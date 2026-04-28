素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡滋味

豆腐有豐富的植物蛋白質，能為走肉朋友帶來所需的營養。從豆腐羹、紅燒豆腐、豆腐煎餅、到涼拌豆腐；從煎蒸煮炸，到涼拌；從硬實的板豆腐、絲滑的嫩豆腐，到帶香味的豆乾。豆腐身影處處，很難看不見它。說來也是，豆腐個性不愛搶風頭，誰個搭配了它，都很能顯示出自身的「味」力，試問這怎可以沒了豆腐的份兒？！

或許，我們也該像豆腐？在該發揮作用的香煎豆腐塊中顯內涵；在湯羹中顯出自身獨有的甜味；在紅燒鍋中試着努力地跟香菇擦出美味的火花。豆腐，既能撐起大宴的門面，又能成為家常菜的常客。這份平凡中的不平凡，不在於它多麼耀眼，而在於無論世界如何變幻，它始終如一，守著那份純粹和本色。

香荽甜椒煎豆腐塊（2人份）

時間：25分鐘

材料：

板豆腐 1盒/ 芫荽（香菜） 2束（把）/ 啡色本菇 半包/ 紅黃色小燈籠椒（甜椒）各1個/ 洋葱 1/4個

調味：

鹽 1茶匙/ 糖 1茶匙/ 豉油（醬油） 1湯匙/ 麻油 1湯匙/ 蒜香粉 1湯匙/ 紅椒粉 半茶匙/ 茴香粉 半茶匙/ 白胡椒粉 半茶匙/ 鷹粟粉（木薯粉）4-5湯匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 茶匙/ 湯匙/ 廚房紙巾/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 碟

步驟：

1. 用廚房紙巾吸走板豆腐多餘的水份（如圖）。

2. 將豆腐厚切（如圖）。

3. 放步驟2於碟子上，撒上鷹粟粉（木薯粉）、鹽巴和胡椒粉，覆蓋整塊步驟2（如圖）。

4. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），倒入2湯匙的食油，放步驟3於鑊中，將底面煎至金黃色（如圖）。

5. 清洗芫荽（香菜），切去根部，再切碎。

6. 撕走洋葱的表皮，切走根部，沖洗後，切絲。

7. 切走啡色本菇的根部，摘出一株一株的菇。

8. 挖走紅黃色小燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，沖洗後，切成絲（如圖）。

9. 將一半的步驟5和全部步驟6，放平底易潔鑊中，以中火炒一炒。

10. 分別放入步驟7和8，和調和了2湯匙清水的調味料，炒拌均勻3分鐘。

11. 關火後，放步剩下來一半的步驟5於鑊中，炒拌均勻。

12. 將步驟11鋪在之前煮好了的步驟4之上，便完成。

筆記：

1. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

2. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

3. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。