃了。

3. 紅麴＋西柚

兩者一同食用會降低紅麴在體內的吸收效果。

4. 薑黃素＋撲熱息痛止痛藥（如必理痛）

一同服用會導致腸胃不舒服，甚至有可能引發胃潰瘍或胃出血，兩者必須間隔2小時以上再吃。

5. 益生菌＋蒜頭

蒜頭是天然的殺菌食物，一起吃會導致「吃下肚的益生菌死翹翹」，記得分開時間吃。

 

　　她隨後補充，優質的益生菌原則上都能夠通過胃與腸，但與蒜頭分開來吃更萬無一失，並建議患有胃酸倒流的人士不要空腹吃蒜頭，或一餐吃超過一個，並且吃煮熟的蒜頭比較不傷胃。

 

營養補充品3大服用禁忌

 

　　來自美國加州的藥劑師Ariana Medizade早前在TikTok發布影片，列出3種常見營養補充品的服用禁忌，包括維生素D3、聖約翰草和鋅鎂合劑。她指出，部分人若以不當方式服用，不僅浪費金錢，甚至損害健康。

 

1.單獨服用維生素D3

2.聖約翰草恐致藥物代謝加速

3.避免同時服用鋅與鎂

資料來源：美國加州的藥劑師Ariana Medizade

 

4大組合不能同時食用

 

　　台灣營養師彭逸珊曾在其Facebook專頁指出，部分營養素同時補充會互相干擾吸收效率，4大常見組合要留意，同一時間使用會削弱營養吸收功能：

 

鈣＋鐵：會競爭吸收，建議間隔2-3小時

葉黃素＋β-胡蘿蔔素：會競爭吸收，需分開服用以達最佳效果

益生菌＋蜂膠：蜂膠的殺菌特性可能消滅益生菌活性

魚油＋甲殼素：甲殼素吸附油脂特性會降低魚油吸收率

 

4大組合同時食用事半功倍

 

　　相反地，以下組合能發揮「1+1>2」效果：

 

膠原蛋白＋維他命C：維他命C促進膠原蛋白合成

鐵＋維他命C：維他命C提升鐵質吸收率達3-4倍

鈣＋鎂＋維他命D＋K：四大營養素協同強化骨密度

葉黃素＋魚油：脂溶性葉黃素搭配魚油脂肪酸，吸收率提升

 

建議分時段補充、詳閱標示避地雷

 

　　彭逸珊提出3大服用原則：

 

  • 水溶性與脂溶性分開服用：維他命B、C等水溶性飯前吃；魚油、葉黃素等脂溶性飯後吃
  • 相剋組合相隔服用：至少間隔2小時，如先吃鈣片、午後再補鐵劑
  • 服用前先看成分標示：確認保健品會否含競爭吸收成分

 

5種營養素不能亂吃

 

　　內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼曾在其Facebook專頁發文指出，雖然多數人每天都能吃得很飽、甚至吃得很胖，但仍可能出現「微量營養素」不足的情況。根據《新英格蘭醫學雜誌》2025年研究，有5種營養素不能亂吃，否則可能引發副作用，需特別留意以下幾種情況：

 

維他命D
需兼顧日曬
即使服用綜合維他命，仍有26％的人攝取不足，5-7％的人處於缺乏狀態。因此不能只靠保健品，飲食（比如乳製品）和日照也相當重要。

 

維他命B12
素食者需注意
維他命B12只存在於動物性食物如肉類、魚類、牛奶和蛋。純素食者若未額外補充，容易缺乏B12，導致貧血、神經問題或疲勞。

 

抗氧化劑
過量無益
高劑量維他命A會增加骨折與前列腺癌風險，維他命E則可能提升感染率與死亡率。

 


必要時可補充鐵劑但過量可能導致便秘或噁心

 

葉酸
過量補充葉酸(>1000微克/天)可能影響維他命B12代謝，故不宜濫補。

資料來源：內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼

 

4大保健品禁忌組合

 

　　台灣藥劑師蘇柏名曾在《icare 愛健康》頻道中提到，保健品和藥物之間是否需要間隔服用，取決於兩者之間會否產生交互作用。若產生交互作用，就必須隔一段時間再吃。他整理出4種常見的保健品與藥物的禁忌配搭，提醒民眾服用時要注意。

 

1.維他命C+胃藥
維他命C屬於酸性，胃藥則是鹼性。兩者搭配服用可能會互相干擾，導致胃藥效果降低。

2.抗生素+鈣片
同時服用會影響抗生素的殺菌功能，造成抗生素失效。有些藥物與牛奶中的鈣鹽結合後，會形成不溶解的鹽類，進而影響藥品的吸收。

3.維他命B6+帕金遜症藥品(左旋多巴 Levodopa)
同時服用維他命B6與治療帕金遜症的藥物左旋多巴，會使其藥效降低，對需要長期控制病情的患者造成不利影響。

4.魚油+抗凝血藥物
魚油及抗凝血藥物一起服用，會增強抗凝血藥物的效果，但同時副作用也會提升，增加出血、瘀青等副作用機率。

資料來源：台灣藥劑師蘇柏名

Tags:#保健品#營養#保存#冷藏#維他命#礦物質#益生菌#魚油#亞麻籽油#營養師#醫生#功能醫學#營養補充品#保健貼士
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