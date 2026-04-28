當長者抗拒喝水，我們還能做甚麼？

近日為了減脂，嚴守營養師建議的飲食規律，與白開水及無糖飲料為伴，頓感味蕾少了點滴滋味。開始理解為何不少老友記嫌棄白開水味道太清淡，或因健康陰影而抗拒飲水，背後對美味的渴求與掙扎。想起一個關於如何氹長者飲水，施盡渾身解數的小故事，動人之餘，深受啟發。

基督教家庭服務中心服務總監（長者照顧）唐彩瑩（唐姑娘）還記得，那一位抗拒喝水的婆婆，內心多麼驚惶。婆婆從前試過在廁所跌倒後，需要長時間留院，留下嚴重的心理陰影。出院後，她為了避免在洗手間再次跌倒，盡量不喝水，得以大減如廁次數。

基督教家庭服務中心服務總監（長者照顧）唐彩瑩。(圖：CFSC提供）

長者怕跌倒 拒飲水招致幻覺

婆婆沒料到，她身體因而脫水，誘發了譫妄及幻覺，經常對著門口自言自語，總覺得有陌生人要潛進家中。唐姑娘與同事首次家訪時，心感不妙，婆婆每天只喝下約100 毫升的水，份量連半盒紙包飲品也不夠，怎麼辦？

她們首先嘗試帶動飲水的氣氛。大夥兒自備水樽，探訪時每隔15分鐘，就跟婆婆一起「乾杯」喝水。可是要長遠讓婆婆願意放開懷抱，喝多一點，還得多花心思。

若能攻陷婆婆的味蕾，找到她喜歡的味道，或許有機會破防？唐姑娘等人每次上門，也會帶備不同的飲品讓婆婆嘗試，包括乳酸菌飲品、葡萄味飲品，豆奶和不同味道的果汁，發掘她的喜好。

社工投其所好 奇招解心結

經過多次試驗，團隊發現婆婆原來喜歡喝Smoothie（果昔）。他們協助婆婆添置一部Smoothie 果昔機，婆婆與家人學懂每天自行放入橙、蘋果等水果打成飲品，同時攝取水份與纖維。每天飲水量亦由最初的 100 毫升，大幅增加至約一公升。

吸取水份多了，婆婆的譫妄與幻覺亦隨之消失，人也變得開心了，慢慢解開心結，不再害怕上廁所。

當然，這並非一蹴而就的轉變。團隊花了約兩個月，極具耐心的陪伴和嘗試，才找到突破點。婆婆的女兒感謝團隊之餘，也透露婆婆感到「以後有得揀」，對於居家安老，也多了信心。

唐姑娘與團隊發現，拒絕喝水的婆婆，喜歡喝Smoothie，從而突破心防。(圖：Thy Mây@Pexels)

有了果昔機，增強婆婆喝飲品的動力。（圖：Nicola Barts@Pexels，本圖為設計圖片)

我佩服團隊百折不撓的耐性。基督教家庭服務中心智活記憶及認知訓練中心一級職業治療師文君怡(June）回應，老友記需要別人的肯定，也希望能夠重新掌握自己的生活，做到想做的事情。再者，該機構秉持「自立支援」的照顧模式，讓長者實踐自我，提升自我價值。

基督教家庭服務中心（CFSC）智活記憶及認知訓練中心一級職業治療師文君怡。(圖：CFSC提供）

腦退化父親 尋味之路

唐彩瑩一語道破解開難題的關鍵：「如果我是個老人家，有一班年輕人天天為我張羅，希望我生活得好一點，我會覺得好感動。感受到當中的心意，進而願意配合。」真誠的關懷，終究打動人心。

類似的長者抗拒喝水處境，也曾經在我家發生。腦退化的父親，由於味覺減退，嫌白開水沒有味道，不願喝水。母親不厭其煩，讓家父嘗試不同飲品，發現合掌瓜湯最為有效，甚至把湯水混進米飯中，讓他「有啖好喝」。

因為重視眼前人，唐姑娘的團隊以致家母，才會不斷嘗試。耐性也許會耗盡，陪伴也有疲累時，支撐著照顧者們的，可能是永不放棄的意志。那管意志會被消磨，一切得要慢慢摸索。累了不妨歇息，給自己一點時間和空間，明天再來。

湯水或能讓拒絕喝水的老友記，願意喝一口。(圖：Polina Tankilevitch@Pexels）