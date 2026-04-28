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素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡滋味
素食
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素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡滋味

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　豆腐有豐富的植物蛋白質，能為走肉朋友帶來所需的營養。從豆腐羹、紅燒豆腐、豆腐煎餅、到涼拌豆腐；從煎蒸煮炸，到涼拌；從硬實的板豆腐、絲滑的嫩豆腐，到帶香味的豆乾。豆腐身影處處，很難看不見它。說來也是，豆腐個性不愛搶風頭，誰個搭配了它，都很能顯示出自身的「味」力，試問這怎可以沒了豆腐的份兒？！

 

　　或許，我們也該像豆腐？在該發揮作用的香煎豆腐塊中顯內涵；在湯羹中顯出自身獨有的甜味；在紅燒鍋中試着努力地跟香菇擦出美味的火花。豆腐，既能撐起大宴的門面，又能成為家常菜的常客。這份平凡中的不平凡，不在於它多麼耀眼，而在於無論世界如何變幻，它始終如一，守著那份純粹和本色。

 

香荽甜椒煎豆腐塊（2人份）

 

素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡

 

時間：25分鐘

材料：

 

素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡

 

板豆腐 1盒/ 芫荽（香菜） 2束（把）/ 啡色本菇 半包/ 紅黃色小燈籠椒（甜椒）各1個/ 洋葱 1/4個

 

調味：

鹽 1茶匙/ 糖 1茶匙/ 豉油（醬油） 1湯匙/ 麻油 1湯匙/ 蒜香粉 1湯匙/ 紅椒粉 半茶匙/ 茴香粉 半茶匙/ 白胡椒粉 半茶匙/ 鷹粟粉（木薯粉）4-5湯匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 茶匙/ 湯匙/ 廚房紙巾/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 碟

 

步驟：

1.    用廚房紙巾吸走板豆腐多餘的水份（如圖）。

 

素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡

 

2.    將豆腐厚切（如圖）。

 

素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡

 

3.    放步驟2於碟子上，撒上鷹粟粉（木薯粉）、鹽巴和胡椒粉，覆蓋整塊步驟2（如圖）。

 

素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡

 

4.    以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），倒入2湯匙的食油，放步驟3於鑊中，將底面煎至金黃色（如圖）。

 

素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡

 

5.    清洗芫荽（香菜），切去根部，再切碎。

6.    撕走洋葱的表皮，切走根部，沖洗後，切絲。

7.    切走啡色本菇的根部，摘出一株一株的菇。

8.    挖走紅黃色小燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，沖洗後，切成絲（如圖）。

 

素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡

 

9.    將一半的步驟5和全部步驟6，放平底易潔鑊中，以中火炒一炒。

10.    分別放入步驟7和8，和調和了2湯匙清水的調味料，炒拌均勻3分鐘。

11.    關火後，放步剩下來一半的步驟5於鑊中，炒拌均勻。

12.    將步驟11鋪在之前煮好了的步驟4之上，便完成。

 

筆記：

1.    洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

2.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

3.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4.    豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食#素食譜#營養#食譜#豆腐#板豆腐#芫荽#香菜#啡色本菇#燈籠椒#甜椒#洋葱
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